 Трьох українських ув′язнених убили в колонії під Донецьком - Денісова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2021

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Трьох українських ув'язнених убили в колонії під Донецьком - Денісова

Омбудсменка Людмила Денісова повідомила про вбивство українських громадян у колонії на непідконтрольній уряду території Донеччини. Передача засуджених Києву не здійснюється з 2019 року, на неї чекають 450 ув'язнених.

Symbolbild Gefängnis

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у понеділок, 10 серпня, повідомила про вбивство трьох українських громадян в колонії на Донеччині. "Отримала шокуючу звістку про вбивство наших співгромадян в Кіровській виправній колонії №33, яка розташована на тимчасово окупованій території Донецької області. Всі загиблі були засудженими до початку військової агресії на Сході", - написала вона в соцмережі Facebook.

За словами Денісової, один із вбитих звертався до неї із заявою перевести його для відбування покарання на підконтрольну Уряду України територію. Проте процес переведення осіб з непідконтрольних уряду України територій заблоковано окупаційною владою, відзначила омбудсменка. "Передача засуджених з тимчасово окупованої території Донецької області не здійснюється з початку 2019 року, що зробило їх заручниками ситуації", - повідомила вона.

За даними Денісової, на переведення з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей чекають 450 громадян України, серед них 70 "довічників". Уповноважена попросила керівництво Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні терміново направити представників субделегації МКЧХ у Донецьку до Кіровської виправної колонії №33 з метою перевірки обставин загибелі українських громадян та стану додержання прав інших утримуваних осіб.

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Питання розглянуть на засіданні ТКГ

Тим часом стало відомо, що українська делегація винесе на найближче засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ), яке має відбутися 25 серпня, питання вбивства трьох українських в'язнів у колонії на окупованій території Донецької області. "Це велика трагедія, це громадяни України. І навіть якщо людина скоїла злочин, це не означає, що вона позбавлена або вражена у всіх інших цивільних правах. Крім того, що вона позбавлена волі. І за цих людей слід боротися теж. Про те, щоб ці люди також були розглянуті для включення до списків. Я думаю, що це питання зараз буде актуальне, особливо після такого випадку", - заявила представниця української делегації Тетяна Іванова.

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За словами Іванової, українська делегація пропонуватиме включити ув'язнених, які перебувають в колоніях на території ОРДЛО, до списку на обмін полоненими. "Я думаю, що це питання зараз буде актуальне, особливо після такого випадку", - додала представниця делегації.

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