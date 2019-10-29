 Туреччина і НАТО: шляхи розходяться? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 01.11.2019

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Світ

Туреччина і НАТО: шляхи розходяться?

Більшість німців на тлі дій турецької армії на півночі Сирії виступають за виключення Туреччини з НАТО. Це підтримують і деякі політики, бо Анкара не радиться з партнерами. Чи можна виставити Туреччину за двері Альянсу?

Президент Туреччини Реджеп Ердоган і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (архівне фото)

Президент Туреччини Реджеп Ердоган (праворуч) і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (архівне фото)

Воєнна операція Туреччини на півночі Сирії поглиблює прірву непорозуміння між Анкарою і партнерами по НАТО. Це не може не відбиватися на сприйнятті членства Туреччини у Північноатлантичному альянсі: більшість німців (58 відсотків), як засвідчило опитування YouGov, вважають, що туркам не місце у НАТО. Лише 18 відсотків висловилися проти виключення турків.

Ставлять під питання членство Туреччини в Альянсі і деякі німецькі політики: не лише депутати Бундестагу від критичної до НАТО Лівої партії, але й лідер фракції соціал-демократів Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich).

Які інтереси Анкари?

Для турецького уряду військова операція на півночі Сирії - цілковитий успіх. Перш за все, Анкара запобігає таким чином можливим зазіханням курдів по обидва боки сирійсько-турецького кордону на створення власної держави. Кордон тепер контролюватимуть спільно турецькі підрозділи разом із російськими, курдів таким чином від нього відтиснено. Водночас, виник конфлікт інтересів з більшістю країн НАТО: військова операція Анкари пішла на руку бойовикам "Ісламської держави" (ІД), чимало з них внаслідок боїв на півночі Сирії змогли втекти з в’язниць, критикують західні партнери.

Крім того, наголошують критики, дії Туреччини посилюють позиції Росії у регіоні - головного опонента НАТО. Операція турецьких військ допомагає режиму сирійського диктатора Башара Асада - кремлівського васала - відновити контроль над частиною країни. До критиків належить і міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas), який називає речі своїми іменами і говорить про те, що дії Туреччини суперечать міжнародному праву. Натомість Анкара наполягає, що здійснює "антитерористичну операцію" і навіть вимагає від партнерів по НАТО "солідарності, а не критики".

Яка передісторія?

Напруження між Анкарою і НАТО наростало протягом останніх місяців. Яскравою демонстрацією протиріч і рівня недовіри між партнерами стала купівля Туреччиною російських зенітних ракетних комплексів С-400. Купити таке стратегічно важливе озброєння не у партнерів по Північноатлантичному альянсу, а у його стратегічного опонента Росії - такі кроки не свідчать про надійні партнерські відносини, констатують оглядачі. Для Заходу дії Туреччини несуть кілька ризиків. З одного боку, є побоювання, що росіяни через інтеграцію С-400 у турецьку систему протиповітряної оборони отримають доступ до секретних даних НАТО. Крім того, західні експерти вбачають в активному зближенні Москви і Анкари спробу Кремля підірвати єдність Північноатлантичного альянсу.

Реджеп Ердоган на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Сочі, 22 жовтня 2019 року

Реджеп Ердоган на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Сочі, 22 жовтня 2019 року

Чи можливе виключення Туреччини з Альянсу?

Що би не робив турецький президент Реджеп Ердоган, виключення Туреччини з НАТО уявити важко. Навіть формально процедура виключення з Альянсу не передбачена. Про вихід з НАТО країна може заявити лише сама. Крім того, яким би ризикованим не булозагравання Ердогана з Путіним, його західні політики вважають меншим ризиком, ніж фактичний вихід Туреччини з НАТО. Виключення Туреччини з Альянсу, на думку екс-міністра закордонних справ Німеччини Зіґмара Габріеля (Sigmar Gabriel), стало би "новим безпековим ризиком на східних кордонах ЄС".

На зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО минулого тижня представник Туреччини аж ніяк не був ізольований. Навпаки - колеги по Альянсу не втомлювалися повторювати стратегічне значення Туреччини. На практиці важко уявити собі добровільну відмову західних партнерів від союзника з такою геополітичною вагою, географічним положенням, від країни на зламі між сходом і заходом. Без Туреччини НАТО не мало би такого широкого простору для геополітичного маневру: у розпорядженні Анкари друга за кількістю вояків армія серед країн Альянсу. 

Чи вийде з НАТО сама Туреччина?

Цей варіант розвитку подій також малоімовірний. Адже Альянс і Туреччина значною мірою взаємозалежні. НАТО є для Анкари майданчиком для рівноправного партнерства і комунікації з найсильнішими країнами світу. Вийшовши з Альянсу, Туреччина виявилася би на міжнародній арені значною мірою ізольованою. Така ізоляція посилилася би з огляду на критику, яку викликала військова операція на півночі Сирії не лише серед країн Заходу, але й поміж арабських країн та всього мусульманського світу. З огляду на відсутність альтернативних надійних союзників Туреччина не може собі дозволити самоізолюватися, вийшовши з НАТО.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Перша зупинка

    За даними ООН, понад 200 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки на півночі Сирії через військову операцію Туреччини, що розпочалася 9 жовтня. Ці люди втікають вглиб країни або ж намагаються перетнути кордон з Іраком, але вдається це не всім. Телль-Тамер - населений пункт, де зараз перебуває багато біженців з міста Рас-ель-Айна.

  • Майже порожнє місто на півночі Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    У місті лише чоловіки

    У багатьох населених пунктах в прикордонній смузі на півночі Сирії залишилися лише чоловіки. Жінки і діти втекли від військових дій. Частина з них попрямувала до міста Ель-Хасака, центр однойменної провінції. "Але умови в Ель-Хасаці стають дедалі гіршими, тому що туди постійно прибувають нові біженці. Тому ми вирішили залишитися тут, в Деріку", - розповідає DW Суна, мати трьох дітей.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    "Ми все втратили"

    Більшість осіб, які змушені були тікати в результаті військової операції Туреччини в Сирії, є курдами. Цей чоловік розповідає, що в його рідному місті Рас-ель-Айні залишилися переважно араби. Він підтримує зв'язок телефоном зі своїми колишніми сусідами. "Вчора вони розповіли, що ісламісти зруйнували наш будинок. Ми все втратили", - розповідає DW чоловік.

  • Біженці в Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Біженці в Телль-Тамері

    Військові дії проходили лише за декілька кілометрів від Телль-Тамера. Тому багато міжнародних гуманітарних організацій покинули його. Але місто наповнене біженцями з Рас-ель-Айна і сусідніх сіл. Вони залишені напризволяще. Надати їм допомогу намагаються лише кілька недержавних організацій, які залишилися тут працювати.

  • Гуманітарна допомога для біженців в Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Допомога місцевих НДО

    Крім Телль-Тамера, в інших довколишніх селах також проживають сотні внутрішньо переміщених осіб. "Вони селяться в порожніх будинках, багато хто з них - занадто близько до місць, вже взятих під контроль турецькою армією, або до тих районів, де досі перебувають бойовики "Ісламської держави", - розповів DW координатор однієї з місцевих НДО Хасан Башир.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Біженцям не вистачає продовольства

    Цей арабський чоловік з Рас-ель-Айна чекає на свою чергу, щоб отримати продукти, які роздають біженцям місцеві НДО. У чоловіка велика сім'я - чотири дружини і багато дітей. Гуманітарна допомога ж складається тільки з одного пайка на сім'ю.

  • Школа в Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Школи стали притулком для біженців

    Всі школи в містах уздовж сирійського кордону були закриті з початку військової операції Туреччини. У будівлях шкіл зараз живуть біженці. Як в цій школі в Телль-Тамері. Ті особи, які могли виїхати, попрямували до таких міст, як Ель-Хасака, які розташовані південніше. Решта залишаються тут і пристосовуються до важких умов життя.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Без води і світла

    50 курдських родин з Рас-ель-Айна зараз живуть у цій покинутій школі в Телль-Тамері без води й електрики. Оскільки тут дуже погані санітарні умови, місцеві лікарі побоюються спалаху холери та інших захворювань. "Якщо так продовжуватиметься, нас спіткає серйозна гуманітарна криза", - говорить один з них в інтерв'ю DW.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Ситуація у лікарнях

    Багатьох поранених внаслідок військових дій доставили до лікарні в Телль-Тамері. Але тут перебувають і ті особи, які страждають від важких захворювань. Двоє хворих розповіли DW, що повинні були пройти хіміотерапію в Дамаску до початку військової операції Туреччини, але не встигли вибратися з міста. Нинішня ситуація не дозволяє їм туди дістатися.

  • Руїни церкви Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Життя серед руїн

    У цьому районі на околиці Тель-Тамера майже ніхто не живе. Місцеві жителі втекли звідси після приходу бойовиків ІД. Раніше тут була розташована християнська церква, яку підірвали ісламісти. Зараз серед руїн змушені жити кілька сімей біженців з Рас-ель-Айна.

    Автор: Наталія Позднякова


DW.COM

Ердоган: РФ підтвердила, що курди залишили північну Сирію

Реджеп Таїп Ердоган заявив, що російські представники підтвердили йому дані про вихід курдських загонів YPG з відповідних територій на півночі Сирії. (29.10.2019)  

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