 Трамп: США час визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2019

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Новини

Трамп: США час визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами

Вашингтон готовий визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, які були захоплені у Сирії в 1967 році, заявив Дональд Трамп. Ізраїльський прем'єр подякував американському президенту.

Ізраїльські військові на Голанських висотах

Ізраїльські військові на Голанських висотах

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, 21 березня, що прийшов час для Вашингтона визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, територія яких була захоплена у Сирії у 1967 році в ході Шестиденної війни.

"Через 52 роки настав час Сполученим Штатам повністю визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, що має критичне стратегічне і безпекове значення для держави Ізраїль та регіональної стабільності", - написав він у Twitter.

Заява Трампа з'явилась у той час, коли державний секретар США Майк Помпео перебуває в Ізраїлі і за тиждень до візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до Вашингтона.

Ізраїльський прем'єр подякував Трампу за його позицію. "У той час, коли Іран прагне використовувати Сирію як платформу, щоб знищити Ізраїль, президент Трамп сміливо визнає ізраїльський суверенітет над Голанськими висотами. Дякую вам, президенте Трамп!", - написав він у Twitter.

У 1981 році Кнесет Ізраїлю прийняв закон, яким в односторонньому порядку проголосив суверенітет над територією Голанських висот. Рада Безпеки ООН не визнала це рішення, а Сирія вимагає повернення цієї території.

DW.COM

На півдні Голанських висот ізраїльська армія знищила сімох осіб, яких Ізраїль називає "очевидно терористами", які намагалися проникнути на його територію. (02.08.2018)

Ізраїль не погодився на пропозицію Росії, щоб іранські бійці у Сирії перебували не ближче ніж за 100 кілометрів до Голанських висот. Про це в Ізраїлі заявили під час візиту Сергія Лаврова. (23.07.2018)
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