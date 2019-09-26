"Український скандал" в США: в Конгресі свідчитимуть дипломати

Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Джордж Кент, експосолка США в Україні Марі Йованович та колишній посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд нададуть свідчення Конгресу у справі про тиск президента США Дональда Трампа на главу української держави Володимира Зеленського. Про це у понеділок, 7 жовтня, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Згідно з повідомленням, ці свідчення можуть допомогти зусиллям Демократичної партії у поступі щодо імпічменту Трампа. Причиною розслідування стали звинувачення у спробі використати надання Україні військової допомоги у 400 мільйонів доларів, щоб домогтися від Зеленського розслідування щодо Хантера Байдена - сина можливого суперника Трампа від демократів Джо Байдена на наступних президентських перегонах .

За даними Reuters, Кент надаватиме свідчення у справі "в понеділок", Сондленд - "у вівторок", а Йованович - "у п'ятницю". Агенція нагадує, що Сондленд ніби був залучений до спроб змусити Україну розпочати розслідування проти Байдена, а Йованович була завчасно відкликана з посади посолки США в Україні через сумніви у лояльності до Трампа.

Напередодні стало відомо, що у розслідуванні справи про тиск Білого дому на Київ, з'явився другий інформатор, який заявляє, що має інформацію з перших рук про дії президента США Дональда Трампа у так званому "українськомускандалі", і вже мав розмову з генеральним інспектором розвідувальних служб США Майклом Аткінсоном. Про це в інтерв'ю телеканалу ABC повідомив адвокат цього інформатора Марк Заід, який також представляє інтереси першого інформатора у скандалі.

Сам Трамп відкидає усі звинувачення та заявляє, що обидва інформатори та їхній адвокат підтримують демократів. "Той самий адвокат-демократ для обох викривачів? Усі підтримують (колишнього президента США Барака - Ред.) Обаму і корумповану Гілларі (Клінтон - Ред.). Полювання на відьом!" - написав у Twitter американський президент.

Скандал, що зараз набирає обертів у Сполучених Штатах, спричнила телефонна розмова Трампа з Зеленським, яка відбулася 25 липня. Раніше комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів. Інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року.

24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Дональда Трампа через цей скандал.