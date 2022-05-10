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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Туреччина".
Туреччина - держава в Азії та Європі, розташована між Чорним та Середземним морями. Туреччина залишатиметься до парламентських виборів 2019-го року парламентською республікою. Потім ця держава буде реорганізована в президентську республіку. Референдум, на якому більшість підтримала розширення повноважень президента, відбувся 16 квітня 2017 року. Столиця Туреччини - Анкара. Кількість населення сягає майже 80 мільйонів. Площа країни перевищує 783 тисячі квадратних кілометрів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.
До війни Туреччина була улюбленим місцем відпочинку українських туристів. Нині замість туристів з України - біженці. Їм важко бачити радісно налаштованих туристів із Росії, яка розв'язала війну проти України.
Проблеми сурогатних матерів у часи війни в Україні. Кого бояться українські біженки в Туреччині. Чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанські багатії програли екоактивістам. Рецепт корму для корів з Великобританії.
Україна: з якими проблемами зіткнулися сурогатні матері. Туреччина: кого бояться українські біженки. Фінляндія: чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанія: як багатії програли екоактивістам. Великобританія: оригінальний рецепт корму для корів.