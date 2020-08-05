У Бейруті поліція розігнала антиурядовий протест

За даними ліванської державної інформаційної агенції NNA, в Бейруті у ніч з 6 на 7 серпня, на тлі численних жертв і руйнувань внаслідок вибуху в порту, відбулися протестні акції з вимогою відставки уряду.

Повідомляється, що деякі демонстранти намагалися прорвати загородження до будівлі парламенту. Вони підпалювали рекламні щити, дошки і купи сміття і кидали каміння в охоронців. Поліція для розгону демонстрантів була змушена застосувати сльозогінний газ. Під час кількох зіткнень з правоохоронцями декілька осіб дістали поранення.

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Як повідомлялося, влада веде розслідування причин і обставин потужних вибухів у порту, що стались 4 серпня. В рамках розслідування під варту взято 16 осіб. Як заявив французькому радіо міністр закордонних справ Лівану Шарбель Вахбі, уряд дав спеціально сформованому Слідчому комітету чотири дні на те, щоб визначити осіб, які повинні бути притягнуті до відповідальності. Раніше прем'єр-міністр Лівану Хасан Діад заявив, що всі винні у вибуху будуть знайдені і притягнуті до відповідальності.

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Макрон збирає гроші

6 серпня президент Франції Еммануель Макрон відвідав Бейрут. Він став першим іноземним лідером, який приїхав до ліванської столиці після вибухів. Після відвідування порту Макрон прийшов на одну з найбільш пошкоджених вулиць міста Геммайзех, де його зустрів натовп розлючених діями влади мешканців міста. Люди скандували "Революція!" та "Люди хочуть повалення режиму!". Французький президент пообіцяв надати країні медичну та фінансову допомогу. "Я гарантую вам, що ця допомога не потрапить в корумповані руки", - заявив він.

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"Найближчими днями (...) ми організуємо міжнародну конференцію для допомоги Бейруту і населенню Лівану, щоб мобілізувати міжнародне фінансування", - заявив Макрон у Бейруті.

Макрон також закликав до проведення у країні політичних реформ. "Те, що тут потрібно, - це політичні зміни. Цей вибух повинен стати початком нової ери", - наголосив президент Франції. Він додав, що жертвою нинішньої політичної, моральної, економічної та фінансової кризи у Лівані є народ країни, та зазначив, що політичні лідери несуть за це "історичну відповідальність".

Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри Вибух на хімзаводі в Оппау 1 вересня 1921 року на хімзаводі BASF в Оппау поблизу Людвігсгафена вибухнула ємність для зберігання міндобрив. Тоді здетонувало 4,5 тисячі тонн аміачної селітри. Унаслідок катастрофи загинула 561 особа й майже дві тисячі зазнали поранень. Вибух цілком знищив хімзавод. Крім того, було також повністю або частково зруйновано 800 житлових будинків з приблизно тисячі, що на той час були в Оппау.

Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри Трагедія у Техас-Сіті 1947 року в порту міста Техас-Сіті у США загорівся французький сухогруз Grandcamp із 2300 тоннами аміачної селітри на борту. Пожежа призвела до потужного вибуху, що спричинив значні руйнування як у самому порту, так і в місті. Тоді загинуло більше 500 людей, тисячі інших дістали поранень. Того ж року сухогруз з вантажем аміачної селітри вибухнув в порту Бреста у Франції. Загинула 21 особа.

Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри Аварія на хімзаводі поблизу Тулузи у Франції У вересні 2001 року на одному з заводів з виробництва міндобрив, розташованому поблизу південного французького міста Тулуза, так само вибухнули ємності з нітратом амонію. Тоді загинула 31 людина, ще 2,5 тисячі осіб отримали поранення. Вибухова хвиля спричинила значні руйнування.

Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри Вибух на залізничній станції Ренчхон у КНДР 2004 року сталося зіткнення автоцистерни і двох залізничних вагонів з аміачною селітрою на станції Ренчхон в Північній Кореї, що розташована поблизу кордону з Китаєм. Пролунав потужний вибух. Тоді загинуло 169 осіб, у тому числі багато дітей. Ще 1300 людей отримали поранення. Вибухова хвиля зруйнувала й пошкодила багато будівель.

Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри Аварія на хімзаводі у Техасі 15 людей загинуло й 200 дістали поранень у квітні 2013 року від вибуху на хімзаводі поблизу містечка Вест у Техасі. Десятки будинків були повністю зруйновані, зокрема школи та лікарня. Вважається, що тоді потужний вибух так само спричинила аміачна селітра. Сила вибуху була такою, що його чули за 70 кілометрів від місця події, а сейсмологи зафіксували навіть невеликий землетрус.

Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри Вибух у Бейруті Увечері 4 серпня 2020 року стався вибух на території порту ліванської столиці Бейрута. На одному з портових складів зберігалося понад 2,7 тисячі тонн аміачної селітри, котра вибухнула під час пожежі. Потужна вибухова хвиля вщент зруйнувала сам порт, а також заподіяла значних руйнувань у центральній частині міста. Загинуло понад 130 осіб, ще 5000 людей дістали поранень. Автор: Валерій Сааков

