 Трамп підписав оборонний бюджет, що передбачає допомогу Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Трамп підписав оборонний бюджет, що передбачає допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп схвалив оборонний бюджет Сполучених Штатів на 2019 рік. Україні передбачена фінансова допомога на 250 мільйонів доларів США.

Дональд Трамп підписав акт про Національну оборону

Дональд Трамп підписав акт про Національну оборону

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп увечері понеділка, 13 серпня, підписав акт про Національну оборону (National Defense Authorization Act) на 2019 рік із рекордним оборонним бюджетом в 716 мільярдів доларів. У бюджеті передбачена безпекова допомога Україні, на яку, як повідомлялося раніше, мають виділити 250 мільйонів доларів. Раніше бюджет США був схвалений Сенатом та Палатою представників США.

"Документом передбачено виділення міністерству оборони США 250 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні, у тому числі у вигляді летальних оборонних озброєнь", - йдеться в повідомленні прес-служби посольства України в США на сторінці у Facebook.

Новий бюджет Пентагону передбачає також обмеження військового співробітництва США з Росією. Окремим пунктом передбачається заморожування контактів в рамках Договору з відкритого неба, який був прийнятий в 1992 році між країнами НАТО і колишніми державами Варшавського договору. Його мета - забезпечити можливість здійснювати польоти-спостереження над територією один одного.

Як наголошується в документі, в зв'язку з тим, що Росія порушує умови договору, наприклад, використовуючи отриману інформацію в розвідувальних цілях, забороняється виділяти фінансові кошти на забезпечення договору до тих пір, поки російська сторона не надасть докази про виконання всіх умов угоди.

Дональд Трамп під час підписання документа знову висловився за створення космічних військ. "Космос став полем битви, так само як небо, земля і море", - цитує главу Білого дому агентство AFP. На думку Трампа, космічні війська повинні стати самостійним армійським відгалуженням, яке забезпечить США домінування над суперниками в космічному просторі. В якості таких суперників президент США зокрема назвав Росію і Китай.

Дивитись відео 02:32
Now live
02:32 хв

Міжнародна військова допомога Україні: скільки і хто дає? (14.12.2017)

DW.COM

США планують до 2020 року створити космічні війська на тлі загроз з Росії

"Зоряні війни" можуть стати реальністю для США. Адміністрація Дональда Трампа планує створити Космічні сили США. Причина - загрози з боку Росії та Китаю. (09.08.2018)  

Як Україна використала отримані від ЄС 10 мільярдів євро

Фінансова підтримка України з боку Євросоюзу та інших донорів є додатковим поштовхом зі впровадження реформ, стверджують незалежні економісти. За останні роки держава отримала від ЄС близько 10 мільярдів євро. (09.07.2018)  

Пентагон: Україні виділять ще 200 мільйонів доларів

Додаткова грошова допомога з боку американського оборонного відомства має піти на придбання військового обладнання та вишкіл військовослужбовців й силовиків. (21.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

Міжнародна військова допомога Україні: скільки і хто дає? (14.12.2017)  

Також за темою

Ukrainische Parlamentsabgeordnete Oxana Syroiid

Сироїд: Контролювати армію і Верховного Головнокомандувача має парламент 13.08.2018

Заступниця голови Верховної Ради України Оксана Сироїд в інтерв'ю DW розповіла, яким, на її думку, має бути парламентський контроль за Верховним Головнокомандувачем, оборонним бюджетом і військовими призначеннями.

G20 Gipfel in Hamburg | Putin & Trump

Чого чекати від віденської зустрічі Трампа і Путіна? 25.06.2018

Президенти США Дональд Трамп та Росії Володимир Путін планують усередині липня провести зустріч у Відні. Чи варто очікувати від неї доленосних рішень?

Brüssel - Eu-Abgeordnete wollen Europäisch-Amerikanisches Gipfeltreffen

Не твітами єдиними: що Трамп пише в листах союзникам по НАТО 06.07.2018

Оборонні бюджети членів НАТО видаються Трампу замалими. Тож президент США, знаний своєю любов'ю до твітів, звернувся до союзників незвичним способом - листами.

Докладно

Обмін валют у Стамбулі (picture-alliance/AP Photo/M. Yapici)

Турецька криза небезпечна для економіки Європи

Криза на Босфорі може коштувати Ердогану посади. Вразити вона може і європейську економіку, застерігає Генрік Беме. 

Фото маєтку в оголошенні на сайті агенції нерухомості Sotheby's International Realty. Оголошення було зняте з сайту невдовзі після виходу розслідування DW

Український детектив у Баварії: друга серія

Після статті DW про віллу українського агробарона-втікача у Німеччині, у цьому детективі стався крутий поворот. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  