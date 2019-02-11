Трамп: США час визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, 21 березня, що прийшов час для Вашингтона визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, територія яких була захоплена у Сирії у 1967 році в ході Шестиденної війни.

"Через 52 роки настав час Сполученим Штатам повністю визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, що має критичне стратегічне і безпекове значення для держави Ізраїль та регіональної стабільності", - написав він у Twitter.

Заява Трампа з'явилась у той час, коли державний секретар США Майк Помпео перебуває в Ізраїлі і за тиждень до візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до Вашингтона.

Ізраїльський прем'єр подякував Трампу за його позицію. "У той час, коли Іран прагне використовувати Сирію як платформу, щоб знищити Ізраїль, президент Трамп сміливо визнає ізраїльський суверенітет над Голанськими висотами. Дякую вам, президенте Трамп!", - написав він у Twitter.

У 1981 році Кнесет Ізраїлю прийняв закон, яким в односторонньому порядку проголосив суверенітет над територією Голанських висот. Рада Безпеки ООН не визнала це рішення, а Сирія вимагає повернення цієї території.