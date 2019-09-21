Україна офіційно відмовилась від участі в осінній сесії ПАРЄ

Делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) не братиме участі в осінній сесії ПАРЄ через повернення до неї Росії без виконання вимог резолюцій асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України, повідомила голова делегації Єлизавета Ясько та опублікувала відповідну заяву у Facebook.

"Ми схвалили рішення не подавати повноваження нової української делегації на затвердження під час осінньої частини сесії ПАРЄ з 30 вересня до 4 жовтня 2019 року", - написала Ясько у понеділок, 23 вересня. За її словами, "зазначене буде способом реагування України на повернення Російської Федерації до сесійної зали ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України".

Водночас протягом проведення цієї частини сесії делегація Верховної Ради України в ПАРЄ проводитиме консультації з партнерами по асамблеї "з метою винайдення спільних підходів і рішень, що дозволили б повернути ПАРЄ її репутацію важливого взірця демократії, верховенства права і захисту прав людини та свобод в Європі", зазначається у заяві.

Також делегація України приєднується до заяв делегацій держав-партнерів України, що повідомили про свою неучасть у урочистостях з нагоди 70-річчя ПАРЄ.

Крім того, українська делегація звернулась до делегацій країн-членів Ради Європи з закликом провести розширені консультації щодо наслідків безумовного повернення РФ до ПАРЄ "та розробки ефективних механізмів відповідальності держав-порушниць статутних документів РЄ та норм міжнародного права".

Нагадаємо, раніше голова комітету ВР Богдан Яременко повідомляв, що українська делегація не поїде на осінню сесію ПАРЄ. Водночас представники попередньої делегації Верховної Ради в ПАРЄ, які увійшли й до нового складу, планують відвідати сесію асамблеї, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Згодом Яременко підтвердив, що хтось з народних депутатів справді може з'явитися у Страсбурзі.

Осіння сесія ПАРЄ має відбутися в Страсбурзі з 30 вересня по 4 жовтня. На ній зокрема заплановано виступ президента Франції Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, 25 червня 2019 року ПАРЄ повернули російській делегації повноваження. 26 червня на знак протесту проти цього рішення українська делегація та делегації ще шести країн (Грузії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Словаччини) залишили засідання ПАРЄ.

У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила права голосу російську делегацію через анексію Росією українського Криму. На знак протесту російські депутати не брали участі в роботі ПАРЄ з 2016 року.