Трамп: Попри вбивство Хашоггі, США є надійним союзником Ер-Ріяда

Сполучені Штати Америки й надалі планують підтримувати Саудівську Аравію та розвивати відносини з саудитами, попри вбивство журналіста Джамаля Хашоггі. Про це йдеться в поширеній у вівторок, 20 листопада, прес-службою Білого дому заяві президента США Дональда Трампа.

"Сполучені Штати мають намір залишатися надійним партнером Саудівської Аравії в інтересах нашої країни, Ізраїлю та інших партнерів США в регіоні", - зазначається в опублікованій сайтом Білого дому заяві.

Трамп назвав вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі "неприпустимим і жахливим злочином". Він також зауважив, що саудівський принц-наступник Мохаммед бін Салман "цілком можливо, знав" про обставини цього вбивства . "Можливо, він знав, а можливо, й не знав!" - наголосив Трамп.

Попри цей злочин, американський президент запевнив, що відносини США з Саудівською Аравією розвиватимуться й надалі. Трамп також наголосив, що Ер-Ріяд залишався "прекрасним союзником" у важливому протистоянні США проти Ірану.

Крім політичного, американський президент згадав і економічно-бізнесовий чинник. Трамп зокрема вказав на обіцянку саудівського монаршого дому інвестувати близько 450 мільярдів доларів у економіку США.

На додачу, глава Білого дому згадав і підписані за його участю угоди на постачання американських озброєнь Ер-Ріяду на суму понад 100 мільярдів доларів. Американський президент не оминув увагою й той факт, що Саудівська Аравія залишається другою у світі після США країною за обсягами видобутку нафти.

16 листопада американська газета Washington Post повідомила, що Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) вважає, що замовником вбивства Хашоггі є наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман Аль Сауд. Увагу спецслужби привернула телефонна розмова, в якій брат кронпринца Халід бін Салман вмовляє Хашоггі прийти за документами в саудівське консульство в Стамбулі, запевняючи, що там безпечно. За даними ЦРУ, Халід бін Салман, який обіймає посаду посла Саудівської Аравії в США, зателефонував журналісту за вказівкою кронпринца. Водночас немає інформації, чи знав він про замах, що готувався.

59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Саудівська Аравія визнала факт його вбивства, але заперечує зв'язок цього злочину з принцом-наступником бін Салманом.

В Саудівській Аравії затримали 21 підозрюваного у вбивстві журналіста. Прокуратура країни вимагає смертної кари для п'яти з них. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розпорядження вбити журналіста надійшло "з найвищих рівнів уряду" Саудівської Аравії.