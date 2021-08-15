Уряд Афганістану заявляє про "мирну передачу" влади "Талібану"

Уряд Афганістану заявляє про "мирну передачу влади" радикальному ісламістському руху "Талібан". "Наступу на Кабул не буде, безпека в місті гарантується", - цитують агенції відеозвернення міністра внутрішніх справ Афганістану вдень у неділю, 15 серпня.
За словами представника влади в Кабулі, досягнуто згоди, що в країні має бути сформований "перехідний уряд".
Росія вже закликала до проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію, що склалась в Афганістані.
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"Талібан" оточив Кабул
За кілька годин до цього повідомлялось, що бойовики "Талібану" почали наступ на столицю Афганістану.
Керівництво ісламістської організації наказало бойовикам утриматися від насильства у Кабулі, дозволити безпечний вихід усім, хто бажатиме залишити місто, та закликав жінок слідувати у захищені ділянки, заявив представник "Талібану" на переговорах про врегулювання у Афганістані, які зараз проходять у столиці Катару Досі.
Агенція dpa з посиланням на заяву "Талібану" повідомляла, що бойовики мають наказ не заходити на територію афганської столиці, а базуватися по периметру кордонів Кабула. Таліби ніби мають намір зайти до Кабула "мирно" і, зважаючи на щільне заселення міста, уникнути насильства чи боїв.
Водночас dpa наголошувала, що заява була оприлюднена тоді, коли очевидці повідомляли про вступ бойовиків "Талібану" на територію міста.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Громадянська війна розгорілася із новою силою
Справдилися найгірші очікування: після виведення міжнародного військового контингенту, відновилося протистояння між фундаменталістським рухом "Талібан" та афганськими силами безпеки. Бої зі застосуванням важких озброєнь розгорнулися по всій території країни.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Запеклі бої
Сили "Талібану" упевнено просуваються, а бої дедалі частіше загрожують цивільному населенню, як у місті Лашкаргах, на південь від столиці Кабула. Минулими вихідними повітряним ударом була зруйнована лікарня та школа. Цивільні мусять рятуватися втечею, їх використовують у ролі "живого щита", зростає кількість убитих та поранених.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Рятується, хто може
В особливо загрозливому становищі опинилися афганці, які співпрацювали зі силами НАТО. Вони побоюються акцій помсти з боку бойовиків "Талібану" і намагаються завчасно перебратися у безпечніші місця. Багато з них прагнуть виїхати за кордон. Часу на збори обмаль, із собою беруть лише речі першої необхідності, а шляхи на виїзд пролягають лінією фронту, як тут, на околицях Герата.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Захоплення Кундуза
У ході боїв за Кундуз - столицю однойменної провінції - "Талібан" отримав перемогу. Бойовики захопили офіс губернатора та головне управління поліції. Значної шкоди було завдано об'єктам цивільної інфраструктури.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Символ поразки
У захопленому бойовиками Кундузі вже майорить прапор "Талібану", немов символ поразки, яку зазнали в Афганістані сили західної коаліції. Виведення контингенту НАТО розв'язало талібам руки і відкрило шлях до легкого захоплення влади. Сотні тисяч афганців намагаються врятуватися від фундаменталістського режиму втечею.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Порятунок просто неба
Багато біженців прямують до Кабула, однак місць для розміщення у столиці критично бракує. Людям доводиться розселятися просто неба, у парках. Деякі країни пообіцяли афганському персоналу, з яким співпрацювали, посприяти з евакуацією за кордон. На заваді стає бюрократія. Правозахисні організації закликають західні уряди посприяти евакуації, адже йдеться про порятунок людських життів.
Автор: Сара Кляйн, Клаудія Ден