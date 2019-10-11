 Турецький президент Ердоган відкинув вимогу США припинити наступ в Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2019

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Новини

Турецький президент Ердоган відкинув вимогу США припинити наступ в Сирії

Військова операція на півночі Сирії триватиме, доки курдські формування не залишать прикордонну зону, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Вимогу Вашингтона припинити операцію він відкринув.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган відкинув вимогу США припинити військову операцію проти курдських формувань на півночі Сирії. Туреччина не зупинить наступ, доки "терористична організація" не залишить прикордонну зону, заявив він у вівторок, 15 жовтня, передає турецька газета Hürriyet. "Терористами" турецька влада називає озброєні формування курдів у регіоні. 

Заява прозвучала напередодні запланованого на цей тиждень візиту до Анкари віцепрезидента США Майка Пенса та держсекретаря Майка Помпео. Представники США мають, зокрема, зустрітися з Ердоганом та ще раз наголосити, що санкції США проти Анкари діятимуть, поки не буде знайдено рішення конфлікту, повідомили в Білому домі.

Напередодні США запровадили санкції проти двох турецьких міністерств та трьох міністрів через наступ Анкари в Сирії. Їхні активи в США заморожені, а фінансові операції з ними заборонені. Американський президент Дональд Трамп під час телефонної розмови з турецьким колегою зажадав від нього припинити військову операцію.

Натомість Ердоган відкидає будь-які кроки назустріч вимогам Вашингтона. "У нас є чітка мета, і ми не хвилюємося через санкції", - наголосив турецький лідер. Тим часом він обговорив ситуацію на півночі Сирії з російським президентом Володимиром Путіним. "Відзначено, зокрема, необхідність запобігання конфліктам між підрозділами турецької армії і озброєними силами сирійського уряду", - наголосили в Кремлі. Також російський президент звернув увагу на загострення гуманітарної ситуації в районах уздовж сирійсько-турецького кордону.

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З огляду на відсутність міжнародної підтримки великою є вірогідність того, що Туреччина не досягне усіх запланованих цілей операції в північній Сирії, вважає оглядач FAZ Райнер Германн. (15.10.2019)

Низка країн та генсек НАТО вимагають від Туреччини припинити наступальну операцію проти курдів у Сирії. У середу Майк Пенс та Майк Помпео прибудуть до Анкари, а РБ ООН має розглянути ситуацію на своєму засіданні. (15.10.2019)

Нагадаємо, наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Цей крок Анкари засудили раніше Вашингтон, Берлін та офіційний Дамаск.

Анкара має намір розселити на півночі Сирії до двох мільйонів сирійських біженців, які зараз перебувають в Туреччині. У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряди, зокрема, Німеччини, Франції та Нідерландів заявили про припинення поставок зброї Анкарі, а Євросоюз засудив наступ.

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