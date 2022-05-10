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Туреччина - держава в Азії та Європі, розташована між Чорним та Середземним морями. Туреччина залишатиметься до парламентських виборів 2019-го року парламентською республікою. Потім ця держава буде реорганізована в президентську республіку. Референдум, на якому більшість підтримала розширення повноважень президента, відбувся 16 квітня 2017 року. Столиця Туреччини - Анкара. Кількість населення сягає майже 80 мільйонів. Площа країни перевищує 783 тисячі квадратних кілометрів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.