 Українські зв′язки Дональда Трампа - хто ці ″неймовірні люди″ | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 01.10.2019

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Світ

Українські зв'язки Дональда Трампа - хто ці "неймовірні люди"

У скандальній телефонній розмові з президентом України Зеленським його американський колега Трамп говорив, що у нього "багато українських друзів". DW з'ясовувала, кого він міг мати на увазі.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Володимир Зеленський (ліворуч) і Дональд Трамп (праворуч)

Дональд Трамп ніколи не був в Україні, не виявляв до неї інтересу і в останні роки, судячи з усього, її недолюблював. Президент США звинувачував Київ у спробах саботувати його виборчу кампанію 2016 року, коли інформація з України призвела до відставки глави штабу Трампа Пола Манафорта, який до цього був консультантом Партії регіонів і нібито отримував від неї незадекларовану оплату за свої послуги. На цьому тлі спілкування господаря Білого дому з попереднім українським президентом Петром Порошенком виглядало стримано.

У телефонній розмові Трампа з новим главою української держави Володимиром Зеленським, яка викликала скандал, він, зокрема, сипав компліментами: "Це велика країна. У мене багато українських друзів, це - неймовірні люди". Кого міг мати на увазі глава Білого дому?

Віктор Пінчук

Українців, які якимось чином пов'язані з Трампом, можна умовно розділити на дві групи: тих, хто знайомий з ним, а також тих, хто купував нерухомість його компаній. Точну кількість людей, що належать до другої групи, встановити складно. А от однією з найпомітніших постатей з першої групи є мільярдер Віктор Пінчук.

Віктор Пінчук

Віктор Пінчук

Один з перших публічних виступів Трампа, присвячених Україні, відбувся у вересні 2015 року. Тоді він як перспективний кандидат від республіканців виступив по відеозв'язку на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES) - приватному заході Пінчука за участю західних політиків і експертів.

В Україні Віктор Пінчук входить до першої десятки тих людей, кого називають олігархами. 58-річний зять експрезидента України Леоніда Кучми - виходець з Дніпра, великий промисловець, власник компанії з виробництва труб і медіагрупи, яка називає себе "найбільшою в Україні" і нараховує кілька телеканалів, зокрема СТБ і ICTV.

Той виступ Трампа тривав близько 20 хвилин і, як писала преса, обійшовся Пінчуку в 150 тисяч доларів. Чи є у них спільні інтереси в бізнесі - невідомо. Під час форуму питання Трампу ставив Дуглас Шен - американський публіцист, політолог і коментатор на Fox News, одному з улюблених телеканалів президента США. Шен давно працює з Пінчуком і зареєстрований в мін'юсті США як його офіційний лобіст.

Виступаючи на YES, Трамп зазначив, що давно знає "багатьох людей, що живуть в Україні", називав їх "фантастичними" і хвалив Пінчука: "Віктор - особлива людина і особливий підприємець. Коли він був у мене в гостях, я сказав, що, думаю, я можу більше навчитися у тебе, ніж ти у мене". На форумі Пінчука Трамп озвучив те, що через чотири роки повторив в телефонній розмові Зеленському, а саме - що, мовляв, європейські країни, серед яких він згадав Німеччину, недостатньо підтримують Україну.

Павло Фукс

Ще один відомий українець, з яким особисто знайомий Трамп, - бізнесмен меншого калібру, ніж Пінчук, але про їхні зв'язки відомо більше. Це Павло Фукс, уродженець Харкова, мільйонер, який працював в Росії і створив в Москві девелоперську компанію "Мосситигрупп".

В інтерв'ю агентству Bloomberg Фукс розповідав, що познайомився з Трампом в 2005 році, зустрічався з ним кілька разів, а також з його дітьми - Іванкою і Дональдом Трампом-молодшим. За словами Фукса, йшлося про ідею будівництва хмарочоса Trump Tower в Москві, але угода не відбулася через нібито занадто високу ціну, яку запросив Трамп.

Руді Джуліані і Дональд Трамп

Руді Джуліані (ліворуч) і Дональд Трамп (праворуч)

Останнім часом Фукс живе в Україні, в Росії він потрапив під санкції в рамках відповіді Москви на санкції Києва. Відомо, що в лютому 2017 року Фукс був одним з декількох українців, які приїжджали в США на інавгурацію Трампа, хоча на церемонію він не потрапив. Восени того ж року Фукс організовував візит до Харкова близького соратника і адвоката Трампа, колишнього мера Нью-Йорка Руді Джуліані, який зараз також опинився в центрі скандалу навколо телефонної розмови Трампа і Зеленського.

За офіційними даними, в Харкові Джуліані, який прославився під час ліквідації наслідків терактів 11 вересня, ділився досвідом роботи муніципальних служб в надзвичайних ситуаціях. Під час президентських виборів ЗМІ називали Фукса серед донорів кампанії Зеленського. Сам він це заперечував.

Віталій Кличко

Тісно пов'язаний з Джуліані також мер Києва, ексчемпіон світу з боксу Віталій Кличко - ще один українець, знайомий з Трампом. Коли влітку Кличка почався конфлікт з главою офісу Зеленського Андрієм Богданом, колишній боксер злітав до Джуліані в Нью-Йорк і опублікував фотографію з ним в соціальних мережах, даючи зрозуміти, що у нього є до кого звернутися за захистом в боротьбі за крісло глави КМДА.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Примітно, що Кличко вирушив на зустріч з Джуліані через кілька днів після телефонної розмови Трампа із Зеленським, в якому президент США назвав свого адвоката контактною особою у можливому розслідуванні, яке стосується діяльності в Україні колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина. Кличко у вівторок, 1 жовтня, згадуючи про ту зустріч з Джуліані, сказав, що про Байдена вони не говорили.

З Трампом Віталій Кличко і його молодший брат Володимир, також в минулому прославлений боксер, зустрічалися, будучи ще спортсменами. В інтерв'ю телеканалу "112-Україна" Кличко-старший розповідав, що він і його брат проводили бої у казино "Тадж-Махал" в штаті Нью-Джерсі, яке належить Трампу, що американський мільярдер був присутній на їхніх боях і що вони були у нього в гостях.

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Ігор Фруман і Лев Парнас

Є й інші, маловідомі вихідці з України, чиї імена згадуються у зв'язку з нинішнім телефонним скандалом. Особливе місце серед них займають підприємці з Флориди з одеським корінням і зв'язками - Ігор Фруман і Лев Парнас. Як пишуть американські ЗМІ, Фруман і Парнас з недавніх пір жертвують на заходи в підтримку Трампа в США, а також фінансово підтримують республіканських кандидатів на виборах різного рівня.

За даними ЗМІ, вони зустрічалися з самим Трампом і його сином Дональдом-молодшим. Але головне - обидва є клієнтами Джуліані. Саме вони допомагали адвокату Трампа контактувати з українською стороною, в тому числі з колишніми генпрокурорами, при зборі інформації про діяльність в Україні колишнього віцепрезидента і політичного конкурента Трампа Джо Байдена і його сина.

При цьому у Фрумана і Парнаса виник конфлікт з бізнесменом Ігорем Коломойським, якого, за його словами, вони просили допомогти встановити зв'язки з адміністрацією нового президента Зеленського. Коломойський назвав їх "аферистами", після чого Фруман і Парнас подали на нього в суд. В кінці серпня Коломойський заявив в інтерв'ю, що конфлікт вичерпаний.

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Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Українські зв'язки Трампа - хто ці "неймовірні люди"

У розмові з Зеленським Трамп говорив, що у нього "багато українських друзів". DW з'ясовувала, кого він міг мати на увазі  

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