 Україна не публікуватиме стенограму розмови Зеленського і Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2019

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Новини

Україна не публікуватиме стенограму розмови Зеленського і Трампа

Оприлюднення української версії запису розмови між президентами США та України було би некоректним, зазначив президент Володимир Зеленський. При цьому він повторив, що Дональд Трамп не міг тиснути на українську владу.

На відміну від Трампа Зеленський відмовляється публікувати запис їхньої розмови

Президент України Володимир Зеленський відмовляється публікувати запис розмови з американським колегою Дональдом Трампом

Офіс президента України навряд чи оприлюднить свою версію стенограми телефонної розмови Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом, яка призвела до закликів до імпічменту останнього. Це було би неправильним, заявив у понеділок, 30 вересня, Володимир Зеленський, передає агенція Reuters.

"До президентства я ніколи не був дипломатом, але думаю, що в мене в житті було багато таких розмов і буде ще більше. Є певні нюанси та речі, які, я думаю, буде некоректно публікувати", - наголосив український президент.

Щодо розслідування діяльності в Україні колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який вважається головним суперником Трампа на майбутніх виборах, та його сина Хантера, до проведення якого нібито закликав президент США, Зеленський наголосив, що Київ не діятиме на замовлення інших країн. "Нам нічого не можна наказати робити. Ми незалежна країна... Ми відкриті, ми готові розслідувати, (але - Ред.) це має нічого спільного зі мною. Наші незалежні правоохоронні органи готові розслідувати будь-яку справу, в якій порушено закон", - сказав він.

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Слова Володимира Зеленського, що Дональд Трамп жодним чином не тиснув на нього, мають покласти край "полюванню на відьом", заявив американський президент. (29.09.2019)

Дональд Трамп стверджує, що співробітник спецслужб, котрий повідомив деталі його телефонної розмови з Володимиром Зеленським, подав її "спотворено" та "брехливо". (30.09.2019)

Зараз у США триває скандал щодо ймовірного тиску Трампа на Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина Джо Байдена в Україні. Днями у США було оприлюднено стенограму розмови двох президентів. Потім комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів. Інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року.

Очільник американської розвідки Джозеф Магвайр підтримав інформатора. Інформатор є агентом Центрального розвідувального управління (ЦРУ), повідомило видання The New York Times з посиланням на три джерела, яким відома його особа. 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Дональда Трампа через цей скандал.

Дивитись відео 01:52

Зеленський і Трамп: перший обмін люб'язностями віч-на-віч (26.09.2019)

Посилання в інтернеті

Стенограма розмови Трампа і Зеленського

Аудіо й відео до теми

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