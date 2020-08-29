 У Берліні протестувальники проти карантинних обмежень штурмували Рейхстаг | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2020

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Новини

У Берліні протестувальники проти карантинних обмежень штурмували Рейхстаг

У Берліні акції протесту проти карантинних обмежень ближе до вечора суботи у деяких місцях переросли у сутички з поліцією. Мітингарі спробували прорватися до будівлі Рейхстагу.

Під стінами будівлі Рейхстагу в Берліні 29 серпня

Під стінами будівлі Рейхстагу в Берліні 29 серпня

У Берліні учасники акції протесту проти карантинних обмежень, під вечір суботи, 29 серпня, прорвали загородження біля будівлі Рейхстагу. Як повідомляє агенція dpa із посилання на репортера з місця подій, через малу кількість поліцейських деякі протестувальники встигли піднятися по сходах до будівлі Рейхстагу. Аби їх відтіснити, поліція була змушена застосувати газові балончики, сталися сутички. Всередину будівлі, де засідає німецький Бундестаг, протестувальники не потрапили.

Мітингарі на сходах будівлі Рейхстагу в Берліні 29 серпня

Мітингарі на сходах будівлі Рейхстагу в Берліні 29 серпня

Серед демонстрантів були так звані "рейхсбюргери", які тримали в руках чорно-біло-червоні прапори Германської імперії. Як повідомляє берлінське видання Der Tagesspiegel, серед тих, хто намагався штурмувати Рейхстаг, також були представники ультрарадикальних рухів і молодіжного крила правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

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Після цього поліціязаборонила подальше проведення акції протесту, і розчистила від протестувальників площу перед будівлею Рейхстагу.

Під стінами будівлі Рейхстагу у Берліні 29 серпня

Під стінами будівлі Рейхстагу у Берліні 29 серпня

Сутички під російським посольством

Раніше сталися сутички протестувальників з поліцією перед російським посольством, що розташоване на вулиці Унтер-ден-Лінден неподалік від будівлі Рейхстагу. Як повідомив міністр внутрішніх справ Берліна Андреас Ґайзель (Andreas Geisel), близько трьох тисяч "рейхсбюргерів" і ультраправих почали кидати каміння та пляшки в поліцію. Повідомляється про затримання близько 300 осіб протягом дня, більшість з них, близько 200, були затримані саме перед російським посольством. Під час сутичок поранення отримали сім правоохоронців.

Переважно акції протесту в Берліні були мирними

Загалом участь в акціях протесту протягом дня взяли від 35 до 38 тисяч осіб, повідомив Ґайзель. У переважній більшості демонстрації були мирними.

Хто такі "рейхсбюргери"

"Рейхсбюргери" - праворадикальний рух, який виник у Німеччині в 1980-ті роки. Його прихильники вважають, що Німеччина досі окупована західними союзниками. Вони не визнають ФРН як державу та переконані, що досі існує "німецький рейх" у рамках кордонів 1871, 1914 або 1937 року, звідси й їхня назва.

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