 Трамп оголосив ультиматум ВООЗ і погрожує виходом з організації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Трамп оголосив ультиматум ВООЗ і погрожує виходом з організації

Дональд Трамп оприлюднив ультиматум ВООЗ. Згідно з ним, ВООЗ має провести реформи впродовж 30 днів. Якщо організація не виконає вимогу Трампа, тоді США може остаточно припинити фінансування ВООЗ та своє членство.

Дональд Трамп вимагає від ВООЗ проведення реформ впродовж 30 днів

Дональд Трамп вимагає від ВООЗ проведення реформ

Якщо Всесвітня організація охорони здоров'я не впровадить серйозні реформи впродовж наступних 30 днів, тоді США остаточно припинять фінансування ВООЗ та своє членство в організації. Про це йдеться в в офіційному листі президента США Дональда Трампа до глави ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса, опублікованому у понеділок, 18 травня.

У листі Трамп нагадав про призупинення ним фінансування ВООЗ 14 квітня до завершення розслідування його адміністрації щодо "провальних заходів організації у відповідь на спалах COVID-19".

"Це розслідування підтвердило багато серйозних побоювань, про які я заявляв минулого місяця, а також виявило інші, які ВООЗ слід розглянути, особливо насторожує відсутність незалежності від Китайської Народної Республіки", - йдеться в листі.

За словами Трампа, ВООЗ зможе розвиватися, "якщо організація зможе продемонструвати незалежність від Китаю". У листі президента США повідомляється, що його адміністрація вже розпочала обговорення питання реформування організації з представниками ВООЗ.

"Утім, необхідно швидко діяти (...) Я як президент Сполучених Штатів зобов'язую вас повідомити, що, якщо Всесвітня організація охорони здоров'я не здійснить істотні поліпшення протягом наступних 30 днів, я перетворю тимчасове заморожування фінансування США Всесвітньої організації охорони здоров'я на постійне та перегляну наше членство в організації", - наголошується у листі.

Читайте також: ВООЗ без американських грошей - що це означає для боротьби з коронавірусом

Як повідомлялося, протягом свого президентства Трамп неодноразово скептично висловлювався щодо багатьох міжнародних організацій і неодноразово критикував ВООЗ. 14 квітня Трамп наказав своїй адміністрації призупинити виплату внесків США до ВООЗ. Він звинувачує ВООЗ у приховуванні інформації про поширення коронавірусу, серйозних помилках та прихильності до Китаю під час кризи.

Читайте також: Походження коронавірусу: що міг приховувати Китай?

Дивитись відео 01:52

Нікотин проти Covid-19: науковці перевіряють карколомну тезу (19.05.2020)

Також за темою

China Wuhan | Coronavirus | Xi Jinping, Präsident

Коронавірус: Китай обіцяє зробити вакцину доступною для всіх країн 18.05.2020

У разі успіху в розробці вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 Китай зробить її доступною для усього світу, пообіцяв глава КНР Сі Цзіньпін.

Symbolbild Virologe

Понад 60 країн підтримали незалежне розслідування походження COVID-19 17.05.2020

Ініціативу Австралії й Євросоюзу щодо проведення незалежного розслідування походження коронавірусу підтримали 62 країни. Водночас цей задум викликав критику Китаю і США.

Brasilien | Coronavirus

COVID-19: Бразилія на третьому місці у світі за кількістю інфікованих 19.05.2020

Бразилія випередила Великобританію за кількістю інфікованих коронавірусом. У Бразилії зафіксували понад 254 тисячі підтверджених випадків інфікування. Тепер країна посідає третє місце, її випереджають Росія та США.

Реклама

Докладно

На Мадагаскарі роздають людям настоянку полині в рамках боротьби з коронавірусом

Настоянка полину - ліки з Африки проти коронавірусу?

Низка африканських країн хоче застосовувати для лікування COVID-19 настоянку полину. Її ефективність ще під питанням.  

коронавірус вдарив по ринку праці

Німецький експерт про те, що чекає на ринок праці

Чи вдасться зберегти роботу, знайти нову, які взагалі перспективи? Ми поставили ці запитання експерту ринку праці.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  