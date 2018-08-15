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Ендрю Брансон
Ендрю Брансон - американський євангелічний пастор.
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Докладно
США та Туреччина скасували взаємні санкції щодо міністрів
США та Туреччина скасували взаємні санкції щодо міністрів
США та Туреччина скасувала санкції, що були запроваджені щодо міністрів обох країн через затримання пастора Брансона.
Політика
02.11.2018
2 листопада 2018 р.
Звільнений в Туреччині пастор Брансон повернувся до США
Звільнений в Туреччині пастор Брансон повернувся до США
Пастор Ендрю Брансон повернувся до США. Президенти Трамп і Ердоган запевняють, що між ними не було угоди.
Політика
13.10.2018
13 жовтня 2018 р.
Суд у Туреччині засудив і одразу звільнив пастора Брансона
Суд у Туреччині засудив і одразу звільнив пастора Брансона
Адвокати пастора повідомили, що він уже сів у літак до США.
Політика
12.10.2018
12 жовтня 2018 р.
Суд у Туреччині відмовився звільнити американського пастора
Суд у Туреччині відмовився звільнити американського пастора
Турецький суд відмовився звільнити з-під домашнього арешту пастора Ендрю Брансона.
Суспільство
17.08.2018
17 серпня 2018 р.
США погрожують Туреччині додатковими санкціями
США погрожують Туреччині додатковими санкціями
Якщо пастора Ендрю Брансона не звільнять, американські санкції проти Анкари розширять, кажуть у Вашингтоні.
Політика
16.08.2018
16 серпня 2018 р.
Турецький суд відмовився звільнити американського пастора
Турецький суд відмовився звільнити американського пастора
Турецький суд відмовився випустити американського пастора Брансона, якого звинувачують в тероризмі.
Політика
15.08.2018
15 серпня 2018 р.
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