Трамп розриває ракетний договір з РФ: здавалося б, до чого тут Китай (відео)

Рішення президента США Дональда Трампа вийти з одного з основних договорів з контролю за ядерною зброєю продиктовано не тільки діями Росії, вважають експерти. Одна з ключових причин - протистояння США і Китаю.
США вже кілька років перебувають у стані масштабного геополітичного конфлікту з Китаєм. Через договір про ракети середньої і малої дальності можливості США обмежені. Їм заборонено виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від п’ятисот до п’яти з половиною тисяч кілометрів, в той час як Китай подібних обмежень не має.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) з Росією. DW аналізує контроль над ядерними озброєннями та його значення. (22.10.2018)
Президент США Дональд Трамп хоче вивести свою країну з договору 1987 року про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), оскільки РФ і так його порушує. Нова гонка озброєнь неминуча, вважає Удо Бауер. (22.10.2018)