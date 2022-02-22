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Українська діаспора

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "українська діаспора".

Українські діаспора – збірне визначення української національної спільноти поза межами України. За різними даними нині за межами України проживає до 15 мільйонів українців та їхніх нащадків. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Руки геть від України!: в Берліні пройшла акція солідарності з Україною

"Руки геть від України!": в Берліні пройшла акція солідарності з Україною 22.02.2022

Перед посольством РФ у столиці Німеччини зібралися пів тисячі людей, які вимагали негайного запровадження санкцій щодо Росії.

Українці протестують під Радою безпеки ООН (18.02.2022) 18.02.2022

Сотні тисяч українців мешкають у США, майже мільйон американців - українського походження. Усі вони переймаються долею своїх родичів і друзів в Україні.

Зеленський виступив за подвійне громадянство для українців за кордоном

Зеленський виступив за подвійне громадянство для українців за кордоном 22.09.2021

Президент України хоче запровадити подвійне громадянство для для українців, що живуть за кордоном. Про це він заявив під час зустрічі з українською діаспорою у Нью-Йорку.
Коронавірус в Італії. Як реагує Україна?

Коронавірус в Італії. Як реагує Україна? 25.02.2020

В Італії, де є велика українська діаспора та сезонно працюють тисячі українців, поширюється коронавірус. Україна через це запровадила посилений медконтроль на своєму західному кордоні, однак авіарейси поки не скасовує.
Представникам діаспори треба дозволити подвійне громадянство - Кулеба

Представникам діаспори треба дозволити подвійне громадянство - Кулеба 26.10.2019

Представникам української діаспори варто дозволити отримання українського громадянства як другого, вважає віце-прем'єр Дмитро Кулеба. На його думку, це допоможе ефективніше використовувати потенціал діаспори.

Зеленський сподівається на потужну зустріч з Трампом

Зеленський сподівається на "потужну" зустріч з Трампом 24.09.2019

Президент України у США візьме участь у 74-й сесії Генасамблеї ООН. У Нью-Йорку Володимир Зеленський зустрівся з представниками української діаспори і висловив сподівання на "потужну" зустріч з Дональдом Трампом.
Голова Світового конгресу українців: Зеленський надсилає позитивні сигнали

Голова Світового конгресу українців: Зеленський надсилає позитивні сигнали 13.09.2019

У розмові з DW новий очільник Світового конгресу українців запевнив - співпраця із Володимиром Зеленським розвивається так само добре, як і з Петром Порошенком.
Під посольством РФ у Києві вимагали звільнити Сенцова та в'язнів Кремля

Під посольством РФ у Києві вимагали звільнити Сенцова та в'язнів Кремля 13.06.2018

Акцією солідарності з Олегом Сенцовим біля посольства Росії почалася низка заходів в Україні і за її кордонами за звільнення в'язнів Кремля. Українська діаспора закликала світ до одноденного голодування солідарності.
Чого боїться Путін, або Як Світовий конгрес українців відзначав своє 50-річчя

Чого боїться Путін, або Як Світовий конгрес українців відзначав своє 50-річчя 08.11.2017

Євродепутати, представники ЄС і НАТО разом з українською діаспорою дискутували в Брюсселі про те, як зробити Україну взірцем для регіону та Росії.
Українські школи за кордоном: хто і як дбає про українську нацменшину

Українські школи за кордоном: хто і як дбає про українську нацменшину 26.09.2017

Чи мають змогу навчатися у школах рідною мовою діти з українських родин в Росії, Угорщині чи Румунії, з'ясувала DW.
Українці у Німеччині та Польщі: різні діаспори?

Українці у Німеччині та Польщі: різні діаспори? 27.05.2016

Німецькі та польські вчені вирішили поближче познайомитися з українцями, що живуть у Польщі. DW про результати їхніх досліджень.
Українці Німеччини активно збирають допомогу для своїх земляків

Українці Німеччини активно збирають допомогу для своїх земляків 16.10.2014

Українська громада в Німеччині активно допомагає українським військовим та постраждалим внаслідок бойових дій на Донбасі. Залучати до допомоги пересічних німців нелегко - бракує "благодійного піару".
Українсько-російське протистояння в Італії

Українсько-російське протистояння в Італії 20.06.2014

Українська громада Італії повсякчас активно висловлює свою політичну позицію. Причому не лише на власних патріотичних маніфестаціях, а й під час демонстрацій прихильників Путіна в Італії.
Давос: Україна теж на порядку денному

Давос: Україна теж на порядку денному 22.01.2014

Всесвітній економічний форум у Давосі, який розпочинається 22 січня, збере понад 40 голів держав та урядів. Приїде й прем’єр-міністр України Азаров. Українська діаспора готує протести.
Українська діаспора - проти деукраїнізації України

Українська діаспора - проти "деукраїнізації України" 05.07.2012

Активісти українських діаспор Італії, Іспанії, Португалії, Чехії, Греції та Німеччини оприлюднили письмовий протест проти «мовного» закону як «чергового прояву антиукраїнської політики діючої влади».
«Український голос у Німеччині» - Анна-Галя Горбач

«Український голос у Німеччині» - Анна-Галя Горбач 23.06.2011

Минулого тижня українська діаспора Німеччини прощалася з Анною-Галею Горбач – відомою перекладачкою, громадською та політичною діячкою. Вона померла 11 червня у віці 87 років.
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