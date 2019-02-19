Президент США Дональд Трамп підписав указ про створення космічних військ (Space Force). "Ми маємо бути готові", - заявив Трамп у Білому домі у вівторок, 19 лютого. За його словами, створення космічних військ стало питанням національної безпеки.

Планується, що космічні війська стануть шостим самостійним формуванням в оборонній системі США поряд із наземними військами, військово-морським флотом, морськими піхотинцями, авіацією та береговою охороною. При цьому космічні війська мають перебувати під наглядом військової авіації, аналогічно до того, як морські піхотинці підпорядковуються флоту.

У найближчий час Пентагон підготує відповідний законопроект, заявив представник оборонного відомства Чарлі Саммерс. Уперше створення космічних військ Трамп анонсував в березні 2018 року, а в червні того ж року він дав розпорядження міністерству оборони США почати формування військово-космічних сил. Тоді президент США заявляв, що метою цих сил має бути захист супутників та забезпечення домінування США в космосі.

Тепер створення космічних військ має ще бути розглянуте та схвалене в Конгресі.