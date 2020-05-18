Трамп оголосив ультиматум ВООЗ і погрожує виходом з організації

Якщо Всесвітня організація охорони здоров'я не впровадить серйозні реформи впродовж наступних 30 днів, тоді США остаточно припинять фінансування ВООЗ та своє членство в організації. Про це йдеться в в офіційному листі президента США Дональда Трампа до глави ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса, опублікованому у понеділок, 18 травня.

У листі Трамп нагадав про призупинення ним фінансування ВООЗ 14 квітня до завершення розслідування його адміністрації щодо "провальних заходів організації у відповідь на спалах COVID-19".

"Це розслідування підтвердило багато серйозних побоювань, про які я заявляв минулого місяця, а також виявило інші, які ВООЗ слід розглянути, особливо насторожує відсутність незалежності від Китайської Народної Республіки", - йдеться в листі.

За словами Трампа, ВООЗ зможе розвиватися, "якщо організація зможе продемонструвати незалежність від Китаю". У листі президента США повідомляється, що його адміністрація вже розпочала обговорення питання реформування організації з представниками ВООЗ.

"Утім, необхідно швидко діяти (...) Я як президент Сполучених Штатів зобов'язую вас повідомити, що, якщо Всесвітня організація охорони здоров'я не здійснить істотні поліпшення протягом наступних 30 днів, я перетворю тимчасове заморожування фінансування США Всесвітньої організації охорони здоров'я на постійне та перегляну наше членство в організації", - наголошується у листі.

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Як повідомлялося, протягом свого президентства Трамп неодноразово скептично висловлювався щодо багатьох міжнародних організацій і неодноразово критикував ВООЗ. 14 квітня Трамп наказав своїй адміністрації призупинити виплату внесків США до ВООЗ. Він звинувачує ВООЗ у приховуванні інформації про поширення коронавірусу, серйозних помилках та прихильності до Китаю під час кризи.

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