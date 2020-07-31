Трамп і Байден не приїдуть на партійні з'їзди, де їх висунуть у президенти США

Головні кандидати на посаду президента США - чинний глава держави Дональд Трамп і ймовірний кандидат від Демократичної партії Джо Байден, - через пандемію оголосять про своє висування на найвищу посаду не на традиційних партійних з'їздах, а дистанційно. В інтерв'ю телеканалу Fox News у середу, 5 серпня, Трамп сказав, що може зробити цю заяву з Білого дому.
"Це легко, я думаю, що це красиве місце, і ми роздумуємо над цим. Це, безумовно, один з варіантів", - зазначив він. Чинний президент назвав цю ідею "найдешевшим" варіантом, однак додав, що може відмовитися від неї, якщо "з якоїсь причини у когось виникнуть труднощі з цим". Агенція новин AP зазначає, що використання Трампом державної будівлі в партійно-політичних цілях буде безпрецедентним кроком.
Республіканська партія планує провести свій передвиборчий з'їзд, де Трампа номінують її офіційним кандидатом, 24-27 серпня.
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Байдена номінують у його рідному штаті
Джо Байден також не приїде на з'їзд Демократичної партії в Мілуокі, на якому його мають висунути кандидатом в президенти США, повідомили у партії. Голосування понад 4000 делегатів уже почалося і відбувається електронною поштою. 5 серпня стало відомо, що всі учасники, які мають виголошувати промови на з'їзді 17-24 серпня, зроблять це дистанційно.
"Цей з'їзд виглядатиме по-іншому, ніж будь-який попередній з'їзд в історії", - заявив головний організатор зібрання Демократичної партії Джо Солмонезе.
У Байдена поки не пояснили, яким саме чином він прийме номінування своєї кандидатури та де він виголошуватиме промову. Відомо лише, що зробить він це зі штату Делавер, де колишній віцепрезидент США мешкає.
З'їзди двох найбільших партій США, де кожна з них висуває свого офіційного кандидата на главу держави, є великими подіями, на які приїжджають тисячі відвідувачів і які транслюють наживо. Цього року, через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, ці з'їзди відбудуться практично цілковито віртуально.
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Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози
Сексистські нападки на Статую Свободи
Ця карикатура гамбурзького художника Леннарта Ґебеля за короткий час облетіла увесь світ. Одна з компаній Лос-Анджелеса навіть вирішила друкувати його малюнок на футболках. Художник успіхом задоволений, він переконаний - невдовзі Трамп знову щось утне і дасть новий мотив для творчості.
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Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози
Мексика будує стіну для Трампа
Реагуючи на наміри Трампа побудувати стіну між Мексикою і США, художник Артуро Кемхс ініціював виставку у Музеї карикатури в Мехіко. Свої малюнки надали сотні його колег. Комічний образ Трампа дає художникам чимало приводів для творчості, каже Кемхс.
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Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози
Ось це - стіна, сеньйоре Трамп!
Виставка "Tрамп: Стіна карикатур", що відкрилася у жовтні, показала ставлення мексиканців до майбутнього президента США. І не лише їхнє: до заходу долучилися також і європейські художники. В багатьох роботах - прихована нацистська символіка. Через неабияку популярність виставку подовжили до кінця року, потім експозицію продемонструють в інших країнах, зокрема, і в США.
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Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози
Лаґерфельд про Трампа
"Навіть у політиці він дивиться на жінок, як торговець кіньми на свій товар", - це Карл Лаґерфельд написав про майбутнього президента США. Темна фігурка у центрі малюнка - лідерка правопопулістської "Альтернативи для Німеччини". Кажуть, що Фрауке Петрі від душі сміялась, побачивши цю карикатуру. Але перемозі Трампа вона, напевно, справді зраділа, адже він симпатизує політсилі, яку очолює Петрі.
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Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози
Легендарна зачіска
Зачіска майбутнього президента США вже спровокувала чимало жартів. Кілька місяців тому мережу сколихнули світлини і відео з "ферми з вирощування перук для Трампа" у Норвегії. Насправді ж, це була звичайна трава. Зачіска Трампа непогано личить і "Борту номер один", як це собі уявляє карикатурист Марк Найт. Якщо добряче попрацювати над підписом, малюнок може стати справжнім хітом.
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Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози
Жодних релігійних бар’єрів
Художник Гадо - один з навідоміших карикатуристів Африки. На прохання DW він поділився своїм враженням про вибори президента США, намалювавши карикатуру. Під час своєї передвиборної кампанії Трамп досить жорстко висловлювався про мусульман і обіцяв захистити християн. Зі словами "Я обіцяю зберегти християнський спадок" Трамп прибиває мусульманина гвіздками до хреста.
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Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози
Думки про втечу: африканці залишають США
"Зважаючи на ненависть Дональда Трампа до темношкірих, ми залишимо країну. Хай робить із цим, що хоче", - сказано у підписі до карикатури. Її автор - Aбдулкареем Баба Aміну - авторитетний культурний критик, журналіст та художник з Нігерії.
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Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози
Статуя Свободи хоче до Канади
Перелякана Статуя Свободи стукає в двері сусідньої Канади. Канадський карикатурист Ygreck зобразив цей символ Америки на багатьох малюнках. Більше карикатур можна побачити на його акаунті у Twitter.
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Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози
"Будь-хто може стати президентом"
Художник Lectrr родом з Бельгії - батьківщини коміксів - намалював чимало різноманітних карикатур про Трампа. Ця, наприклад, показує, як за вісім років ідея того, що "Будь-хто може стати президентом", змінилася з причини для радості на привід для розпачу.
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Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози
Агресивні графіті
Це зображення Трампа з’явилося на одній зі стін Барселони влітку 2016-го. Як і в багатьох інших країнах, в Іспанії також були шоковані неочікуваним успіхом республіканця на виборах. Колумніст газети "El Pais" Aндреа Ріцці написав: "Після блискавичного зльоту нью-йоркського магната у половини планети відібрало мову".
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Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози
Купа лайна
Купа лайна, навколо якої літають мухи - таким побачив кандидата на посаду президента США Дональда Трампа до його номінації вуличний художник Hanksy. "Портрет" з’явився у серпні 2015 року на одній зі стін відомої торгівельної вулиці Орчард стріт у Нью-Йорку.
Автор: Сільке Вюнш, Ольга Войтович