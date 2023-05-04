"Я біженка, а не громадянка": як живуть українки в Туреччині

28.03.2024 28 березня 2024 р.

Через повномасштабну війну Росії проти України до Туреччини виїхало понад 844 тисячі українських біженців. За даними посольства України в Туреччині, зараз їх залишилося близько 23 тисяч. Як живуть і чим там займаються українці? @dwturkce