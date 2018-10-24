 Трамп розриває ракетний договір з РФ: здавалося б, до чого тут Китай (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.10.2018

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Політика й суспільство

Трамп розриває ракетний договір з РФ: здавалося б, до чого тут Китай (відео)

Рішення президента США Дональда Трампа вийти з одного з основних договорів з контролю за ядерною зброєю продиктовано не тільки діями Росії, вважають експерти. Одна з ключових причин - протистояння США і Китаю.

Американські ракети середньої дальності Pershing II

Американські ракети середньої дальності Pershing II

США вже кілька років перебувають у стані масштабного геополітичного конфлікту з Китаєм. Через договір про ракети середньої і малої дальності можливості США обмежені. Їм заборонено виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від п’ятисот до п’яти з половиною тисяч кілометрів, в той час як Китай подібних обмежень не має.

DW.COM

Що означає договір про ліквідацію ракет між США і Росією?

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) з Росією. DW аналізує контроль над ядерними озброєннями та його значення. (22.10.2018)  

Коментар: Договір про РСМД - наново укласти, але не ліквідувати!

Президент США Дональд Трамп хоче вивести свою країну з договору 1987 року про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), оскільки РФ і так його порушує. Нова гонка озброєнь неминуча, вважає Удо Бауер. (22.10.2018)  

Трамп пригрозив Китаю та Росії збільшенням ядерної потуги США

Дональд Трамп обіцяє повернутися до розбудови ядерного арсеналу США. Цей крок спрямований зокрема проти Китаю та Росії. (23.10.2018)  

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Намір Дональда Трампа вийти з договору про ліквідацію ракет середньої й малої дальності пояснюється не лише діями Росії, але й протистоянням з Китаєм. Західна Європа тепер може стати ареною нової холодної війни.

John Bolton

Болтон у Москві: Переговори про ракетний договір триватимуть 22.10.2018

США продовжать обговорювати з Росією та іншими сторонами питання Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, повідомив у Москві радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

USA PK Präsident Trump über Atomabkommen mit Iran

Трамп пригрозив Китаю та Росії збільшенням ядерної потуги США 23.10.2018

Дональд Трамп обіцяє повернутися до розбудови ядерного арсеналу США. Цей крок спрямований зокрема проти Китаю та Росії.

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