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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "українська діаспора".
Українські діаспора – збірне визначення української національної спільноти поза межами України. За різними даними нині за межами України проживає до 15 мільйонів українців та їхніх нащадків. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.