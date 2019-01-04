 Українці в РФ без виборів: турбота про безпеку чи страх перед результатом? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.01.2019

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Україна

Українці в РФ без виборів: турбота про безпеку чи страх перед результатом?

Влада в Києві аргументує закриття в Росії дільниць для голосування на виборах президента України побоюваннями про безпеку виборців. Опозиція закидає їй "пропагандистську істерію" та прагне скасувати рішення через суд.

На виборах президента українцям із Росії доведеться їхати голосувати у сусідні країни

На виборах президента українцям із Росії доведеться їхати голосувати у сусідні країни

Центральна виборча комісія України (ЦВК) закрила усі п'ять виборчих дільниць в Росії для голосування на президентських виборах 31 березня. В останній день минулого року ЦВК підтримала подання міністерства закордонних справ України щодо внесення змін до переліку закордонних виборчих дільниць. Згідно з ним, виборчі дільниці перенесені з Москви, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Єкатеринбурга та Новосибірська до посольств України в Грузії, Казахстані та Фінляндії.

Побоювання про безпеку громадян

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін оприлюднив роз'яснення позиції МЗС, яку підтримав Центрвиборчком. Він вважає, що голосування в державі, що вчиняє агресію проти України, є небезпечним для українців. "Нас турбує передусім безпека українських громадян, які попри адміністративний і пропагандистський тиск все-таки наважаться стати членами виборчих комісій чи й просто прийти на вибори", - написав Клімкін на початку січня в колонці для українського онлайн-видання "Українська правда".

Закрито всі п'ять виборчих дільниць у дипустановах України в Росії - в Москві, Санкт-Петербурзі, Ростові, Єкатеринбурзі та Новосибірську

Закрито всі п'ять виборчих дільниць у дипустановах України в Росії - в Москві, Санкт-Петербурзі, Ростові, Єкатеринбурзі та Новосибірську

Він переконаний, що "всі, хто візьме участь у голосуванні, обов'язково опиняться під ковпаком ФСБ і ризикують у найближчий час стати жертвами репресій". А на тлі роздутих російською пропагандою антиукраїнських настроїв, на думку Клімкіна, слід очікувати небезпечних провокацій, від яких можуть потерпіти виборці і будівлі дипломатичних установ України.

ЦВК додатково пояснила, що громадяни України, що стали на консульський облік в дипломатичних установах на території Росії, вже внесені до списків виборців і можуть безперешкодно проголосувати на дільницях сусідніх держав. А ті, що тимчасово перебувають в Росії і мають паспорт громадянина України, "можуть реалізувати своє право голосу за місцем своєї реєстрації в Україні", сказано в офіційному повідомленні ЦВК від 3 січня. 

Бурхлива реакція опозиції

Закриття виборчих дільниць в Росії спричинило бурхливу реакцію опозиції в українському парламенті. Представники партій "Опозиційний блок" та "Опозиційна платформа - За життя" намагалися через суд домогтися скасування відповідного рішення ЦВК. А після того, як Шостий апеляційний адміністративний суд Києва відмовився задовольнити позови народного депутата Василя Німченка та адвокатки Світлани Байдан, в обох політсилах заявили про намір оскаржити рішення суду.

Кандидат у президенти від "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко заявив, що "твердження про нібито неможливість гарантування безпеки виборчого процесу – це елемент пропагандистської істерії" влади з метою здобути на виборах потрібний їй результат, цитує його слова інформагенція "Інтерфакс-Україна".

DW.COM

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Натомість у фракції правлячої партії "Блок Петра Порошенка" на рішення ЦВК відреагували схвально. Народний депутат Олександр Черненко вважає рішення ЦВК "екстраординарним", але виправданим. "Хоча українські консульські установи в п'ятьох російських містах є територією України і на них можуть бути дотримані демократичні стандарти, але виборці йтимуть до них російськими вулицями і на них можуть чатувати різноманітні провокації", - сказав Черенко в розмові з DW.

Політичні причини

Водночас Ігор Попов, іще один нардеп та екс-голова громадської організації "Комітет виборців України", яка має довготривалий досвід спостереження за виборами в Україні, вважає, що офіційні аргументи на користь закриття виборчих дільниць в Росії виглядають непереконливо. "Причини тут, скоріш за все, політичні і тому їх сором'язливо не називають", - зазначив депутат в інтерв'ю DW. Серед реальних причин такого рішення ЦВК він назвав намагання продемонструвати дрейф України подалі від Росії, а також побоювання влади, що отруєні російською пропагандою українські виборці можуть проголосувати "не за того, за кого треба".

Київ формально дотримався права виборців, коли запросив громадян проголосувати в сусідніх з Росією державах, вважає депутат. Але турбота про безпеку виборців в Росії, на думку Попова, виглядає нелогічною. "Згідно зі зведеннями правоохоронних органів, з Польщі надходить більше повідомлень про напади на українців за етнічною ознакою і за ознакою громадянства, ніж з Росії", - зазначив депутат. Він закликав МЗС і ЦВК подбати про розширення можливостей для голосування українцям за кордоном, бо зараз там перебуває рекордна кількість громадян України.

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