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Туреччина

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Туреччина".

Туреччина - держава в Азії та Європі, розташована між Чорним та Середземним морями. Туреччина залишатиметься до парламентських виборів 2019-го року парламентською республікою. Потім ця держава буде реорганізована в президентську республіку. Референдум, на якому більшість підтримала розширення повноважень президента, відбувся 16 квітня 2017 року. Столиця Туреччини - Анкара. Кількість населення сягає майже 80 мільйонів. Площа країни перевищує 783 тисячі квадратних кілометрів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна і туризм: Туреччина без туристів з Росії та України

Війна і туризм: Туреччина без туристів з Росії та України 10.05.2022

В останні роки більшість іноземних туристів прибували до Туреччини з Росії, Німеччини й України. Нині ж між Росію та Україною точиться війна. Що це означає для турецького туризму?

Як українці знайшли притулок і роботу в німецькому цирку - "Європа у фокусі" (09.05.2022) 09.05.2022

Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.

Українські біженці поруч з російськими туристами на курортах у Туреччині (29.04.2022) 29.04.2022

До війни Туреччина була улюбленим місцем відпочинку українських туристів. Нині замість туристів з України - біженці. Їм важко бачити радісно налаштованих туристів із Росії, яка розв'язала війну проти України.
Польща закликала ЄС виділити їй гроші на біженців із України

Польща закликала ЄС виділити їй гроші на біженців із України 28.04.2022

Євросоюз має виділити Польщі кошти на утримання українських біженців, як це було зроблено у 2015 році для Туреччини, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Російські туристи та українські біженці у Туреччині - Європа у фокусі (відео)

Російські туристи та українські біженці у Туреччині - "Європа у фокусі" (відео) 27.04.2022

Проблеми сурогатних матерів у часи війни в Україні. Кого бояться українські біженки в Туреччині. Чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанські багатії програли екоактивістам. Рецепт корму для корів з Великобританії.

Проблеми сурогатних матерів в Україні через війну - "Європа у фокусі" (26.04.2022) 26.04.2022

Україна: з якими проблемами зіткнулися сурогатні матері. Туреччина: кого бояться українські біженки. Фінляндія: чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанія: як багатії програли екоактивістам. Великобританія: оригінальний рецепт корму для корів.

Туреччина розпочала нову військову операцію проти курдів в Іраку

Туреччина розпочала нову військову операцію проти курдів в Іраку 18.04.2022

Військова авіація Туреччини завдала ударів по військових об'єктах курдів у районах Метіна, Зап та Авашин-Басьян, що на півночі Іраку, повідомляє міноборони країни.

Як санкції Швейцарії проти Росії впливають на олігархів - "Європа у фокусі" (11.04.2022) 11.04.2022

Як священник РПЦ став на бік українців. Чому фермери в Португалії проти видобутку літію. Чи безпечно жити євреям у Туреччині. Музикою проти війни в Україні.
Туреччина: Вбивства в Бучі затьмарюють переговори між Росією та Україною

Туреччина: Вбивства в Бучі затьмарюють переговори між Росією та Україною 07.04.2022

Як стверджує міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, побачені кадри з Бучі зірвали позитивну атмосферу останніх переговорів між Києвом та Москвою.

Туреччина готова допомогти з евакуацією з Маріуполя морем - міністр оборони

Туреччина готова допомогти з евакуацією з Маріуполя морем - міністр оборони 02.04.2022

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив про готовність Анкари допомогти евакуювати населення з Маріуполя. Ведуться перемовини про безпечний вихід суден з портів.
Війна в Україні. До чого призведе активний нейтралітет Туреччини

Війна в Україні. До чого призведе "активний нейтралітет" Туреччини 01.04.2022

На тлі війни в Україні Туреччина прагне підтримувати тісний контакт і з Москвою, і з Києвом. Чи може вона виступати в ролі посередника і яку мету переслідує президент Ердоган?
США і Великобританія про переговори РФ і України: Дивитимемось на дії, а не слова

США і Великобританія про переговори РФ і України: Дивитимемось на дії, а не слова 29.03.2022

Західні союзники України зайняли вичікувальну позицію через відведення Росією частини військ з півночі України та радять дивитися на дії РФ, а не на її слова.
Результат переговорів з РФ: Нейтралітет України в обмін на безпековий договір

Результат переговорів з РФ: Нейтралітет України в обмін на безпековий договір 29.03.2022

Росія після переговорів з Україною в Туреччині заявила про зниження воєнної активності на київському та чернігівському напрямках.
Ердоган бачить надію на мир у переговорах між Києвом і Москвою

Ердоган бачить надію на мир у переговорах між Києвом і Москвою 29.03.2022

Туреччина готова прийняти на своїй території переговори Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, заявив Реджеп Таїп Ердоган.
Туреччина виявила вже другу морську міну, віднесену від берегів України

Туреччина виявила вже другу морську міну, віднесену від берегів України 28.03.2022

Міну виявили у Чорному морі біля населеного пункту Ігнеада поблизу кордону з Болгарією, повідомили в міноборони Туреччини.

Переговори України та Росії пройдуть 29-30 березня в Туреччині

Переговори України та Росії пройдуть 29-30 березня в Туреччині 28.03.2022

Росія 33-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 28 березня.
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