Трамп підписав закон про санкції проти Китаю через Гонконг

Президент США Дональд Трамп підписав закон, яким запроваджуються нові санкції проти Китаю у зв'язку з його діями щодо Гонконгу. Також глава Білого дому підписав указ про скасування торговельно-економічних преференцій Вашингтона, які діяли протягом багатьох років для цього спеціального адміністративного району КНР. Відповідну заяву глава американської адміністрації зробив у вівторок, 14 липня, на пресконференції в Рожевому саду Білого дому.

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У цьому зв'язку Трамп не забув згадати про Джо Байдена, який перебував на посаді віцепрезидента США при експрезиденті США Бараку Обамі. На думку Трампа, вони "вільно дозволяли Китаю грабувати наші заводи, розоряти наші громади і красти наші найцінніші секрети". "Я в значній мірі поклав цьому край", - заявив він.

Закон проти поліції і чиновників КНР

Закон, підписаний Трапмом і схвалений раніше цього місяця Конгресом США, передбачає запровадження обмежувальних заходів щодо співробітників поліцейських підрозділів, які придушували протести в Гонконзі, а також щодо чиновників з Комуністичної партії Китаю, відповідальних за ухвалення суперечливого закону про нацбезпеку Гонконгу.

Протести в Гонконгу

Також закон передбачає запровадження санкцій проти банків, які працюють з китайськими чиновниками, причетними до запровадження закону про нацбезпеку Гонконгу.

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А підписаний Трампом виконавчий указ передбачає, що після відмови від торгових преференцій підхід Вашингтона до Гонконгу буде таким самим, як і до "материкового Китаю". Дональд Трамп вважає, що через подібну політику США багато жителів незабаром покинуть цей спецрайон КНР.

Поліція на протестах в Гонконгу

"Жодних особливих привілеїв, жодного особливого економічного режиму і жодного експорту сучасних технологій", - заявив він на пресконференції.

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Також указ передбачає скасування дії спеціального режиму для власників Гонконгських паспортів і блокування рахунків і нерухомості на території США осіб, що причетні до "дій, що підривають демократичні процеси або інститути в Гонконзі".

Зміни для Гонконгу

Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників (ПК ВЗНП, вищий законодавчий орган Китаю. - Ред.) 30 червня ухвалив закон про нацбезпеку Гонконгу. Правовий акт набув чинності 1 липня - до виборів до Законодавчої ради Гонконгу, які заплановані на 6 вересня. Він закріпив найсерйозніші зміни для Гонконгу за більш ніж 20-річний період.

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Згідно з рішенням ВЗНП, "компетентні органи безпеки" материкової частини Китаю - "у разі необхідності" - повинні мати можливість створювати представництва в Гонконзі, щоб "відповідно до закону виконувати свої зобов'язання щодо захисту національної безпеки".

Протести в Гонконгу

З 2019 року Гонконг був охоплений новою хвилею масових протестів проти посилення впливу Пекіна в автономному окрузі і ухвалення рішень, що обмежують громадянські свободи його жителів. Ці виступи нерідко виливалися у вуличні заворушення і супроводжувалися зіткненнями з поліцією. Тепер іноземні спостерігачі і правозахисники побоюються, що новий закон буде використовуватися владою КНР для придушення демократичного руху в Гонконзі.