Українське суспільне телебачення готове до президентських дебатів на стадіоні

Очільник української суспільної телекомпанії Зураб Аласанія заявив, що президентські дебати можуть провести на стадіоні, якщо Центральна виборча комісія погодить цей варіант.
Національна суспільна телерадіокомпанія України (НCТУ) може провести дебати між кандидатами в президенти України шоуменом Володимиром Зеленським і чинним главою держави Петром Порошенком на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві. Про це заявив у четвер, 4 квітня, голова правління НCТУ Зураб Аласанія, також зазначивши, що мовник починатиме переговори з усіма сторонами.
"Чи може Суспільне провести дебати? Навіть питання таке не стоїть: звісно, може", - написав Аласанія у своєму мікроблозі Twitter, додавши, що тепер ЦВК має погодити проведення дебатів і, "згідно із законом, оплатити з державного бюджету".
Раніше у прес-службі мовника зазначили, що встановлені Центральною виборчою комісією (ЦВК) правила передбачають проведення дебатів у телевізійній студії. "Тому нині слово за ЦВК. Якщо вони приймуть нове положення, в якому виключать цю норму, тоді дебати можливі. Якщо ні - то це буде шоу, або дискусія, але не дебати", - процитувала агенція "Інтерфакс-Україна" повідомлення прес-служби телерадіокомпанії.
Кандидати у президенти обмінялися відеозакликами
Нагадаємо, що Петро Порошенко викликав свого опонента на дебати ще 31 березня, одразу після оголошення результатів екзитполів на виборах президента України. Володимир Зеленський у той же день погодився, але вже за кілька днів поставив свої умови, закликавши Петра Порошенка до дебатів не у телестудії, а на стадіоні НСК "Олімпійський". "Дебати відбудуться перед народом України, всі канали мають право транслювати дебати наживо, всі журналісти мають право бути присутніми", - заявив Зеленський у своєму відеозверненні, розповсюдженому у соцмережах.
Чинний президент України, у свою чергу, відповів згодою на умову Зеленського дебатувати на "Олімпійському". "Правила дебатів прописані в законі про вибори президента, почитайте, будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі суспільного телебачення з трансляцією на всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на вас, Володимире Олександровичу", - зазначив Порошенко у ніч на 4 квітня, у відеоролику, поширеному в соцмережі Twitter.
Він також сказав, що дебати кандидатів у президенти - "не шоу", а "серйозна дискусія про стратегію розвитку держави, про цінності, про історичний вектор і про пріоритети".
Чинний український президент Петро Порошенко погодився на стадіон як місце проведення дебатів перед другим туром президентських виборів. Такий формат запропонував його опонент Володимир Зеленський. (04.04.2019)
У своєму зверненні до президента України Петра Порошенка Володимир Зеленський вимагає провести передвиборчі дебати на НСК "Олімпійський". (03.04.2019)