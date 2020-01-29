 Україна запровадила тимчасовий безвізовий режим для британців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2020

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Новини

Україна запровадила тимчасовий безвізовий режим для британців

Україна запровадила для громадян Великобританії безвізовий режим - з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Україна запровадила безвізовий режим для громадян Великобританії, який діятиме до 30 січня 2021 року. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського, який було підписано в середу, 29 січня, а опубліковано в четвер, 30 січня.

"Запровадити на період з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів", - йдеться в документі, розміщеному на сайті глави держави. Указ набув чинності з дня опублікування.

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Ще 9 січня Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон домовилися пришвидшити підготовку нової угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і партнерство між Україною і Великобританією в контексті виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу.

Нагадаємо, що в середу, 29 січня, депутати Європарламенту ратифікували угоду між Євросоюзом та Великобританією про її вихід з блоку. "За" це рішення проголосували 621 парламентаря, 49 висловилися проти, а 13 утримались. 

Brexit запланований на 31 січня 2020 року. Після цього почнеться перехідний період, розрахований на 11 місяців. До 31 грудня 2020 року Великобританія і ЄС мають підписати торговельну угоду, щоб запобігти жорсткому виходу Лондона з митного союзу і єдиного європейського ринку.

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