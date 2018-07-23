 Туреччина, Росія, Франція і ФРН проведуть саміт щодо Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2018

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Новини

Туреччина, Росія, Франція і ФРН проведуть саміт щодо Сирії

Чотиристоронню зустріч щодо ситуації у Сирії планується провести у вересні. Туреччина також попередила США, що в її особі Вашингтон ризикує втратити серйозного партнера.

Реджеп Таїп Ердоган анонсував чотиристоронню зустріч щодо Сирії

Реджеп Таїп Ердоган анонсував чотиристоронню зустріч щодо Сирії

Туреччина, Росія, Франція і Німеччина планують у вересні провести чотиристоронній саміт з врегулювання ситуації в Сирії. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. "Саміт Туреччини, Росії, Німеччини та Франції буде проведено 7 вересня в Стамбулі, подумаємо, що можна зробити, обговоримо регіональні проблеми", - цитує президента газета Vatan в неділю, 29 липня. Ердоган додав, що сторони обговорять і порядок денний майбутнього тристороннього саміту щодо Сирії, в якому візьмуть участь Туреччина, Росія і Іран.

В інтерв'ю ряду турецьких ЗМІ Ердоган також сказав, що його країна звернеться в міжнародний арбітраж, якщо США заблокують поставки їй винищувачів F-35. Він підкреслив, що Анкара не піддасться на погрози США запровадити проти неї санкції в конфлікті навколо затриманого в Туреччині американського пастора Ендрю Брансона.

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Дональд Трамп і Майк Пенс погрожують Анкарі санкціями, якщо турецька влада не звільнить американського пастора, якого звинуватили у пособництві терористам і шпигунстві. (26.07.2018)

Через атаки смертників та бої на півдні Сирії у місті Сувейда та кількох селах загинули понад 200 людей. Більшість із них - мирні жителі. (26.07.2018)

За словами Ердогана, дружба між США і Туреччиною - під загрозою. "Ми не відступимо ні на крок під загрозою санкцій. Вони не повинні забувати, що вони втратять серйозного партнера", - зазначив він.

Брансон, який працював в Туреччині понад два десятиліття, кілька днів тому був переведений під домашній арешт після перебування під вартою протягом 21 місяця. Пастора звинувачують у зв'язках із забороненою в Туреччині Робітничою партією Курдистану і з організаторами невдалої спроби державного перевороту в липні 2016 року. У разі доведення вини Брансону загрожує до 35 років позбавлення волі. Президент США Дональд Трамп в Twitter пригрозив Туреччини "великими санкціями", якщо Ендрю Брансон не буде звільнений.

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