Трамп розхвалив досягнення своєї адміністрації

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у вівторок, 4 лютого, виступив перед Конгресом зі щорічним посланням "Про стан країни". Під час виступу він високо оцінив діяльність власної адміністрації. За його словами, в США зафіксовано найнижчий за останні десятиліття рівень безробіття і створено близько семи мільйонів робочих місць.

Крім того, заявив Трамп, доходи населення ростуть, а бідність, злочинність та рівень смертності від наркотиків, навпаки, знижуються, а США знову користуються міжнародною повагою і "відновлюють своє лідерство в світі".

Економічний аспект

Особливий акцент у своїй промові він зробив на поліпшенні економічної ситуації в країні. Трамп стверджує, що роки економічного спаду минули, а економіка США розвивається "краще, ніж будь-коли в історії". Також президент наголосив, що США є найбільшим виробником нафти і природного газу в світі.

Телеканал CNN з посиланням на управління енергетичної інформації уряду США, одразу нагадав, що найбільшим глобальним виробником газу США стали ще 2009 року, а світовим лідером у видобутку нафти - 2013 року. Тобто ще за правління адміністрації Барака Обами.

Також згідно зі статистикою, в 2019 році економіка США виросла на 2,3 відсотка. За оцінкою німецького агентства dpa, це - найнижчий темп економічного зростання США з 2016 року. Рівень безробіття в США становить 3,5 відсотка. Це - справді рекордно низький показник за останні 50 років, але позитивні тенденції на американському ринку праці почалися ще до приходу Трампа до влади, нагадує dpa.

Міжнародні відносини

У присвяченій міжнародним відносинам частині промови, особливу увагу Трамп приділив Китаю, Ірану, Венесуелі та Кубі. Він закликав керівництво Ірану відмовитися від планів створення ядерної зброї і "політики тероризму", і підкреслив, що внаслідок американських санкцій проти Тегерана іранська економіка переживає труднощі. Він нагадав про план мирного врегулювання для Ізраїлю та палестинців, про успіхи США в боротьбі з бойовиками "Ісламської держави" (ІД), ліквідацію їхнього ватажка Бахра-аль-Багдаді та іранського генерала Касема Сулеймані.

Дональд Трамп вважає, що в Пекіні задоволені результатами укладеної раніше торговельної угоди з КНР. Він заявив, що раніше Китай зловживав преференціями в торгівлі зі США, але тепер Америка це змінила.

Також Трамп застеріг, що соціалізм руйнує країни, і закликав боротися проти глави Венесуели Ніколаса Мадуро, заявивши, що справжнім і законним президентом країни, якого підтримує США, є Хуан Гуайдо. Лідер венесуельської опозиції на ту мить був присутній в Конгресі США, прибувши туди на запрошення Білого Дому.

Установити прапор на Марсі

Президент США говорив про важливість поліпшення системи освіти і охорони здоров'я, закликав боротися з тероризмом, нелегальною міграцією і обіцяв захистити американців на тлі загрози поширення коронавірусу нового типу.

Також він воліє, щоб космічні програми краще фінансувалися, і щоб США стали першою країною, чий прапор встановлять на Марсі.

Сенатори-республіканці й члени Палати представників від Республіканської партії неодноразово вітали промову Трампа енергійними оплесками і підводилися зі своїх місць. Представники демократичної партії бурхливих емоцій не виявляли.

Пелосі розірвала друкований текст промови Трампа

Перед початком виступу Трамп відмовився потиснути руку спікерці палати представників - демократці Ненсі Пелосі. Вона простягнула президенту руку, проте глава Білого дому цей жест проігнорував. Як повідомили інформагентства, коли Трамп завершив свій виступ, Пелосі, яка сиділа позаду Трампа, розірвала копію тексту його промови, що лежала перед нею.

Саме демократи ініціювали процедуру імпічменту Дональда Трампа. Свою промову він виголосив напередодні підсумкового голосування в Сенаті щодо відсторонення його від посади президента США. Для імпічменту необхідні дві третини голосів у Сенаті, що налічує 100 місць, але жоден з 53 республіканців поки не висловився на підтримку такого рішення.

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