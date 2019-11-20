 Україна вимагатиме від РФ повернути те, що зникло на кораблях - Зеленський | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2019

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Новини

Україна вимагатиме від РФ повернути те, що зникло на кораблях - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна проаналізує стан трьох повернутих Росією кораблів. Також Київ звернеться до Москви, щоб вона повернула те, що зникло з кораблів, заявив президент України.

Український військовий корабель у супроводі російської берегової охорони

Український військовий корабель (ліворуч) у супроводі російської берегової охорони

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська сторона проаналізує стан трьох повернутих Росією кораблів Військово-морських сил України і обов'язково звернеться до Москви, щоб вона повернула те, чого на них не вистачає.

"Я дуже радий, що наші військові катери на місці. Як ми і обіцяли, ми повернули наших моряків, і повернули наші катери. Те, що ми побачили, дійсно не вистачає (на суднах. - Ред.) і обладнання частково, і не вистачає, ми говорили з адміралом і деякі речі я не можу сказати, частини озброєння", - заявив президент у середу, 20 листопада, в Очакові, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Зеленський зазначив, що побачив стан кораблів і анонсував розслідування, щоб побачити всі деталі. "Ми обов'язково звернемося до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є", - додав він.

Крім того, Зеленський вказав, що Україна паралельно ремонтуватиме повернуті судна. "Ми говорили з паном Воронченком (командувач Військово-морських сил Збройних сил України, адмірал Ігор Воронченко - ред.), десь три місяці і все буде на ходу", - сказав він.

Росія повернула Україні викрадені судна без деяких деталей

За словами командувача Військово-Морських сил Збройних сил України адмірала Ігоря Воронченка, повернуті судна повністю "угроблені". "Росіяни їх "угробили": познімали навіть плафони, розетки та унітази. Тож ми ще покажемо усьому світові варварське ставлення росіян до цього", - сказав Воронченко у коментарі "Четвертому каналу".

DW.COM

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Українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", які Москва повернула Києву, розпочали рух у напрямку материкової України, повідомило командування ВМС ЗСУ. (18.11.2019)

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", які торік були обстріляні і затримані російською стороною у районі Керченської протоки, прямують додому.

25 листопада 2018 року російські прикордонники захопили в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також заарештували 24 моряків. ФСБ Росії порушила кримінальну справу та висунула усім українським морякам обвинувачення в незаконному перетині кордону. Моряки заявили, що вважають себе військовополоненими.

ЄС і США запровадили санкції щодо РФ за інцидент у Керченській протоці. А Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов'язав Росію протягом місяця звільнити моряків і повернути захоплені кораблі. У вересні Москва частково виконала цю вимогу: моряки повернулися на батьківщину в рамках узгодженого Росією і Україною обміну утримуваних осіб. Водночас у Росії продовжується суд над українськими моряками. 

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