Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Українсько-російський кордон

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Українсько-російський кордон".

Довжина кордону між Україною та Росією становить 1 974 кілометрів суходолом та 321 кілометр морем. Близько 500 кілометрів кордону в районі Луганської та Донецької областей України нині контролюється проросійськими сепаратистами. Зараз на кордоні Україні реалізовує проект "Стіна", який представляє собою фортифікаційну систему з окопів та паркану. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Дмитро Живицький: Сумській області потрібна стіна на кордоні з Росією

Дмитро Живицький: Сумській області потрібна стіна на кордоні з Росією 08.04.2022

"Ми не можемо бути впевненими, що це не повториться ", - каже Дмитро Живицький, керівник Сумської області, яка чи не першою зазнала російської навали. DW поговорила з ним про наслідки вторгення РФ і життя під загрозою.
Зеленський у Мюнхені наполягає на гарантіях безпеки для України

Зеленський у Мюнхені наполягає на гарантіях безпеки для України 19.02.2022

Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції закликав надати Україні безпекові гарантії та ініціював консультації у рамках Будапештського меморандуму.
Як лікарям погрожують смертю за щеплення - Європа у фокусі (відео)

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (відео) 08.02.2022

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ.

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (07.02.2022) 07.02.2022

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Австрія: антивакцинатори погрожують лікарям через щеплення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ. Латвія: як зробити власну трасу для бобслею.

Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - Європа у фокусі (відео)

Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - "Європа у фокусі" (відео) 01.02.2022

Україна: територіальна оборона замість паніки. Франція: вкрадене дитинство. Туреччина: ковбої на вулицях Стамбула. Греція: продуктове сміття для малозабезпечених.

Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - "Європа у фокусі" (31.01.2022) 31.01.2022

Україна: територіальна оборона замість паніки. Франція: вкрадене дитинство. Туреччина: ковбої на вулицях Стамбула. Греція: продуктове сміття для малозабезпечених. Німеччина: 64-річна королева авіації.

Західні спецслужби фіксують значне збільшення кількості військ РФ біля України

Західні спецслужби фіксують значне збільшення кількості військ РФ біля України 27.01.2022

Агенція dpa з посиланням на високопоставленого представника спецслужб повідомила, що наразі поблизу українського кордону перебувають до 120 тисяч російських військовослужбовців, процес стягування сил триває.
США та ЄС попередили Росію про наслідки нападу на Україну

США та ЄС попередили Росію про наслідки нападу на Україну 25.01.2022

Російська агресія проти України матиме "дуже серйозні наслідки", сказав представник німецького уряду за результатами відеоконференції за участю президента США та лідерів країн ЄС.
Замість зброї: ФРН розгорне в Україні польовий госпіталь

Замість зброї: ФРН розгорне в Україні польовий госпіталь 22.01.2022

На тлі відмов поставити зброю, у Німеччині виділили 5,3 мільйона євро на розгортання мобільного госпіталю в Україні вже в лютому.

ЄС хоче брати участь у переговорах США та РФ щодо безпеки

ЄС хоче брати участь у переговорах США та РФ щодо безпеки 29.12.2021

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що будь-які дискусії щодо європейської безпеки мають відбуватися у координації з ЄС та за його участі.

Коментар: Словесна ескалація наближає російський напад на Україну

Коментар: Словесна ескалація наближає російський напад на Україну 23.12.2021

Російський режим постійно збільшує напругу. Однак наразі ніхто не може сказити, чого саме хоче Путін, зазначає оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнгард Фезер.
Німецька посолка у Києві: імовірність російського нападу є низькою

Німецька посолка у Києві: імовірність російського нападу є низькою 23.12.2021

Посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає масштабне військове вторгнення Росії на цьому етапі малоймовірним. Про це дипломатка написала у зверненні до співгромадян, які проживають в Україні.

Як зміцнюють український кордон з Росією (22.12.2021) 22.12.2021

Державна прикордонна служба Україна оприлюднила відео з ділянки Сумського прикордонного загону. Там копають рови та насипають вали на випадок вторгнення Росії.
Прикордонні жителі Сходу України не бачать загрози з Росії? (відео)

Прикордонні жителі Сходу України не бачать загрози з Росії? (відео) 13.12.2021

Про можливе вторгнення Росії в Україну вже декілька тижнів застерігають політики та експерти. Чи занепокоєні місцеві загрозою війни? Дивіться ексклюзивний репортаж DW з кордону з РФ.
Загроза вторгнення Росії очима українців, що живуть на кордоні з РФ (10.12.2021)

Загроза вторгнення Росії очима українців, що живуть на кордоні з РФ (10.12.2021) 10.12.2021

Про можливе вторгнення Росії в Україну вже декілька тижнів застерігають політики та експерти. А яка атмосфера панує нині у прикордонних селищах? Чи занепокоєні місцеві загрозою війни? Дивіться ексклюзивний репортаж DW з кордону з РФ.
Міністри оборони України і США єдині в оцінці загроз з боку РФ - Резніков

Міністри оборони України і США єдині в оцінці загроз з боку РФ - Резніков 19.11.2021

Міністр оборони України Олексій Резніков за результатами зустрічі з американським колегою у Вашингтоні заявив, що Україна та США однаково оцінюють ризики й загрози з боку Росії.

Інші статті