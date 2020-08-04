 Вибух у Бейруті: 100 загиблих, майже чотири тисячі поранених (відео) | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2020

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Новини

Вибух у Бейруті: 100 загиблих, майже чотири тисячі поранених (відео)

Сила вибуху відповідала магнітуді 3,5. Влада Лівану оголосила Бейрут зоною лиха, прем'єр-міністр Хасан Діаб вимагає протягом 48 годин з'ясувати причини події.

Наслідки вибуху у Бейруті

Наслідки вибуху у Бейруті

Вища Рада оборони Лівану за підсумками екстреного засідання у зв'язку з вибухом в порту Бейрута оголосила столицю зоною лиха. Про це йдеться у вівторок, 4 серпня, в заяві Ради, засідання якої відбулось під головуванням президента Республіки Мішеля Ауна. Глава держави до цього написав у Twitter про необхідність запровадження в Бейруті режиму надзвичайного стану на два тижні.

Тим часом, як передає кореспондент DW, детонація сталася практично "навпроти його будинку", тому він зміг оперативно прибути на місце подій. "Там панував повний хаос, люди були в паніці, вибило вітрини магазинів, скло покривало більшу частину вулиць, що лежать неподалік від місця вибуху", - розповів він. За останніми даними МОЗ, постраждали майже чотири тисячі людей, загинули близько ста людей.

Прем'єр вимагає створити комісію для розслідування

Тим часом прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб закликав створити комісію для вивчення причин події. "Ми закликаємо до формування комісії для розслідування вибуху в Бейруті з тим, щоб результати перевірки були оприлюднені протягом 48 годин", - заявив він.

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Як повідомили в МЗС Німеччини, постраждали співробітники посольства ФРН в Бейруті. Самій будівлі завдано збитків, її масштаб зараз встановлюється. У зовнішньополітичному відомстві Німеччини зазначили, що серед громадян ФРН, які працювали в дипмісії, можуть бути "постраждалі або загиблі".

Крім того, стало відомо, що внаслідок події травмовано 48 співробітників ООН і 27 членів їх сімей.

Вибух у Бейруті

Вибух у Бейруті

Посольство США в Бейруті попередило, що внаслідок детонації могли утворитися токсичні гази і рекомендувало жителям за можливості залишатися в приміщеннях і носити маски. Бригадний генерал Аббас Ібрагім на пресконференції повідомив, що в ангарі в районі НП зберігалися конфісковані вибухонебезпечні матеріали, їх нібито готували до знищення. Ліванська телевізійна станція MTV, своєю чергою, повідомила, що на складі знаходилися 2750 тонн аміачної селітри (нітрат амонію). Вона використовується як компонент вибухових речовин, має високу летючість, особливо - при нагріванні і повинна зберігатися в особливих умовах. Тим часом температура в Бейруті в ці дні досягала 30 градусів. Пізніше прем'єр Діаб заявив, що причиною вибуху стало саме неналежне зберігання селітри, яка могла перебувати на складі близько шести років.

Ізраїль запропонував "відкласти конфлікт"

На трагедію в Лівані вже відреагували представники світової спільноти. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) запропонувала направити Бейруту "по каналах безпеки і по міжнародних каналах" гуманітарну і медичну допомогу. "Час відкласти конфлікт", - йдеться в її заяві.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) написала в Twitter, що федеральний уряд готовий підтримати Бейрут. Держсекретар США Майк Помпео, своєю чергою, вказав, що Вашингтон "стежить за подією" і "готовий допомогти народу Лівану відновитися після цієї жахливої трагедії". Глава Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що його думки - з сім'ями загиблих: "ЄС висловлює свою всебічну солідарність".

Вибух у Бейруті

Вибух у Бейруті

Американський президент Дональд Трамп припустив, що подія - це наслідок "атаки". "Деякі наші генерали вважають, що це було саме так. Це не схоже на вибух, пов'язаний з виробництвом. Вони знають краще, ніж я. На їхню думку, це була атака", - сказав він, відповідаючи на запитання журналіста, чи впевнений він, що це був удар, а не нещасний випадок.

Згодом телеканал CNN з посиланням на джерела в Пентагоні спростував заяву президента Дональда Трампа. За повідомленням телеканалу, три чиновники Міністерства оборони США заявили, що станом на вечір вівторка "не було жодних ознак того, що масові вибухи, які струсонули Бейрут у вівторок, були "атакою". Представники Пентагону заявили, що "не знають, про що говорить президент", передає телеканал.

Сила вибуху відповідала магнітуді 3,5

За даними дослідницького центру геофізики в Потсдамі (Geoforschungszentrum, GFZ), сила вибуху відповідала магнітуді 3,5 при землетрусі, його відчули, зокрема, на Кіпрі (понад 200 км від столиці Лівану).

Дивитись відео 08:35

Lebanon blast: Bassel Aridi, DW correspondent in Beirut, reports

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