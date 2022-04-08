На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Українсько-російський кордон".

Довжина кордону між Україною та Росією становить 1 974 кілометрів суходолом та 321 кілометр морем. Близько 500 кілометрів кордону в районі Луганської та Донецької областей України нині контролюється проросійськими сепаратистами. Зараз на кордоні Україні реалізовує проект "Стіна", який представляє собою фортифікаційну систему з окопів та паркану. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.