Президент США Дональд Трамп погрожує розірвати відносини з Китаєм. Він заявив про це в інтерв'ю мовнику Fox Business Network у четвер, 14 травня. Трамп сказав, що має "дуже хороші стосунки" з лідером Китайської народної республіки (КНР) Сі Цзіньпіном, але нині "не хоче з ним розмовляти", передає інформагенція dpa.

"Ми багато чого можемо зробити… Ми могли б розірвати всі стосунки (з Китаєм. - Ред.)", - заявив Трамп. У цьому контексті він знову розкритикував політику Пекіна на початку пандемії коронавірусу. Трамп заявив, що був "дуже розчарований" цим. На його думку, той факт, що пандемію не вдалося спинити ще не початку в Китаї - "або дурість, або некомпетентність, або відчай".

Трамп дав зрозуміти, що на цьому етапі не зацікавлений у продовженні перемовин із Пекіном щодо угоди, яка має покласти край торговельній війні США й Китаю. Китай і США підписали першу фазу торговельної угоди у січні 2020 року після 18 місяців суперечок.

Адміністрація Трампа перевіряє китайські компанії, які представлені на фондових біржах США, але не відповідають правилам бухгалтерського обліку в США, заявив Трамп.

США звинувачують Китай у спробах викрасти розробки вакцини

Окрім того, президент США поскаржився, що Китай буцімто намагається викрасти американські розробки для створення вакцини проти коронавірусу.

У середу, 13 травня, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та Агентство з питань кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) заявили, що хакери, пов'язані з китайським урядом, атакували американські організації, які працюють над протидією COVID-19.

Держсекретар США Майк Помпео у своїй заяві закликав Пекін "припинити цю шкідливу діяльність". Помпео послався на версію, згідно з якою вірус походить із китайської лабораторії, хоч це не доведено.

Днями в Сенат США внесли законопроєкт, який дозволяє Трампу запровадити санкції проти КНР.