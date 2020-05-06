У Білому домі запровадили обов'язкове носіння масок, але не для всіх

Співробітники та відвідувачі західного крила Білого дому, де розташовані офіси президента США, зобов'язані носити маски. Відповідне розпорядження було зроблене в понеділок, 11 травня, після того, як стало відомо про два випадки зараження коронавірусом серед посадовців Білого дому. Цей захід покликаний запобігти поширенню вірусу в адміністрації президента США.

У розпорядженні йдеться про те, що "кожен, хто входить до західного крила, має вдягти маску чи інший захист обличчя". Зняти маску можна лише в тому випадку, якщо відстань між співробітниками перевищує шість футів (1,8 метра). Водночас, як вказують американська газета The Washington Post та телеканал ABC, президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Майк Пенс, імовірно, маски не носитимуть. Натомість Трамп має намір скоротити свої контакти з Пенсом.

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Минулого тижня стало відомо, що тест на коронавірус прессекретаря віцепрезидента виявився позитивним. Але, за словами Трампа, два тести Пенса були негативними.

Нагадаємо, що США зараз є епіцентром пандемії викликаного коронавірусом захворювання COVID-19. Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, у країні нараховується понад 1,3 мільйона випадків зараження. Померли від хвороби 80,5 тисячі американців.

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