Такого ще не було: мерію Тель-Авіва підсвітили кольорами прапора Лівану

Таким чином у Тель-Авіві висловили свою солідарність і співчуття Лівану після катастрофічних вибухів у Бейруті. "Людяність стоїть вище будь-якого конфлікту", - пояснив мер міста.
На знак солідарності з ліванцями будівля мерії Тель-Авіва в ніч з 5 на 6 серпня освітилася кольорами прапора Лівану.
Як повідомив мер міста Рон Хульдаї, "людяність стоїть вище будь-якого конфлікту, ми серцем з ліванським народом після жахливої катастрофи, яку він пережив".
Втім, такий крок оцінили не всі. Зокрема, син прем'єр-міністра Ізраїлю Яїр Нетаньяху заявив, що такі дії слід розцінювати як незаконні. "Це божевілля. Ліван офіційно є терористичною державою. Демонструвати прапор ворожої держави - це кримінальний злочин!!!" - написав він у відповідь на повідомлення мера Хульдаї.
Раніше з такими акціями на знак підтримки народу Лівану виступили в ОАЕ та Єгипті. Так, в Єгипті у кольори ліванського прапору були підсвічені піраміди в Гізі, а в ОАЕ - хмарочос Бурдж-Халіфа в Дубаї. Але, як зазначає німецьке видання Der Spiegel, такого, щоб в Ізраїлі будівлі підсвічували кольорами прапору ворожої країни, ще не було.
Як відомо, Ліван та Ізраїль не мають дипломатичних відносин і досі офіційно перебувають у стані війни, хоча масштабних зіткнень після збройного конфлікту у 2006 році, коли Ізраїль завдав удару по електростанції і аеропорту Бейрута, між країнами не відбувається. Ліванцям заборонені будь-які контакти з ізраїльтянами.
Нагадаємо, 4 серпня у порту Бейрута сталися два потужних вибухи, які забрали життя щонайменше 100 осіб, понад чотири тисячі були поранені.
За словами прем'єр-міністра Лівану Хасана Діаба, здетонували 2750 тонн аміачної селітри (нітрат амонію), що використовується як компонент вибухових речовин, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання запобіжних заходів. Однак точна причина вибуху поки залишається нез'ясованою.
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Вища Рада оборони Лівану за підсумками екстреного засідання у зв'язку з вибухом в порту Бейрута оголосила ліванську столицю зоною лиха, президент Мішель Аун оголосив триденний державний траур. Глава уряду країни Хасан Діаб в телезверненні звернувся за допомогою до всіх дружніх країн.
Своєю чергою, Ізраїль міжнародними каналами також запропонував свою допомогу, а лікарні Ізраїля масово виступили з пропозицією лікування поранених ліванців. Втім, з ліванського боку пропозиції допомоги з Ізраїлю були відхилені. В уряді Лівану завили, що не потребують допомоги від "ворожої держави".