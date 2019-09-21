 Трамп не проти, щоб Джуліані свідчив у Конгресі щодо сина Байдена в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2019

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Трамп не проти, щоб Джуліані свідчив у Конгресі щодо сина Байдена в Україні

Дональд Трамп не проти, щоб його адвокат Руді Джуліані свідчів у Конгресі щодо історії про розслідування в Україні стосовно компанії Burisma, до ради директорів якої входив син Джо Байдена.

Американський президент Дональд Трамп

Американський президент Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп не заперечує проти того, щоб його особистий адвокат Руді Джуліані дав свідчення в Конгресі щодо його ролі в історії про розслідування в Україні справи газодобувної компанії Burisma, до ради директорів якої раніше входив Хантер Байден - син колишнього віце-президента США Джо Байдена. Про це він заявив журналістам у неділю, 22 вересня, передає агенція Reuters.

Як відомо, раніше Джуліані підтвердив, що намагався прискорити розслідування щодо Хантера Байдена в Україні. "Я прошу їх (Україну. - Ред.) провести розслідування (...), тому що ця інформація буде дуже-дуже корисною для мого клієнта та може виявитися корисною для мого уряду", - сказав він раніше виданню The New York Times.

Одночасно Трамп вкотре відкинув, що казав "щось неправильне" в розмові з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня. За його словами, розмова була "дуже гарною". Президент США знову обвинуватив одного зі своїх головних суперників на майбутніх президентських виборах Джо Байдена у брехні щодо його сина Хантера. "Я не хочу нашкодити Байдену, але він зробив дуже нечесні речі", - зазначив Трамп. За версією американських ЗМІ, саме компромат на Хантера Байдена Трамп міг вимагати від Зеленського під час розмови з ним.

Також у неділю у своєму Twitter Трамп процитував журналіста Пітера Швейцера, який напередодні в інтерв'ю сказав, що Хантер Байден "подорожує світом та збирає великі суми шрошей від закордонних урядів та іноземних олігархів". Трамп додав у своєму дописі, що Хантер заробив статки в Україні та Китаї, але при цьому "не знає нічого про енергетику або про щось інше", ймовірно, маючи на увазі роботу Хантера Байдена в українській газодобувній компанії.

Помпео вимагає розслідування

Тим часом держсекретар США Майк Помпео у неділю звинуватив Джо Байдена у втручанні у розслідування справи проти його сина в Україні. В інтерв'ю телеканалу ABC він зазначив, що Байден "поводився неналежним чином" та що проти нього має бути проведене розслідування, якщо будуть докази його втручання в українське розслідування. "Я думаю, якщо віцепрезидент Байден поводився неадекватно, якщо він захищав свого сина і втручався в українське керівництво, це було корупцією. Я думаю, що нам потрібно дістатись до самої суті цього", - сказав він.

Скандал щодо розмови Трампа із Зеленським розгорівся в США кілька днів тому. Раніше один зі співробітників спецслужб, який працює в Білому домі, повідомив про те, що "Трамп зробив одному з іноземних глав держав тривожну пропозицію". Демократи у Конгресі припустили, що Трамп нібито міг вимагати від Зеленського надати компромат на сина Джо Байдена, який є одним з його головних суперників на майбутніх президентських виборах.

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Джо Байден закликав Дональда Трампа опублікувати розшифровку телефонної розмови з Володимиром Зеленським, під час якої глава Білого дому, за повідомленнями ЗМІ, нібито вимагав надати компромат на сина Байдена. (21.09.2019)

Йшлося нібито про прискорення проведення розслідування у справі української газодобувної компанії Burisma. До її ради директорів раніше входив Хантер Байден - син Джо Байдена. За даними американських ЗМІ, Трамп міг тиснути на Зеленського відтермінуванням надання Україні військової допомоги, яка в врешті-решт була виділена.

Своєю чергою Джо Байден закликав главу Білого дому негайно оприлюднити розшифровку телефонної розмови з Зеленським. В Офісі президента України цю ситуацію досі не прокоментували, міністр закордонних справ Вадим Пристайко запевнив, що жодного тиску з боку Трампа на Зеленського не було.

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    Автор: Ольга Войтович


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