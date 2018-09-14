Україна - на 88-му місці в глобальному рейтингу якості життя
В оприлюдненому ООН міжнародному рейтингу рівня якості життя Німеччина посіла 5-те місце. Лідером є Норвегія, а Україна опинилася на 88-мій позиції.
Найкращий індекс людського розвитку в світі зафіксований у 2017 році в Норвегії. Такого висновку дійшли автори оприлюдненого в п'ятницю, 14 вересня, глобального рейтингу індексу людського розвитку, складеного аналітиками Програми розвитку ООН (ПРООН).
Згідно з даними рейтингу, індекс людського розвитку в Норвегії визначено на рівні 0,953. На другому місці опинилася Швейцарія з показником індексу людського розвитку в 0,944. Далі йдуть Австралія та Ірландія з 0,939 та 0,938 відповідно. На п'ятому місці - Німеччина. Рівень людського розвитку німців автори індексу класифікували як 0,936.
До першої десятки потрапили також Ісландія, Гонконг, Швеція, Сінгапур, Нідерланди. З пострадянських країн найкращий показник у цьому плані зафіксований у Естонії - 0,871, що відповідає 30-ій позиції у глобальному рейтингу. Західні сусіди України - Польща, Словаччина та Угорщина - посіли 33-тє, 38-ме та 45-те місця відповідно.
Росія потрапила на 49-ту позицію, а Білорусь - на 53-ту. Щодо України, то автори індексу визначили її розвиток у 0,751. Через такий показник Україна опинилася на 88-му місці у переліку з 189 країн. На останньому місці - Нігер.
Визначальними критеріями для авторів індексу є такі показники, як тривалість життя, рівень освіти та доходів громадян.
Найкращі міста для життя
Десяте місце
Одразу два міста, але з різних континентів - швейцарський Базель (праворуч) та австралійський Сідней (ліворуч) - розділили десяте місце. Аналітики консалтингової компанії Mercer проаналізували рівень життя у 231 місті за 39 критеріями, які відіграють ключову роль для людини, що переїхала у нове місто через роботу.
Найкращі міста для життя
Дев’яте місце
В десятку лідерів потрапив і Копенгаген. Якщо у загальному рейтингу столиця Данії посіла дев’яте місце, то в рейтингу за показником "інфраструктура" вона опинилася на четвертому.
Найкращі міста для життя
Восьме місце
У десятці лідерів Швейцарія представлена трьома містами. Женева - на восьмому місці.
Найкращі міста для життя
Сьоме місце
Три німецьких міста розширюють кордони німецькомовного простору, де експати почуваються найбільш комфортно. Франкфурт-на-Майні посів сьоме місце, а в рейтингу за показником "інфраструктура" фінансова столиця Німеччини розмістилася на другій позиції.
Найкращі міста для життя
Шосте місце
Слідом за Франкфуртом йде іще одне німецьке місто. Шосте місце посів Дюссельдорф. Дещо кращі позиції столиці землі Північний Рейн-Вестфалія у частині інфраструктури: п’ята сходинка рейтингу.
Найкращі міста для життя
П’яте місце
Залишаємо Європу і вирушаємо в Канаду. Багато експатів задоволені рівнем життя у Ванкувері. Учасники дослідження Mercer оцінювали інфраструктуру, економіку, системи охорони здоров’я та освіти в місті, куди переїхали.
Найкращі міста для життя
Четверте місце
У 2017 році Мюнхен знову став найкомфортнішим для проживання містом Німеччини. У рейтингу він на четвертому місці, а за показником "інфраструктура" розділив друге місце з Франкфуртом-на-Майні. Не увійшли у топ-10: Берлін (13-те місце), Гамбург (19), Нюрнберг (24), Штутгарт (26). Найгірший показник у Німеччині у Лейпцига (61).
Найкращі міста для життя
Третє місце
І знову новий континент. Окленд, найбільше місто Нової Зеландії, посідає третє місце.
Найкращі міста для життя
Друге місце
Іще більше іноземним спеціалістам до вподоби Цюрих. А ось інфраструктуру, яка вважається одним з головних показників, вони оцінили у цьому швейцарському місті не так високо: дев’яте місце у рейтингу за цим критерієм.
Найкращі міста для життя
Перше місце
Уже увосьме поспіль Відень - лідер рейтингу. У 2017 році столицю Австрії визнали найкомфортнішим містом у світі. Це вже 19-е дослідження, яке консалтингова компанія Mercer проводить щорічно. Серед українських міст у рейтингу представлений Київ, який посів 174 сходинку. Найгіршим для життя містом визнано столицю Іраку - Багдад.