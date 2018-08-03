Трамп підписав оборонний бюджет, що передбачає допомогу Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп увечері понеділка, 13 серпня, підписав акт про Національну оборону (National Defense Authorization Act) на 2019 рік із рекордним оборонним бюджетом в 716 мільярдів доларів. У бюджеті передбачена безпекова допомога Україні, на яку, як повідомлялося раніше, мають виділити 250 мільйонів доларів. Раніше бюджет США був схвалений Сенатом та Палатою представників США.

"Документом передбачено виділення міністерству оборони США 250 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні, у тому числі у вигляді летальних оборонних озброєнь", - йдеться в повідомленні прес-служби посольства України в США на сторінці у Facebook.

Новий бюджет Пентагону передбачає також обмеження військового співробітництва США з Росією. Окремим пунктом передбачається заморожування контактів в рамках Договору з відкритого неба, який був прийнятий в 1992 році між країнами НАТО і колишніми державами Варшавського договору. Його мета - забезпечити можливість здійснювати польоти-спостереження над територією один одного.

Як наголошується в документі, в зв'язку з тим, що Росія порушує умови договору, наприклад, використовуючи отриману інформацію в розвідувальних цілях, забороняється виділяти фінансові кошти на забезпечення договору до тих пір, поки російська сторона не надасть докази про виконання всіх умов угоди.

Дональд Трамп під час підписання документа знову висловився за створення космічних військ. "Космос став полем битви, так само як небо, земля і море", - цитує главу Білого дому агентство AFP. На думку Трампа, космічні війська повинні стати самостійним армійським відгалуженням, яке забезпечить США домінування над суперниками в космічному просторі. В якості таких суперників президент США зокрема назвав Росію і Китай.