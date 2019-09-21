Трамп не проти, щоб Джуліані свідчив у Конгресі щодо сина Байдена в Україні

Президент США Дональд Трамп не заперечує проти того, щоб його особистий адвокат Руді Джуліані дав свідчення в Конгресі щодо його ролі в історії про розслідування в Україні справи газодобувної компанії Burisma, до ради директорів якої раніше входив Хантер Байден - син колишнього віце-президента США Джо Байдена. Про це він заявив журналістам у неділю, 22 вересня, передає агенція Reuters.

Як відомо, раніше Джуліані підтвердив, що намагався прискорити розслідування щодо Хантера Байдена в Україні. "Я прошу їх (Україну. - Ред.) провести розслідування (...), тому що ця інформація буде дуже-дуже корисною для мого клієнта та може виявитися корисною для мого уряду", - сказав він раніше виданню The New York Times.

Одночасно Трамп вкотре відкинув, що казав "щось неправильне" в розмові з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня. За його словами, розмова була "дуже гарною". Президент США знову обвинуватив одного зі своїх головних суперників на майбутніх президентських виборах Джо Байдена у брехні щодо його сина Хантера. "Я не хочу нашкодити Байдену, але він зробив дуже нечесні речі", - зазначив Трамп. За версією американських ЗМІ, саме компромат на Хантера Байдена Трамп міг вимагати від Зеленського під час розмови з ним.

Також у неділю у своєму Twitter Трамп процитував журналіста Пітера Швейцера, який напередодні в інтерв'ю сказав, що Хантер Байден "подорожує світом та збирає великі суми шрошей від закордонних урядів та іноземних олігархів". Трамп додав у своєму дописі, що Хантер заробив статки в Україні та Китаї, але при цьому "не знає нічого про енергетику або про щось інше", ймовірно, маючи на увазі роботу Хантера Байдена в українській газодобувній компанії.

Помпео вимагає розслідування

Тим часом держсекретар США Майк Помпео у неділю звинуватив Джо Байдена у втручанні у розслідування справи проти його сина в Україні. В інтерв'ю телеканалу ABC він зазначив, що Байден "поводився неналежним чином" та що проти нього має бути проведене розслідування, якщо будуть докази його втручання в українське розслідування. "Я думаю, якщо віцепрезидент Байден поводився неадекватно, якщо він захищав свого сина і втручався в українське керівництво, це було корупцією. Я думаю, що нам потрібно дістатись до самої суті цього", - сказав він.

Скандал щодо розмови Трампа із Зеленським розгорівся в США кілька днів тому. Раніше один зі співробітників спецслужб, який працює в Білому домі, повідомив про те, що "Трамп зробив одному з іноземних глав держав тривожну пропозицію". Демократи у Конгресі припустили, що Трамп нібито міг вимагати від Зеленського надати компромат на сина Джо Байдена, який є одним з його головних суперників на майбутніх президентських виборах.

Йшлося нібито про прискорення проведення розслідування у справі української газодобувної компанії Burisma. До її ради директорів раніше входив Хантер Байден - син Джо Байдена. За даними американських ЗМІ, Трамп міг тиснути на Зеленського відтермінуванням надання Україні військової допомоги, яка в врешті-решт була виділена.

Своєю чергою Джо Байден закликав главу Білого дому негайно оприлюднити розшифровку телефонної розмови з Зеленським. В Офісі президента України цю ситуацію досі не прокоментували, міністр закордонних справ Вадим Пристайко запевнив, що жодного тиску з боку Трампа на Зеленського не було.