Не вбивайте бездомних собак! Турки проти планів Ердогана

У Туреччині майже чотири мільйони бездомних собак. Їх бояться багато жителів, які вважають безпритульних тварин серйозною проблемою. Уряд на чолі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом за допомогою змін у законі про захист тварин хоче розв'язати цю проблему досить жорстко - дозволивши вбивати бездомних собак, присипляючи їх. Захисники тварин по всій країні протестують. Проте 30 липня парламент країни затвердив законопроєкт, який може призвести до масового вбивства бездомних тварин. Досі в Туреччині діяла заборона на знищення бездомних собак і котів.

Дебати в парламенті Туреччини щодо бездомних тварин

У парламентській комісії депутати протягом двох тижнів сперечалися на цю тему. Не тільки в стінах будівлі парламенту, а й за його межами велися запеклі дискусії. Весь цей час захисники тварин стежили за дебатами в парламенті, які транслювалися на екран монітора, встановленого в коридорі будівлі, і поширювали найгучніші заяви членів комісії в інтернеті. Але суперечки були настільки гострими, а окремі висловлювання викликали такий суспільний резонанс, що в підсумку адміністрація прибрала монітор, а біля будівлі парламенту посилили поліцейський патруль і посилили заходи безпеки.

Цей монітор адміністрація прибрала з будівлі парламенту Фото: Gülsen Solaker/DW

Парламентська комісія після довгих обговорень ухвалила всі 17 змін до проєкту закону про захист тварин. Пізніше документ схвалили депутати. Оскільки більшість у турецькому парламенті має "Партія справедливості та розвитку" Ердогана і його союзниця -ультранаціоналістична Партія націоналістичного руху, спірний законопроєкт було ухвалено практично безперешкодно.

Тим часом протести, організовані захисниками тварин, у країні не припиняються. Протестувальники застерігають владу від убивства безпритульних тварин. Обговорення теми вийшло далеко за межі Туреччини. Навіть французька актриса Бріжит Бардо в листі, адресованому Ердогану, попросила відкликати законопроєкт. А турецький плавець національної збірної заявив, що поки не буде відкликано цей документ, він на знак протесту оголосить голодування. Усередині Туреччини новий закон критикують ще й за те, що під час його розроблення не врахували ні думки захисників тварин, ні ветеринарів, ні опозиції та громадських активістів.

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Протести проти вбивства бездомних собак

Законодавство Туреччини до цього моменту забезпечувало захист усім домашнім тваринам, гарантуючи їм право на життя в нормальних умовах. Це поширювалося і на тварин, у яких немає дому і господаря. Метою змін до закону, як підкреслюють захисники тварин, є обмеження свободи тих чотирилапих вихованців, які потребують догляду. Наприклад, собаки, які невиліковно хворі, але яких ніхто не хоче брати до себе, щоб доглядати за ними, мають бути приспані. Цей жорстокий захід уряд Туреччини, втім, називає "допомогою вмираючим".

Після довгих обговорень члени парламентської комісії прибрали це спірне формулювання із законопроекту. Але загалом це практично нічого не змінює. "У ситуації, коли негативну поведінку тварини не можна контролювати, ветеринар має право винести рішення про те, щоб приспати тварину", йдеться в ухваленому парламентом документі.

На думку ветеринарів і захисників тварин, ухвалення змін до закону про захист тварин - це спроба турецької влади прибрати з вулиць усіх бездомних собак. Однак президент турецької спілки ветеринарів Мурат Арслан вважає, що винищення безпритульних тварин не є вирішенням проблеми. Він виступає за те, щоб у медичний спосіб позбавляти тварин, у яких немає господарів, можливості народжувати потомство. Тим часом майже чверть усіх бездомних собак у Туреччині вже стерилізовано. "У світі немає жодної країни, яка вирішувала б проблему, вбиваючи тварин", - каже Арслан. Якби держава забезпечила необхідні можливості, кожен ветеринар міг би стерилізувати до десяти тварин на день.

"Не дамо вбивати тварин"

Гюліз Гюндюз із турецької організації захисту тварин "Закон життя" каже, що вбивство бездомних собак не є в Туреччині чимось новим. "Спочатку тварини жили по сусідству з нами, потім влада витіснила їх на околиці міста, де вони помирають без води та їжі", - каже Гюндюз. Вона вельми емоційно попереджає політиків: "Якщо ви прийдете до нас, щоб забрати наших тварин, ми поставимо перед вами стіну. Ви не зможете вбити цих тварин, перш ніж вб'єте нас".

Протести проти нового законопроєкту щодо захисту бездомних тварин у Туреччині Фото: ANKA

Незе Озканоглу, віцепрезидентка Центру прав тварин в Анкарі, каже про те, що нинішній закон має небезпечний потенціал - він фактично дозволяє вбивати тварин без приводу. Захисниця прав тварин вказує й на іншу проблему: "Те, що ми зараз маємо, це в жодному разі не закон, який допоможе контролювати популяцію тварин, а документ, який лише посилить розкол у суспільстві".

Президент Ердоган, своєю чергою, захищає новий закон: "У Туреччині є проблема з бездомними тваринами. Наш народ очікує від нас, щоб ми вирішили цю проблему. Ми не можемо просто дивитися і нічого не робити".

Після набуття законом чинності місцева влада буде зобов'язана його виконувати. Найбільша опозиційна партія Туреччини - Республіканська народна партія - вже заявила, що в містах, які очолюють її представники, заходи щодо вбивства тварин запроваджуватися не будуть. Це стосується зараз майже половини всіх турецьких міст, зокрема Стамбула й Анкари. Щоправда, при цьому виникає ризик у співробітників комунальних служб, яким загрожує покарання на невиконання закону.