Туск відповів на пропозицію Джонсона щодо перегляду угоди про Brexit

У Брюсселі досить холодно зустріли лист прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, адресований напередодні президенту Європейської Ради Дональду Туску. У вівторок, 20 серпня, Туск відповів на звернення і став на захист пункту нинішньої угоди про вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС - так званий Brexit - про збереження режиму вільної торгівлі між Ірландією та Північної Ірландією. Глава Європейської Ради, зокрема, вказав на те, що положення про так званий "запасний варіант" backstop, викреслити яке запропонував у своєму листі Джонсон, - гарантія того, що на острові не виникне жорсткий кордон.

"Ті, хто відхиляють backstop, не пропонуючи жодної реальної альтернативи, підтримують зведення кордону (між Ірландією та Північною Ірландією. - Ред.). Навіть якщо вони й не визнають цього", - зазначив Туск у Twitter.

В Єврокомісії теж не побачили конкретних пропозицій

Схожу оцінку листа британського прем'єра надали й у Європейській Комісії. За словами речниці Єврокомісії, письмове звернення Джонсона "не надає жодного законного оперативного рішення з метою запобігти появі жорсткого кордону на острові Ірландія", наводить її слова агенція новин AFP.

У ЄС наполягають на збереженні режиму вільної торгівлі між членом спільноти Ірландією та Північною Ірландією. В Брюсселі побоюються, що створення жорсткого кордону на острові може відродити давню ворожнечу між прихильниками незалежності Північної Ірландії від Великобританії та юніоністами й британськими націоналістами, надавши новий поштовх ідеї об'єднаної Ірландії, нагадує агенція новин dpa.

Натомість Джонсон вказав у своєму листі до Туска на те, що положення про backstop обмежує суверенітет Великобританії та негативно позначиться на подальшому розвитку відносин між Сполученим Королівством та ЄС. Сам узгоджений між ЄС і урядом Терези Мей тимчасовий режим вільної торгівлі між Ірландією та Північною Ірландією Джонсон назвав "недемократичним".