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Тролі у соцмережах

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тролі у соцмережах".

Тролем на жаргоні користувачів інтернету називають особу, яка своїми коментарями умисно намагається перешкодити конструктивну дискусії. Так звані тролі поширюють коментарі провокативного, образливого характеру. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Британські експерти виявили масштабну кампанію дезінформації в інтересах Кремля

Британські експерти виявили масштабну кампанію дезінформації в інтересах Кремля 06.09.2021

За даними вчених з Центру вивчення злочинності і безпеки Кардіффського університету, об'єктами атак прокремлівських тролів стали 32 ЗМІ з 16 країн світу.
Медіаманіпуляції в Україні: як боротися із внутрішніми загрозами

Медіаманіпуляції в Україні: як боротися із внутрішніми загрозами 01.06.2021

Навала дезінформації, фейки, тролі та боти у соцмережах стали звичними реаліями українського медіапростору. Маніпулятивними технологіями не гребують і рейтингові політичні сили. Як з цим бути?
Організоване маніпулювання у Facebook: Україна стала одним з епіцентрів

Організоване маніпулювання у Facebook: Україна стала одним з епіцентрів 28.05.2021

Україна опинилася серед лідерів у світі за кількістю операцій інформаційного впливу у соцмережі Facebook. Це витікає зі звіту, оприлюдненого цією платформою.

Фабрики тролів - новий стандарт у політичному піарі?

"Фабрики тролів" - новий стандарт у політичному піарі? 17.12.2019

"Фабрики" інтернет-тролів активні в Україні, Росії та Польщі. Як вони влаштовані і що з ними робити, з'ясовувала DW.
Литовські ельфи проти російських тролів - Європа у фокусі (відео)

Литовські ельфи проти російських тролів - "Європа у фокусі" (відео) 16.12.2019

Чому єврейська громада ФРН дедалі більше потерпає від антисемітизму. Як у Швеції вирощують рибу та зелень у підвалах. Чому Барселону заполонили нелегальні торговці. Навіщо сміттярі в Анкарі збирають викинуті книги.

Литовські ельфи проти російських тролів - Європа у фокусі (16.12.2019) 16.12.2019

Литва: як добровольці "цифрової армії" протидіють дезінформації та фейкам з Росії. Німеччина: чому єврейська громада дедалі більше потерпає від антисемітизму. Швеція: як у Стокгольмі вирощують рибу та зелень у підвалах. Іспанія: чому Барселону заполонили нелегальні торговці. Туреччина: навіщо сміттярі в Анкарі збирають викинуті книги.

Російські інтернет-тролі змінюють стратегію з втручання у вибори в США

Російські інтернет-тролі змінюють стратегію з втручання у вибори в США 10.03.2019

Тролі вже не створюють пропагандистський контент самостійно, а масово запускають фейкові акаунти, пише Bloomberg. Директор ФБР назвав соцмережі основним каналом закордонного впливу на вибори у США.
Хочете вгамувати ненависть у соцмережах? Поговоріть з правими політиками

Хочете вгамувати ненависть у соцмережах? Поговоріть з правими політиками 29.05.2018

Популісти задають тон у європейських соціальних мережах. Втім, сповнені ненависті пости у Facebook та Twitter не такі вже й поширені, як ви думаєте. Ми проаналізували 40 тисяч коментарів, і ось результат.
Скандал з витоком даних у Facebook: як це сталося?

Скандал з витоком даних у Facebook: як це сталося? 11.04.2018

Скандал навколо витоку даних користувачів Facebook все більше набирає обертів. Як саме це сталось і чому дані більш ніж 87 мільйонів юзерів опинились в руках фахівців британської компанії Cambridge Analytica?

Як розкручують тренди у соцмережах (10.04.2018) 10.04.2018

Тисячі лайків і репостів ще не означають, що тема опинилася в топі без накрутки. За допомогою мереж ботів можна вивести в топ будь-який пост або чийсь акаунт.

Як працюють алгоритми соцмереж (03.04.2018) 03.04.2018

Лайки, репости, шери - алгоритм соцмереж аналізує твою мережеву активність і таким чином формує стрічку новин. Чи можна обманути алгоритм і поставити свій профіль в мережі під власний контроль?
Як розпізнати фейки - поради DW (відео)

Як розпізнати фейки - поради DW (відео) 27.03.2018

Фейки у соцмережах лайкають чи репостять навіть власні друзі. Як відрізнити правдиві повідомлення від дезінформації? Подивіться самі й поділіться з друзями - це важливо знати всім!

Як розпізнати фейки - лайфхаки DW (27.03.2018) 27.03.2018

Наштовхнутися на фейки в соцмережах - просто, іноді їх лайкають чи репостять навіть власні друзі. А от відрізнити такі новини від правдивих повідомлень значно складніше. Як не вестись на дезінформацію - в інструкції DW. Подивіться самі й поділіться з друзями - це важливо знати всім!
Лайфхак DW: Як не дати себе обдурити фейковими фотографіями (відео)

Лайфхак DW: Як не дати себе обдурити фейковими фотографіями (відео) 13.03.2018

"Ого, Путіна слухають провідні світові політики!? Оце-так фото!" Краще все ж перевірити, чи не фейк це. Інструкція від DW, як розпізнати підроблені фотографії. Поділіться з друзями, щоб не дати себе обдурити.

Як відрізнити фото-підробки - лайфхаки DW (13.03.2018) 13.03.2018

"Ого, Путіна слухають провідні світові політики!? Оце-так фото! Не може бути!" Якщо вам у голову полізли такі думки, то краще перевірити, чи не фейк це. Інструкція від DW, як розпізнати підроблені фотографії. Обов'язково поділіться з друзями, щоб більше не дати себе обдурити.

Як розпізнати фейкові відео в інтернеті? (відео)

Як розпізнати фейкові відео в інтернеті? (відео) 06.03.2018

Ваш друг надіслав вам посилання на шокуюче відео? Не можете повірити, що це правда? Інструкція DW, як відрізнити справжнє відео від фейкового.
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