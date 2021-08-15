Уряд Афганістану заявляє про "мирну передачу" влади "Талібану"

Уряд Афганістану заявляє про "мирну передачу влади" радикальному ісламістському руху "Талібан". "Наступу на Кабул не буде, безпека в місті гарантується", - цитують агенції відеозвернення міністра внутрішніх справ Афганістану вдень у неділю, 15 серпня.

За словами представника влади в Кабулі, досягнуто згоди, що в країні має бути сформований "перехідний уряд".

Росія вже закликала до проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію, що склалась в Афганістані.

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"Талібан" оточив Кабул

За кілька годин до цього повідомлялось, що бойовики "Талібану" почали наступ на столицю Афганістану.

Керівництво ісламістської організації наказало бойовикам утриматися від насильства у Кабулі, дозволити безпечний вихід усім, хто бажатиме залишити місто, та закликав жінок слідувати у захищені ділянки, заявив представник "Талібану" на переговорах про врегулювання у Афганістані, які зараз проходять у столиці Катару Досі.

Агенція dpa з посиланням на заяву "Талібану" повідомляла, що бойовики мають наказ не заходити на територію афганської столиці, а базуватися по периметру кордонів Кабула. Таліби ніби мають намір зайти до Кабула "мирно" і, зважаючи на щільне заселення міста, уникнути насильства чи боїв.

Водночас dpa наголошувала, що заява була оприлюднена тоді, коли очевидці повідомляли про вступ бойовиків "Талібану" на територію міста.