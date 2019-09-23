 Трамп пригрозив, що знову заморозить допомогу Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2019

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Новини

Трамп пригрозив, що знову заморозить допомогу Україні

Президент США підтвердив, що заморожував фінансову допомогу Україні перед розмовою з Володимиром Зеленським. При цьому він готовий і далі заморожувати кошти, якщо Європа не посилить допомоги Києву.

Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН

Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що наказав своїм підлеглим призупинити виплату Україні близько 400 мільйонів доларів фінансової допомоги за кілька днів до телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським, що відбулася 25 липня. Однак, за його твердженням, він зробив це не з метою тиску на Київ, а задля боротьби з корупцією та щоб таким чином стимулювати ЄС посилити допомогу Україні, заявив Трамп у вівторок, 24 вересня, на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє агенція AP.

При цьому очільник Білого дому кілька разів наголосив, що ця допомога зрештою Україні була "повністю виплачена". У той же час Трамп додав, що його невдоволення Європою надалі зберігається. "І я б знову заморозив (допомогу Україні. - Ред.) і продовжуватиму заморожувати до тих пір, поки Європа та інші країни почнуть виділяти кошти Україні", - наголосив президент США. Серед країн, які мають виділяти кошти, Трамп назвав Німеччину та Францію.

Крім того, американський президент знову висловив думку, що родина ексвіцепрезидента США Джо Байдена отримувала неправомірну вигоду внаслідок зв'язків з Україною.

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Дональд Трамп "зовсім несерйозно" ставиться до погроз імпічменту через історію про нібито тиск на Володимира Зеленського з метою ініціювати розслідування проти сина Джо Байдена в Україні. (23.09.2019)

Президент США Дональд Трамп визнав, що розмовляв з Володимиром Зеленським про ексвіцепрезидента Джо Байдена і роботу його сина в Україні. Чим цікава Трампу ця історія - у статті DW. (23.09.2019)

Burisma-гейт

Нагадаємо, скандал щодо розмови Трампа із Зеленським, яка відбулася ще 25 липня, розгорівся в США кілька днів тому. Йшлося про те, що американський президент нібито заморозив виплату Україні фінансової допомоги і міг шантажувати українського президента, щоб той надав йому взамін на розблокування виплат компромат на сина Джо Байдена. Йшлося нібито про прискорення проведення розслідування у справі української газодобувної компанії Burisma. До її ради директорів раніше входив Хантер Байден.

22 вересня Трамп визнав, що обговорював Джо Байдена та його сина у розмові з Зеленським. Він повідомив, що під час розмови сказав, що "не хоче, щоб наші люди, такі як віцепрезидент Байден та його син, створювали корупцію в Україні".

Своєю чергою Джо Байден закликав главу Білого дому негайно оприлюднити розшифровку телефонної розмови з Зеленським. 23 вересня Трамп припустив, що оприлюднить стенограму розмови з Зеленським.

В Офісі президента України цю ситуацію не коментували, міністр закордонних справ Вадим Пристайко запевнив, що жодного тиску з боку Трампа на Зеленського не було. 23 вересня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що його країна прагне залишатися осторонь внутрішньої політики США. Також, за його словами, використання України будь-якою стороною протистояння у США може зашкодити двостороннім відносинам між країнами.  

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