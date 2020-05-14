 Трамп погрожує розірвати відносини з Китаєм | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2020

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Новини

Трамп погрожує розірвати відносини з Китаєм

Дональд Трамп заявив, що має "дуже хороші стосунки" з Сі Цзіньпіном, але не хоче з ним розмовляти. Президент США дав зрозуміти, що перемовин щодо торговельної угоди з Китаєм найближчим часом не буде.

президент США, Китай, коронавірус

Президент США поскаржився, що Китай буцімто намагається викрасти американські розробки для створення вакцини проти коронавірусу

Президент США Дональд Трамп погрожує розірвати відносини з Китаєм. Він заявив про це в інтерв'ю мовнику Fox Business Network у четвер, 14 травня. Трамп сказав, що має "дуже хороші стосунки" з лідером Китайської народної республіки (КНР) Сі Цзіньпіном, але нині "не хоче з ним розмовляти", передає інформагенція dpa.

"Ми багато чого можемо зробити… Ми могли б розірвати всі стосунки (з Китаєм. - Ред.)", - заявив Трамп. У цьому контексті він знову розкритикував політику Пекіна на початку пандемії коронавірусу. Трамп заявив, що був "дуже розчарований" цим. На його думку, той факт, що пандемію не вдалося спинити ще не початку в Китаї - "або дурість, або некомпетентність, або відчай".

Трамп дав зрозуміти, що на цьому етапі не зацікавлений у продовженні перемовин із Пекіном щодо угоди, яка має покласти край торговельній війні США й Китаю. Китай і США підписали першу фазу торговельної угоди у січні 2020 року після 18 місяців суперечок.

Адміністрація Трампа перевіряє китайські компанії, які представлені на фондових біржах США, але не відповідають правилам бухгалтерського обліку в США, заявив Трамп.

США звинувачують Китай у спробах викрасти розробки вакцини

Окрім того, президент США поскаржився, що Китай буцімто намагається викрасти американські розробки для створення вакцини проти коронавірусу.

У середу, 13 травня, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та Агентство з питань кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) заявили, що хакери, пов'язані з китайським урядом, атакували американські організації, які працюють над протидією COVID-19.

Держсекретар США Майк Помпео у своїй заяві закликав Пекін "припинити цю шкідливу діяльність". Помпео послався на версію, згідно з якою вірус походить із китайської лабораторії, хоч це не доведено.

Днями в Сенат США внесли законопроєкт, який дозволяє Трампу запровадити санкції проти КНР.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    З Уханю тепер можна виїхати

    У перші години після відкриття китайського Уханю 8 квітня - через 76 днів з моменту його ізоляції у зв'язку зі спалахом епідемії коронавірусу SARS-CoV-28 - близько 65 тисяч осіб виїхали з міста. Йдеться про тих, хто скористався залізницею й літаками. На світлині - пасажири на залізничному вокзалі Уханю.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Перший потяг за 76 днів

    Перший за кілька місяців потяг виїхав із 11-мільйонного адміністративного центру провінції Хубей о 0:50 за місцевим часом. Одночасно з цим були відкриті автомобільні шляхи із та до міста.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    В Ухані скасували карантин

    8 квітня влада Китаю зняла карантинні обмеження в Ухані. Місто з населенням понад 11 мільйонів осіб із 23 січня було повністю ізольованим від зовнішнього світу через виявлені в ньому випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, що викликає небезпечне захворювання COVID-19. Ухань став містом, де почалася пандемія коронавірусу. На фото - поліція Уханю розбирає захисну загорожу.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Цифри, що вселяють надію

    Влада міста стверджує, що в Ухані не фіксують нових випадків зараження коронавірусом. За офіційними даними, від початку епідемії в КНР одужали 93 відсотки інфікованих. Кількість тих, хто заразився, склала близько 82 тисяч осіб. Офіційний показник смертності від COVID-19 - чотири відсотки. Владу КНР критикують через замовчування масштабів епідемії і точної кількості хворих та померлих.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Справжній привід для радості

    Ухань перебував в умовах суворого карантину більше двох місяців. З кінця березня влада почала поступово знімати обмеження. Нині ж усі здорові жителі Уханю можуть вільно пересуватися містом.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Ухань повністю відновлює транспортне сполучення

    Заборону на в'їзд до міста та виїзд із нього вже зняли. Почали курсувати потяги та літаки, також було відновлено міжміське автомобільне сполучення. Але поки все повернеться до нормального життя, ще має пройти певний час. На фото - дезінфекція залізничної платформи в Ухані для боротьби з коронавірусом.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Поступово запускаються й виробничі потужності

    Ухань - центр великого промислового регіону Китаю - провінції Хубей. За даними Forbes, до спалаху епідемії очікувалося зростання ВВП провінції на 7,5-7,8 відсотка. Ухань займав дев'яте місце за сукупністю економічних показників серед усіх міст КНР. Бізнес у місті був представлений широким спектром виробництв - від біомедицини до автозапчастин. Зараз воно має подолати наслідки епідемії.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Небезпека ще не минула

    Попри скасування карантинних обмежень представник Державного комітету з питань охорони здоров'я Китаю Мі Фен заявив, що ймовірність відновлення епідемії коронавірусу в континентальній частині Китаю залишається відносно високою через завезення інфекції з-за кордону. Зафіксовано вже понад 700 подібних випадків.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Зелений для всіх

    Під час карантину пересування жителів Уханю було під тотальним контролем. Влада стежила за ними за допомогою QR-кодів, вбудованих у платіжну систему Alipay і соціальну мережу Wechat. Кожен користувач автоматично отримував статус здоров'я - зелений, жовтий або червоний. Тільки ті, хто мав зелений, могли залишити домівки та піти на роботу. Нині ж усі жителі Уханю нарешті отримали зелений статус.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    У жителів Уханю з'явилась надія

    Після скасування карантину в жителів Уханю, які першими зіткнулися зі смертельною небезпекою, знову з'явилася надія. Життя потихеньку повертається в нормальне річище. Але коронавірус продовжує стрімко поширюватися світом. І небезпека ще не минула.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Хвилина мовчання на згадку про померлих

    4 квітня мешканці Китаю вшанували пам'ять жертв COVID-19. На фотографії - китайські лікарі під час хвилини мовчання. В Ухані у грудні 2019 року було виявлено перший випадок захворювання. 11 січня Пекін офіційно заявив про першого хворого, який помер від наслідків коронавірусної інфекції. Усього, за даними китайської влади, від COVID-19 у континентальному Китаї померли понад 3 330 осіб.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Герої, яких пам'ятатимуть

    Китайський лікар-офтальмолог Лі Веньлян був першим, хто забив на сполох у зв'язку з поширенням коронавірусу. Він повідомляв у соцмережах про випадки смертельно небезпечного захворювання. За що влада КНР його покарала. 1 лютого лікар і сам заразився коронавірусом і через тиждень помер від наслідків COVID-19. На фото - портрет лікаря і квіти у пам'ять про нього біля шпиталю в Ухані.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Потрібен час, аби прийти до тями

    Усьому світові знадобиться час, щоб подолати наслідки пандемії коронавірусу. В Ухані і у всій провінції Хубей, за офіційними даними, нараховується найбільша в КНР кількість померлих від захворювання COVID-19. Кількість жертв коронавірусу в усьому світі сягнула понад 95 тисяч людей. Окрім Китаю, найбільше від пандемії постраждали США і Європа.

    Автор: Наталія Позднякова, Олексій Яковійчук


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