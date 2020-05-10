В Україні від COVID-19 вмирають 2,6 відсотка хворих

Натепер в Україні рівень летальності внаслідок спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19 становить 2,6 відсотка. Такі дані було озвучено під час проведеної в понеділок, 11 травня, селекторної наради в Офісі президента, повідомляється на сайті ОП.

За даними пресслужби президента Володимира Зеленського, під час наради обговорювалися такі питання, як готовність лікарень до прийому недужих та остання статистика щодо поширення інфекції.

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Ще однією темою для обговорення на нараді стали плани щодо пом'якшення карантину. Учасники наради наголошували на збереженні норм захисту населення, зокрема обов'язкового носіння захисних масок та дотримання мінімальної соціальної дистанції, йдеться в повідомленні.

Вже 408 померлих

Тим часом у Центрі громадського здоров'я України повідомили, що станом на 11 травня в країні зафіксовано 408 смерті від COVID-19. За добу підтверджено 416 нових випадків інфікування коронавірусом, а загальне число підтверджених випадків зараження коронавірусом досягло 15648, повідомляється на Facebook-сторінці центру.