 ″Третій тур″: як у штабі ″Слуги народу″ святкували перемогу на виборах до Ради | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.07.2019

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Україна

"Третій тур": як у штабі "Слуги народу" святкували перемогу на виборах до Ради

Пропрезидентська партія "Слуга народу" з великим відривом перемагає на парламентських виборах в Україні. DW провела день виборів у штабі партії та спостерігала, як там святкували перемогу.

Партія, підтримувана президентом Володимиром Зеленським, здобула близько 44 відсотків голосів, кажуть екзитполи

Партія, підтримувана президентом Володимиром Зеленським, здобула близько 44 відсотків голосів, кажуть екзитполи

Головний штаб партії "Слуга народу", яка висунула в президенти нового главу української держави Володимира Зеленського, у день голосування розмістився в київському конгрес-центрі "Парковий" на схилах Дніпра. Там само розміщувався й штаб тоді ще кандидата в президент Зеленського. Хіба що фотозони та столи для гри в пінг-понг тепер в іншому місці, а ще: цього разу команда не спішить відкорковувати шампанське. Адже перемога "Слуги народу" хоч і беззаперечна, втім не така переконлива, як перемога Зеленського в другому турі президентських виборів у квітні. Тоді йшлося у підтримку на рівні 73 відсотків, нині - про 44 відсотки, якщо вірити даним екзитполів.

Проблемний Донбас і низька явка

Як і під час президентських виборів, починаючи з полудня в штабі кипить активна робота: голова Олександр Корнієнко що дві години звітує про явку та порушення в одномандатних округах. "В деяких регіонах порушення можна назвати системними: проблеми зі списками, агітація в день голосування, а часом і підкуп виборців", - каже він.

Президент Володимир Зеленський прийшов до штабу Слуги народу

Президент Володимир Зеленський прийшов до штабу "Слуги народу" і говорив про потенційних коаліційних партнерів

Проблемним для мажоритарників "Слуги народу" є передусім Донбас. Майже весь день в штабі говорять про конфлікти на 49-му окрузі, де кандидат від пропрезидентської сили - шоумен Сергій Сивохо - змагається із колишнім регіоналом та віце-прем'єром в уряді Миколи Азарова Борисом Колесніковим. "Наші опоненти обіцяли громадянам по 150 доларів в разі перемоги", - запевняє Сивохо він під час прямого включення.

У партії також не приховують, що стурбовані й невисокою порівняно з президентськими виборами явкою виборців. За даними ЦВК та езитполів, на момент закриття дільниць вона становила близько 50 відсотків. "Ми, звісно хотіли б більшого, але за законом вибори будуть такими, що відбулися, навіть якщо проголосує менше половини виборців. На легітимність парламенту це ніяк не вплине, а вплине результат його роботи", - запевняє кореспондента DW голова партії Дмитро Разумков, крокуючи повз натовп журналістів до сцени.

Майбутні комітети та коаліції

Президентську кампанію Володимира Зеленського чи не найбільше критикували за туман довкола команди та шляхів реалізації майбутніх реформ. У день парламентських виборів його штаб вочевидь вирішив виправитись - весь день тут проходять "панельні дискусії" з партійними кандидатами. Вони обговорюють оборонну і гуманітарну політику, децентралізацію да економічне регулювання, реформу правоохоронної системи та парламентаризму. "Це своєрідні прототипи майбутніх парламентських комітетів, які ми хочемо сформувати у Верховній Раді", - пояснює Олександр Корнієнко.

Дмитро Разумков виступає на останній панелі - він анонсує реформу держуправління: першочергові законопроекти про імпічмент президента, скорочення кількості парламентських комітетів, об'єднання міністерств, скасування депутатської недоторканності та запровадження відповідальності за прогули та "кнопкодавство" в Раді.

У партії Слуга народу хочуть змінити правила гри у Верховній Раді

У партії "Слуга народу" хочуть змінити правила гри у Верховній Раді

Зважаючи на прогнози результатів виборів, "Слузі народу", вочевидь, доведеться шукати партнерів для формування урядової коаліції. Президент Володимир Зеленський, який після завершення голосування прийшов привітати партію з перемогою, публічно пропонує співпрацю партії "Голос" Святослава Вакарчука, якій екзитполи пророкують близько 6,5 відсотка голосів. "Ми готові до співпраці з усіма новими політиками та силами, які не заплямували свою репутацію", - розтлумачує трохи пізніше слова глави держави Дмитро Разумков. Співпрацю з партіями експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність" чи проросійською "Опозиційною платформою - За життя" він називає "малоймовірною", зважаючи на їхні методи передвиборчої боротьби.

Місцеві вибори - на часі?

У штабі "Слуги народу" неодноразово називали дострокові парламентські вибори "третім туром президентських" перегонів, наголошуючи на їхньому значенні для масштабного оновленням влади, анонсованого Володимиром Зеленським. "Четвертим туром", вочевидь, мають стати вибори до місцевих рад. За законом, чергове голосування повинне відбутися в жовтні наступного року. Та представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук раніше припускав імовірність дострокового голосування - вже цієї осені. "Усі ставлять питання щодо місцевих виборів. Вам цікаво? Не розслабляйтеся", - зазначив Володимир Зеленський під час свого візиту у штаб "Слуги народу". Та всередині партії, вочевидь, немає одностайної думки щодо термінів.

Якщо депутати домовляться, українцям доведеться іти голосувати знову - за місцеві ради

Якщо депутати домовляться, українцям доведеться іти голосувати знову - за місцеві ради

"Оновлення місцевої влади - це, звісно, добре, але я не бачу сенсу проводити місцеві вибори у вересні, за чинного адміністративного поділу - спочатку треба завершити об'єднання громад, скасувати районні адміністрації, розширити межі самоврядування, а потім оголошувати вибори", - пояснював DW Дмитро Наталуха, експерт з місцевого самоврядування, який має 14-те місце в партійному списку "Слуги народу" і, очевидно, потрапить до нового складу Ради.

Інші ж кандидати, з якими DW вдалося поспілкуватися у штабі, у неформальних розмовах визнають: досвід мажоритарки показав, що шукати гідних кандидатів на місцях новій партії нелегко, а для оновлення місцевих рад їх знадобиться ще більше, ніж на парламентських виборах. До того ж, партія найближчими місяцями буде заклопотана куди гострішими проблемами - формуванням коаліції та уряду. Дмитро Разумков вже традиційно запевнив журналістів, що до оголошення офіційних результатів посади в парламенті та уряді партія розподіляти не буде.

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  • Юлія Тимошенко

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    Автор: Олена Губар


DW.COM

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