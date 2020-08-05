Глава МЗС Німеччини застеріг від дестабілізації Лівану після вибухів

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) застеріг від дестабілізації обстановки в Лівані. Кризу в близькосхідній країні неприпустимо використовувати для того, щоб "розкрити двері іноземній експансії", заявив Маас в інтерв'ю газеті Saarbrücker Zeitung, опублікованому в п'ятницю, 7 серпня.

Катастрофічні наслідки вибухів в порту Бейрута мають "високий ризик" подальшої дестабілізації республіки, зазначив глава МЗС ФРН. Жодна країна не здатна впоратися з такою катастрофою самотужки, наголосив він. Водночас Маас закликав обміркувати на міжнародному та європейському рівнях способи подальшої допомоги Лівану.

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Режим НС в Бейруті після вибухів

Потужні вибухи сталися в районі порту ліванської столиці ввечері 4 серпня. Загинули понад 130 людей, тисячі жителів дістали поранення, половина будівель Бейрута постраждала, зазначає міська влада. У місті на два тижні запроваджений режим надзвичайного стану.

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Точні причини вибухів поки невідомі. За даними уряду Лівану, в порту вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрату амонію), яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання заходів безпеки.

Євросоюз виділить Лівану екстрену допомогу в розмірі 33 мільйони євро для відновлення країни. Німеччина запропонувала Лівану масштабну допомогу Бундесверу.

Уже 6 серпня Бейрут відвідав президент Франції Еммануель Макрон, який став першим іноземним лідером, який приїхав до ліванської столиці після вибухів. Французький президент пообіцяв надати країні медичну та фінансову допомогу і завпевнив, що "ця допомога не потрапить в корумповані руки". Макрон також закликав до проведення у країні політичних реформ. "Те, що тут потрібно, - це політичні зміни. Цей вибух повинен стати початком нової ери", - наголосив президент Франції.



Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Паніка в Бейруті Два потужних вибухи сколихнули Бейрут та околиці ліванської столиці у вівторок, 4 серпня. Серед населення піднялась паніка, коли люди намагалися врятуватись до безпечних місць. "За все своє життя я ще не бачив такої великої катастрофи", - сказав губернатор Бейрута, виступаючи на місцевому телебаченні.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Вибухи відчули далеко від епіцентру Вибухи, які сталися в районі бейрутського порту, були настільки потужними, що їх було чутно й видно з усіх куточків ліванської столиці. Навіть з віддалених районів надходять повідомлення про розбиті шибки.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Жителі Кіпру теж відчули вибухи Струс землі внаслідок вибуху в Бейруті сягнув 3,5 бала, повідомили в німецькому Центрі дослідження Землі. За словами жителів Кіпру, який розташовано в 180 кілометрах від місця вибуху по інший бік Середземного моря, вони теж відчули й почули вибух.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Десятки загиблих, тисячі поранених Щонайменше 100 осіб загинули, понад чотири тисячі дістали поранення, повідомляє ліванське міністерство охорони здоров'я.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Тонни аміачної селітри За словами прем'єр-міністра Лівану Хасана Діаба, вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрат амонію), використовуваної як компонент вибухових речовин, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання запобіжних заходів. Селітра могла бути конфіскована з судна російського бізнесмена.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Наввипередки з часом за порятунок людських життів Понад 30 бригад медиків від Червоного Хреста терміново прибули на місце катастрофи. На межі своїх можливостей опинилися переповнені лікарні. Медики закликали населення до здачі крові, а також допомогти оснастити лікарні генераторами, аби забезпечити безперебійну подачу струму.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Люди розшукують одне одного Через соціальні медіа люди намагаються знайти своїх близьких, які опинилися в районі вибуху, повідомляє кореспондент DW Бассель Аріді. Після вибуху він побував в одній з лікарень і побачив на власні очі переповнені лікарні.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Зона лиха і триденний траур Вища Рада оборони Лівану за підсумками екстреного засідання у зв'язку з вибухом в порту Бейрута 4 серпня оголосила ліванську столицю зоною лиха, президент Мішель Аун оголосив триденний державний траур. Глава уряду країни Хасан Діаб в телезверненні звернувся за допомогою до всіх дружніх країн. Автор: Дарко Яневич

