Українське суспільне телебачення готове до президентських дебатів на стадіоні

Національна суспільна телерадіокомпанія України (НCТУ) може провести дебати між кандидатами в президенти України шоуменом Володимиром Зеленським і чинним главою держави Петром Порошенком на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві. Про це заявив у четвер, 4 квітня, голова правління НCТУ Зураб Аласанія, також зазначивши, що мовник починатиме переговори з усіма сторонами.

"Чи може Суспільне провести дебати? Навіть питання таке не стоїть: звісно, може", - написав Аласанія у своєму мікроблозі Twitter, додавши, що тепер ЦВК має погодити проведення дебатів і, "згідно із законом, оплатити з державного бюджету".

Раніше у прес-службі мовника зазначили, що встановлені Центральною виборчою комісією (ЦВК) правила передбачають проведення дебатів у телевізійній студії. "Тому нині слово за ЦВК. Якщо вони приймуть нове положення, в якому виключать цю норму, тоді дебати можливі. Якщо ні - то це буде шоу, або дискусія, але не дебати", - процитувала агенція "Інтерфакс-Україна" повідомлення прес-служби телерадіокомпанії.

Кандидати у президенти обмінялися відеозакликами

Нагадаємо, що Петро Порошенко викликав свого опонента на дебати ще 31 березня, одразу після оголошення результатів екзитполів на виборах президента України. Володимир Зеленський у той же день погодився, але вже за кілька днів поставив свої умови, закликавши Петра Порошенка до дебатів не у телестудії, а на стадіоні НСК "Олімпійський". "Дебати відбудуться перед народом України, всі канали мають право транслювати дебати наживо, всі журналісти мають право бути присутніми", - заявив Зеленський у своєму відеозверненні, розповсюдженому у соцмережах.

Чинний президент України, у свою чергу, відповів згодою на умову Зеленського дебатувати на "Олімпійському". "Правила дебатів прописані в законі про вибори президента, почитайте, будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі суспільного телебачення з трансляцією на всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на вас, Володимире Олександровичу", - зазначив Порошенко у ніч на 4 квітня, у відеоролику, поширеному в соцмережі Twitter.

Він також сказав, що дебати кандидатів у президенти - "не шоу", а "серйозна дискусія про стратегію розвитку держави, про цінності, про історичний вектор і про пріоритети".