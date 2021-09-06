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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тролі у соцмережах".
Тролем на жаргоні користувачів інтернету називають особу, яка своїми коментарями умисно намагається перешкодити конструктивну дискусії. Так звані тролі поширюють коментарі провокативного, образливого характеру. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Литва: як добровольці "цифрової армії" протидіють дезінформації та фейкам з Росії. Німеччина: чому єврейська громада дедалі більше потерпає від антисемітизму. Швеція: як у Стокгольмі вирощують рибу та зелень у підвалах. Іспанія: чому Барселону заполонили нелегальні торговці. Туреччина: навіщо сміттярі в Анкарі збирають викинуті книги.
Наштовхнутися на фейки в соцмережах - просто, іноді їх лайкають чи репостять навіть власні друзі. А от відрізнити такі новини від правдивих повідомлень значно складніше. Як не вестись на дезінформацію - в інструкції DW. Подивіться самі й поділіться з друзями - це важливо знати всім!
"Ого, Путіна слухають провідні світові політики!? Оце-так фото! Не може бути!" Якщо вам у голову полізли такі думки, то краще перевірити, чи не фейк це. Інструкція від DW, як розпізнати підроблені фотографії. Обов'язково поділіться з друзями, щоб більше не дати себе обдурити.