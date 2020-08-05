 Вибух у Бейруті: лікарні Ізраїля пропонують допомогу Лівану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2020

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Новини

Вибух у Бейруті: лікарні Ізраїля пропонують допомогу Лівану

Лікарні Ізраїлю пропонують допомогу для постраждалих від потужного вибуху в Бейруті. Ліванський уряд заявляє, що не потребує допомоги від "ворожої держави".

Вибух у Бейруті забрав життя понад 100 осіб

Вибух у Бейруті забрав життя понад 100 осіб

Після руйнівного вибуху в порту ліванської столиці Бейрута, який забрав життя щонайменше 100 осіб і спричинив поранення понад чотирьом тисячам людей, лікарні Ізраїлю масово пропонують допомогу постраждалим.

Так, в середу, 5 серпня, керівник лікарні міста Нагарія на півночі Ізраїлю Масад Брахум в радіоефірі заявив, що його медичний центр готовий допомогти у лікуванні поранених ліванців. "Ми просто хочемо простягнути руку допомоги. Коженому, хто потребуватиме допомоги, буде надане лікування", - заявив він, звертаючись до слухачів арабською мовою, повідомляє агенція новин dpa.

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Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/STR)

За даними ізраїльських ЗМІ, з пропозицією допомоги постраждалим від вибуху виступили також інші лікарні і медичні центри на півночі Ізраїлю. Серед них ізраїльський державний медичний комплекс "Зів", розташований в районі міста Цфат, і медичний центр "Рамбам" з Хайфі, повідомляє The Times of Israel. Також свою допомогу запропонувала лікарня медцентру Шиба під Тель-Авівом.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони, тимчасовий прем'єр-міністр Ізраїлю Бені Ганц і глава МЗС Габі Ашкеназі після вибуху запропонували через міжнародні канали уряду Лівану медичну гуманітарну допомогу. Президент Ізраілю також висловив ліванцям свої співчуття. "Ми поділяємо біль ліванського народу і щиро простягаємо руку допомоги в цей важкий час", - написав Рівлін в Twitter.

Ліван відмовляється від ізраїльської допомоги

З ліванського боку пропозиції допомоги з Ізраїлю були відхилені. В уряді Лівану завили, що не потребують допомоги від "ворожої держави".

Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/STR)

Ліван та Ізраїль не мають дипломатичних відносин і досі офіційно перебувають у стані війни, хоча масштабних зіткнень після збройного конфлікту у 2006 році, коли Ізраїль завдав удару по електростанції і аеропорту Бейрута, між країнами не відбувається. Ліванцям заборонені будь-які контакти з ізраїльтянами.

Вибух у Бейруті

Нагадаємо, 4 серпня у порту Бейрута сталися два потужних вибухи, які забрали життя щонайменше 100 осіб, понад чотири тисячі були поранені.

За словами прем'єр-міністра Лівану Хасана Діаба, здетонували 2750 тонн аміачної селітри (нітрат амонію), використовуваної в якості компонента вибухових речовин, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання запобіжних заходів. Однак точна причина вибуху поки залишається нез'ясованою.

Вища Рада оборони Лівану за підсумками екстреного засідання у зв'язку з вибухом в порту Бейрута 4 серпня оголосила ліванську столицю зоною лиха, президент Мішель Аун оголосив триденний державний траур. Глава уряду країни Хасан Діаб в телезверненні звернувся за допомогою до всіх дружніх країн.

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