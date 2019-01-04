Українці в РФ без виборів: турбота про безпеку чи страх перед результатом?

Центральна виборча комісія України (ЦВК) закрила усі п'ять виборчих дільниць в Росії для голосування на президентських виборах 31 березня. В останній день минулого року ЦВК підтримала подання міністерства закордонних справ України щодо внесення змін до переліку закордонних виборчих дільниць. Згідно з ним, виборчі дільниці перенесені з Москви, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Єкатеринбурга та Новосибірська до посольств України в Грузії, Казахстані та Фінляндії.

Побоювання про безпеку громадян

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін оприлюднив роз'яснення позиції МЗС, яку підтримав Центрвиборчком. Він вважає, що голосування в державі, що вчиняє агресію проти України, є небезпечним для українців. "Нас турбує передусім безпека українських громадян, які попри адміністративний і пропагандистський тиск все-таки наважаться стати членами виборчих комісій чи й просто прийти на вибори", - написав Клімкін на початку січня в колонці для українського онлайн-видання "Українська правда".

Закрито всі п'ять виборчих дільниць у дипустановах України в Росії - в Москві, Санкт-Петербурзі, Ростові, Єкатеринбурзі та Новосибірську

Він переконаний, що "всі, хто візьме участь у голосуванні, обов'язково опиняться під ковпаком ФСБ і ризикують у найближчий час стати жертвами репресій". А на тлі роздутих російською пропагандою антиукраїнських настроїв, на думку Клімкіна, слід очікувати небезпечних провокацій, від яких можуть потерпіти виборці і будівлі дипломатичних установ України.

ЦВК додатково пояснила, що громадяни України, що стали на консульський облік в дипломатичних установах на території Росії, вже внесені до списків виборців і можуть безперешкодно проголосувати на дільницях сусідніх держав. А ті, що тимчасово перебувають в Росії і мають паспорт громадянина України, "можуть реалізувати своє право голосу за місцем своєї реєстрації в Україні", сказано в офіційному повідомленні ЦВК від 3 січня.

Бурхлива реакція опозиції

Закриття виборчих дільниць в Росії спричинило бурхливу реакцію опозиції в українському парламенті. Представники партій "Опозиційний блок" та "Опозиційна платформа - За життя" намагалися через суд домогтися скасування відповідного рішення ЦВК. А після того, як Шостий апеляційний адміністративний суд Києва відмовився задовольнити позови народного депутата Василя Німченка та адвокатки Світлани Байдан, в обох політсилах заявили про намір оскаржити рішення суду.

Кандидат у президенти від "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко заявив, що "твердження про нібито неможливість гарантування безпеки виборчого процесу – це елемент пропагандистської істерії" влади з метою здобути на виборах потрібний їй результат, цитує його слова інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Натомість у фракції правлячої партії "Блок Петра Порошенка" на рішення ЦВК відреагували схвально. Народний депутат Олександр Черненко вважає рішення ЦВК "екстраординарним", але виправданим. "Хоча українські консульські установи в п'ятьох російських містах є територією України і на них можуть бути дотримані демократичні стандарти, але виборці йтимуть до них російськими вулицями і на них можуть чатувати різноманітні провокації", - сказав Черенко в розмові з DW.

Політичні причини

Водночас Ігор Попов, іще один нардеп та екс-голова громадської організації "Комітет виборців України", яка має довготривалий досвід спостереження за виборами в Україні, вважає, що офіційні аргументи на користь закриття виборчих дільниць в Росії виглядають непереконливо. "Причини тут, скоріш за все, політичні і тому їх сором'язливо не називають", - зазначив депутат в інтерв'ю DW. Серед реальних причин такого рішення ЦВК він назвав намагання продемонструвати дрейф України подалі від Росії, а також побоювання влади, що отруєні російською пропагандою українські виборці можуть проголосувати "не за того, за кого треба".

Київ формально дотримався права виборців, коли запросив громадян проголосувати в сусідніх з Росією державах, вважає депутат. Але турбота про безпеку виборців в Росії, на думку Попова, виглядає нелогічною. "Згідно зі зведеннями правоохоронних органів, з Польщі надходить більше повідомлень про напади на українців за етнічною ознакою і за ознакою громадянства, ніж з Росії", - зазначив депутат. Він закликав МЗС і ЦВК подбати про розширення можливостей для голосування українцям за кордоном, бо зараз там перебуває рекордна кількість громадян України.