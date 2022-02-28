"КАБи розбили пів села": Сумщина після Курської операції

Після деокупації півночі України на Сумщині було відносно спокійно. На початку 2024 року обстріли прикордонних громад посилилися, а від серпня, з початком Курської операції ЗСУ Росія почала ще більш активно застосовувати КАБи й ударні дрони, зокрема по обласному центру. Як змінилося життя на північному кордоні - у репортажі DW.
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Росія щодня обстрілює СумщинуКАБами, артилерією і дронами. В обласному центрі регулярні перебої зі світлом і водою. З понад сотні населених пунктів області евакуюють мешканців. Як живе Сумська область і що відбувається у сусідній Курщині? Дивіться у репортажі DW.
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