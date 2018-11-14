 Трамп: Попри вбивство Хашоггі, США є надійним союзником Ер-Ріяда | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Трамп: Попри вбивство Хашоггі, США є надійним союзником Ер-Ріяда

Вашингтон і надалі залишатиметься "надійним партнером" Ер-Ріяда навіть попри те, що саудівський принц-наступник Мохаммед бін Салман міг знати про вбивство Джамаля Хашоггі, заявив президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп та Мохаммед бін Салман

Дональд Трамп (л.) та Мохаммед бін Салман під час зустрічі в Ер-Ріяді, 20 травня 2017 року

Сполучені Штати Америки й надалі планують підтримувати Саудівську Аравію та розвивати відносини з саудитами, попри вбивство журналіста Джамаля Хашоггі. Про це йдеться в поширеній у вівторок, 20 листопада, прес-службою Білого дому заяві президента США Дональда Трампа.

"Сполучені Штати мають намір залишатися надійним партнером Саудівської Аравії в інтересах нашої країни, Ізраїлю та інших партнерів США в регіоні", - зазначається в опублікованій сайтом Білого дому заяві.

Трамп назвав вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі "неприпустимим і жахливим злочином". Він також зауважив, що саудівський принц-наступник Мохаммед бін Салман "цілком можливо, знав" про обставини цього вбивства . "Можливо, він знав, а можливо, й не знав!" - наголосив Трамп. 

DW.COM

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії наголосив, що стосовно вбивства журналіста Хашоггі США і ЦРУ не висловлювали кронпринцу Мохаммед бін Салману жодних претензій офіційно. (20.11.2018)

Дедалі більше доказів вказують на те, що за вбивством журналіста Джамаля Хашоггі міг стояти наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман. Американські спецслужби вважають його замовником, пише Washington Post. (17.11.2018)

Дональд Трамп стверджує, що й так знає зміст аудіозаписів, які стосуються вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Він також не схильний звинувачувати саудівського кронпринца в причетності до вбивства. (18.11.2018)

17 осіб, включно з радниками саудівського кронпринца Мохаммеда бін Салмана, потрапили до санкційного списку США. (15.11.2018)

Попри цей злочин, американський президент запевнив, що відносини США з Саудівською Аравією розвиватимуться й надалі. Трамп також наголосив, що Ер-Ріяд залишався "прекрасним союзником" у важливому протистоянні США проти Ірану.

Крім політичного, американський президент згадав і економічно-бізнесовий чинник. Трамп зокрема вказав на обіцянку саудівського монаршого дому інвестувати близько 450 мільярдів доларів у економіку США.

На додачу, глава Білого дому згадав і підписані за його участю угоди на постачання американських озброєнь Ер-Ріяду на суму понад 100 мільярдів доларів. Американський президент не оминув увагою й той факт, що Саудівська Аравія залишається другою у світі після США країною за обсягами видобутку нафти.

16 листопада американська газета Washington Post повідомила, що Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) вважає, що замовником вбивства Хашоггі є наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман Аль Сауд. Увагу спецслужби привернула телефонна розмова, в якій брат кронпринца Халід бін Салман вмовляє Хашоггі прийти за документами в саудівське консульство в Стамбулі, запевняючи, що там безпечно. За даними ЦРУ, Халід бін Салман, який обіймає посаду посла Саудівської Аравії в США, зателефонував журналісту за вказівкою кронпринца. Водночас немає інформації, чи знав він про замах, що готувався.

59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Саудівська Аравія визнала факт його вбивства, але заперечує зв'язок цього злочину з принцом-наступником бін Салманом.

В Саудівській Аравії затримали 21 підозрюваного у вбивстві журналіста. Прокуратура країни вимагає смертної кари для п'яти з них. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розпорядження вбити журналіста надійшло "з найвищих рівнів уряду" Саудівської Аравії.

Також за темою

Saudi Arabien Mohammed bin Salman

Ер-Ріяд попередив про червону лінію, яку не дозволить перетинати 20.11.2018

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії наголосив, що стосовно вбивства журналіста Хашоггі США і ЦРУ не висловлювали кронпринцу Мохаммед бін Салману жодних претензій офіційно.

Jamal Khashoggi

ЄС вимагає ретельного розслідування вбивства Хашоггі 18.11.2018

Європейський Союз вимагає провести ретельне розслідування вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі та притягнути винних до відповідальності. Водночас ЄС виступає проти смертної кари.

Heiko Maas (SPD) Bundesaußenminister

ФРН забороняє в'їзд 18 підозрюваним у причетності до вбивства Хашоггі 19.11.2018

18 саудівцям, яких підозрюютьу причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі, заборонять в'їзд до Німеччини, повідомив голова МЗС ФРН Гайко Маас.

Реклама

Докладно

Олександр Прокопчук

Для чого Росії своя людина у кріслі президента Інтерполу

Що означатиме обрання генерала МВС РФ Олександра Прокопчука новим президентом Інтерполу? 

Путін та Ердоган як майстри газового блефу

Путін та Ердоган як майстри газового блефу

Піар навколо "Турецького потоку" має відвернути увагу росіян від неясності з поставками в ЄС, вважає Андрій Гурков. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  