 У Бейруті після вибухів затримано 16 співробітників порту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2020

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Новини

У Бейруті після вибухів затримано 16 співробітників порту

Слідство з'ясовує обставини, пов'язані з вибухами в порту ліванської столиці. Півтора десятка його співробітників затримані, ще близько 20 - допитані. МОЗ Лівану повідомило, що від вибухів загинули 149 осіб.

За оцінками міської влади, внаслідок вибухів пошкоджено половину будівель Бейрута

За оцінками міської влади, внаслідок вибухів пошкоджено половину будівель Бейрута

Після руйнівних вибухів в порту Бейрутазатримані 16 його співробітників. Про це повідомляє в п'ятницю, 7 серпня, Національна інформаційна агенція Лівану з посиланням на військового суддю Фаді Акікі. Крім того, слідство допитує близько 20 осіб, серед яких є представники керівництва порту та митної служби.

Слідчі мають намір "прояснити всі факти, пов'язані з катастрофою", наголосив суддя. Місце події залишиться закритим до кінця розслідування.

Режим НП в Бейруті після вибухів

Потужні вибухи сталися в районі порту ліванської столиці ввечері 4 серпня. Міністерство охорони здоров'я заявило про як мінімум 149 загиблих, тисячі жителів отримали поранення. За оцінками міської влади, пошкоджено половину будівель Бейрута. У місті на два тижні запроваджений режим надзвичайного стану.

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Точні причини вибухів поки невідомі. За даними уряду Лівану, в порту вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрату амонію), яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання запобіжних заходів.

Євросоюз виділить Лівану екстрені кошти в розмірі 33 мільйони євро для відновлення країни. Німеччина запропонувала Лівану масштабну допомогу Бундесверу. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) застеріг від дестабілізації обстановки в Лівані. Президент Франції Еммануель Макрон анонсував швидке проведення Міжнародної конференції країн-донорів для допомоги Лівану.

  • Паніка в Бейруті

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Паніка в Бейруті

    Два потужних вибухи сколихнули Бейрут та околиці ліванської столиці у вівторок, 4 серпня. Серед населення піднялась паніка, коли люди намагалися врятуватись до безпечних місць. "За все своє життя я ще не бачив такої великої катастрофи", - сказав губернатор Бейрута, виступаючи на місцевому телебаченні.

  • Вибухи відчули далеко від епіцентру

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Вибухи відчули далеко від епіцентру

    Вибухи, які сталися в районі бейрутського порту, були настільки потужними, що їх було чутно й видно з усіх куточків ліванської столиці. Навіть з віддалених районів надходять повідомлення про розбиті шибки.

  • Жителі Кіпру теж відчули вибухи

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Жителі Кіпру теж відчули вибухи

    Струс землі внаслідок вибуху в Бейруті сягнув 3,5 бала, повідомили в німецькому Центрі дослідження Землі. За словами жителів Кіпру, який розташовано в 180 кілометрах від місця вибуху по інший бік Середземного моря, вони теж відчули й почули вибух.

  • Десятки загиблих, тисячі поранених

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Десятки загиблих, тисячі поранених

    Щонайменше 100 осіб загинули, понад чотири тисячі дістали поранення, повідомляє ліванське міністерство охорони здоров'я.

  • Тонни аміачної селітри

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Тонни аміачної селітри

    За словами прем'єр-міністра Лівану Хасана Діаба, вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрат амонію), використовуваної як компонент вибухових речовин, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання запобіжних заходів. Селітра могла бути конфіскована з судна російського бізнесмена.

  • Наввипередки з часом за порятунок людських життів

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Наввипередки з часом за порятунок людських життів

    Понад 30 бригад медиків від Червоного Хреста терміново прибули на місце катастрофи. На межі своїх можливостей опинилися переповнені лікарні. Медики закликали населення до здачі крові, а також допомогти оснастити лікарні генераторами, аби забезпечити безперебійну подачу струму.

  • Люди розшукують одне одного

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Люди розшукують одне одного

    Через соціальні медіа люди намагаються знайти своїх близьких, які опинилися в районі вибуху, повідомляє кореспондент DW Бассель Аріді. Після вибуху він побував в одній з лікарень і побачив на власні очі переповнені лікарні.

  • Зона лиха і триденний траур

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Зона лиха і триденний траур

    Вища Рада оборони Лівану за підсумками екстреного засідання у зв'язку з вибухом в порту Бейрута 4 серпня оголосила ліванську столицю зоною лиха, президент Мішель Аун оголосив триденний державний траур. Глава уряду країни Хасан Діаб в телезверненні звернувся за допомогою до всіх дружніх країн.

    Автор: Дарко Яневич


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Вибухи в Бейруті: апокаліптична атмосфера в місті (05.08.2020)

 

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