Трамп оголосив ультиматум ВООЗ і погрожує виходом з організації

Дональд Трамп оприлюднив ультиматум ВООЗ. Згідно з ним, ВООЗ має провести реформи впродовж 30 днів. Якщо організація не виконає вимогу Трампа, тоді США може остаточно припинити фінансування ВООЗ та своє членство.
Якщо Всесвітня організація охорони здоров'я не впровадить серйозні реформи впродовж наступних 30 днів, тоді США остаточно припинять фінансування ВООЗ та своє членство в організації. Про це йдеться в в офіційному листі президента США Дональда Трампа до глави ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса, опублікованому у понеділок, 18 травня.
У листі Трамп нагадав про призупинення ним фінансування ВООЗ 14 квітня до завершення розслідування його адміністрації щодо "провальних заходів організації у відповідь на спалах COVID-19".
"Це розслідування підтвердило багато серйозних побоювань, про які я заявляв минулого місяця, а також виявило інші, які ВООЗ слід розглянути, особливо насторожує відсутність незалежності від Китайської Народної Республіки", - йдеться в листі.
За словами Трампа, ВООЗ зможе розвиватися, "якщо організація зможе продемонструвати незалежність від Китаю". У листі президента США повідомляється, що його адміністрація вже розпочала обговорення питання реформування організації з представниками ВООЗ.
"Утім, необхідно швидко діяти (...) Я як президент Сполучених Штатів зобов'язую вас повідомити, що, якщо Всесвітня організація охорони здоров'я не здійснить істотні поліпшення протягом наступних 30 днів, я перетворю тимчасове заморожування фінансування США Всесвітньої організації охорони здоров'я на постійне та перегляну наше членство в організації", - наголошується у листі.
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Як повідомлялося, протягом свого президентства Трамп неодноразово скептично висловлювався щодо багатьох міжнародних організацій і неодноразово критикував ВООЗ. 14 квітня Трамп наказав своїй адміністрації призупинити виплату внесків США до ВООЗ. Він звинувачує ВООЗ у приховуванні інформації про поширення коронавірусу, серйозних помилках та прихильності до Китаю під час кризи.
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