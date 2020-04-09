Китай обмежує наукові публікації про короновірус

Влада Китаю обмежила публікації досліджень, присвячених походженню коронавірусу, повідомляє у понеділок, 13 квітня, CNN з посиланням на розпорядження керівництва країни, опубліковане на офіційних сайтах двох китайських університетів. Щоправда, через деякий час цей документ був вилучений.

Згідно з описаною в розпорядженні процедурою, усі академічні роботи щодо COVID-19 повинні бути затверджені науковими комітетами університетів з огляду на їх "академічну цінність та актуальність на час публікації". Якщо дослідження присвячене походженню вірусу, тоді роботу відправляють в департамент науки і технологій міністерства освіти, яке, своєю чергою, пересилає її до Держради Китаю для узгодження.

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У міністерстві освіти підтвердили CNN, що такий документ дійсно існує, а факт його видалення з інтернет-сторінок університетів пояснили тим, що розпорядження внутрішнє. За словами одного з медичних експертів, його робота на цю тему не пройшла процедуру узгодження і не була опублікована.

Журналісти зазначають, що це не перший крок китайського уряду у встановленні контролю над публікаціями про коронавірус і хворобу COVID-19, яку він викликає, з того часу, як у грудні в китайському місті Ухань почалася епідемія, що поширилась по всьому світу.