Трамп і Байден не приїдуть на партійні з'їзди, де їх висунуть у президенти США

Головні кандидати на посаду президента США - чинний глава держави Дональд Трамп і ймовірний кандидат від Демократичної партії Джо Байден, - через пандемію оголосять про своє висування на найвищу посаду не на традиційних партійних з'їздах, а дистанційно. В інтерв'ю телеканалу Fox News у середу, 5 серпня, Трамп сказав, що може зробити цю заяву з Білого дому.

"Це легко, я думаю, що це красиве місце, і ми роздумуємо над цим. Це, безумовно, один з варіантів", - зазначив він. Чинний президент назвав цю ідею "найдешевшим" варіантом, однак додав, що може відмовитися від неї, якщо "з якоїсь причини у когось виникнуть труднощі з цим". Агенція новин AP зазначає, що використання Трампом державної будівлі в партійно-політичних цілях буде безпрецедентним кроком.

Республіканська партія планує провести свій передвиборчий з'їзд, де Трампа номінують її офіційним кандидатом, 24-27 серпня.

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Байдена номінують у його рідному штаті

Джо Байден також не приїде на з'їзд Демократичної партії в Мілуокі, на якому його мають висунути кандидатом в президенти США, повідомили у партії. Голосування понад 4000 делегатів уже почалося і відбувається електронною поштою. 5 серпня стало відомо, що всі учасники, які мають виголошувати промови на з'їзді 17-24 серпня, зроблять це дистанційно.

"Цей з'їзд виглядатиме по-іншому, ніж будь-який попередній з'їзд в історії", - заявив головний організатор зібрання Демократичної партії Джо Солмонезе.

У Байдена поки не пояснили, яким саме чином він прийме номінування своєї кандидатури та де він виголошуватиме промову. Відомо лише, що зробить він це зі штату Делавер, де колишній віцепрезидент США мешкає.

З'їзди двох найбільших партій США, де кожна з них висуває свого офіційного кандидата на главу держави, є великими подіями, на які приїжджають тисячі відвідувачів і які транслюють наживо. Цього року, через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, ці з'їзди відбудуться практично цілковито віртуально.