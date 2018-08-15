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Ендрю Брансон

Ендрю Брансон - американський євангелічний пастор.

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Докладно

Туреччина та США скасували санкції проти міністрів один одного

США та Туреччина скасували взаємні санкції щодо міністрів

США та Туреччина скасували взаємні санкції щодо міністрів

США та Туреччина скасувала санкції, що були запроваджені щодо міністрів обох країн через затримання пастора Брансона.
Політика2 листопада 2018 р.
Пастор Брансон перед посадкою на літак

Звільнений в Туреччині пастор Брансон повернувся до США

Звільнений в Туреччині пастор Брансон повернувся до США

Пастор Ендрю Брансон повернувся до США. Президенти Трамп і Ердоган запевняють, що між ними не було угоди.
Політика13 жовтня 2018 р.
Пастор Ендрю Брансон після свого звільнення

Суд у Туреччині засудив і одразу звільнив пастора Брансона

Суд у Туреччині засудив і одразу звільнив пастора Брансона

Адвокати пастора повідомили, що він уже сів у літак до США.
Політика12 жовтня 2018 р.
Ендрю Брансон (фото з архіву)

Суд у Туреччині відмовився звільнити американського пастора

Суд у Туреччині відмовився звільнити американського пастора

Турецький суд відмовився звільнити з-під домашнього арешту пастора Ендрю Брансона.
Суспільство17 серпня 2018 р.
У Білому домі не виключають нових санкцій проти Туреччини

США погрожують Туреччині додатковими санкціями

США погрожують Туреччині додатковими санкціями

Якщо пастора Ендрю Брансона не звільнять, американські санкції проти Анкари розширять, кажуть у Вашингтоні.
Політика16 серпня 2018 р.
Адвокат продовжує домагатися звільнення пастора Ендрю Брансона

Турецький суд відмовився звільнити американського пастора

Турецький суд відмовився звільнити американського пастора

Турецький суд відмовився випустити американського пастора Брансона, якого звинувачують в тероризмі.
Політика15 серпня 2018 р.
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