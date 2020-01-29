Україна запровадила тимчасовий безвізовий режим для британців

Україна запровадила безвізовий режим для громадян Великобританії, який діятиме до 30 січня 2021 року. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського, який було підписано в середу, 29 січня, а опубліковано в четвер, 30 січня.

"Запровадити на період з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів", - йдеться в документі, розміщеному на сайті глави держави. Указ набув чинності з дня опублікування.

Ще 9 січня Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон домовилися пришвидшити підготовку нової угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і партнерство між Україною і Великобританією в контексті виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу.

Нагадаємо, що в середу, 29 січня, депутати Європарламенту ратифікували угоду між Євросоюзом та Великобританією про її вихід з блоку. "За" це рішення проголосували 621 парламентаря, 49 висловилися проти, а 13 утримались.

Brexit запланований на 31 січня 2020 року. Після цього почнеться перехідний період, розрахований на 11 місяців. До 31 грудня 2020 року Великобританія і ЄС мають підписати торговельну угоду, щоб запобігти жорсткому виходу Лондона з митного союзу і єдиного європейського ринку.