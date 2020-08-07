У Бейруті тисячі людей вийшли на антиурядову акцію протесту

У столиці Лівану Бейруті знову відбулися антиурядові протести. У суботу, 8 серпня, близько п'яти тисяч демонстрантів зібралися поблизу будівлі парламенту й спробували прорватися до будівлі через загорожу та поліцейський кордон. Поліція застосувала у відповідь сльозогінний газ проти учасників масових виступів, передає інформагенція Reuters.

Протестувальники висловлювали своє обурення тим, як уряд діяв після потужного вибуху в порту Бейрута, внаслідок чого було зруйновано сам порт, а також значну частину міста. Під час демонстрації можна було почути гасла: "Народ хоче падіння режиму". Крім того, учасники акції несли плакати з написами: "Ідіть геть, ви всі - вбивці".

Поліція застосувала сльозогінний газ

Сьогоднішній протест став продовженням подібних масових акцій, проведених напередодні. Тоді так само дійшло до сутичок з поліцією.

Кількість жертв вибуху зростає

Тим часом представники ліванської влади повідомили про зростання кількості жертв вибуху в ліванській столиці. За офіційними даними, внаслідок вибуху загинуло вже 158 осіб. Кількість тих, хто дістав тілесних ушкоджень, так само зросла й становить тепер шість тисяч осіб, повідомило ліванське міністерство охорони здоров'я, передає інформагенція AFP.

Нагадаємо, 4 серпня Бейрут сколихнули потужні вибухи в районі порту ліванської столиці. За оцінками міської влади, пошкоджено половину будівель Бейрута. У місті на два тижні запроваджений режим надзвичайного стану.

За даними уряду Лівану, в порту вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрату амонію), яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання необхідних заходів безпеки. Утім, президент країни Мішель Аун заявив напередодні, що слідство також має перевірити, чи не прогриміли вибухи внаслідок "іноземного втручання", зокрема, за допомогою ракети чи бомби. Однак жодних доказів на підтвердження цієї версії поки немає.

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