"КАБи розбили пів села": Сумщина після Курської операції

08.11.2024 8 листопада 2024 р.

Після деокупації півночі України на Сумщині було відносно спокійно. На початку 2024 року обстріли прикордонних громад посилилися, а від серпня, з початком Курської операції ЗСУ Росія почала ще більш активно застосовувати КАБи й ударні дрони, зокрема по обласному центру. Як змінилося життя на північному кордоні - у репортажі DW.