 Трамп наказував підлеглим обговорювати Україну з Джуліані - адвокат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2019

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Новини

Трамп наказував підлеглим обговорювати Україну з Джуліані - адвокат

Участь Джуліані у політичних процесах довкола України мала на меті спонукати до розслідувань в Україні щодо Джо Байдена та його сина Хантера Байдена, стверджує колишній постпред США при ЄС Гордон Сондленд.

Руді Джуліані

Руді Джуліані (на фото) цікавила можливість розпочати антикорупційні розслідування проти Хантера Байдена в Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у травні цього року давав вказівки високопоставленим чиновникам країни напряму обговорювати політику щодо України з його особистим адвокатом Рудольфом (Руді) Джуліані. Про це йдеться у тексті підготовлених свідчень у Конгресі колишнього постійного представника США при ЄС Гордона Сондленда, які є в розпорядженні агенцій новин Reuters та AFP.

Експосол в ЄС надасть свої свідчення перед конгресменами у четвер, 17 жовтня, в рамках ініційованої процедури імпічменту Дональда Трампа. Свідчення Сондленд даватиме у закритому режимі.

DW.COM

Адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані підозрюють в порушенні законів про лобізм через діяльність в Україні, повідомило видання The New York Times. (12.10.2019)

Три комітети Палати представників направили особистому адвокату Трампа Рудольфу Джуліані запит з вимогою надати Конгресу матеріали стосовно можливого тиску адміністрації Трампа на українську владу. (01.10.2019)

Раніше американські ЗМІ повідомляли про спроби тиску на українську владу з боку адвоката президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Ці повідомлення розслідують одразу три комітети Палати представників. (09.09.2019)

Віцепрезидент США Майк Пенс та особистий адвокат президента Трампа Руді Джуліані відмовились надати Палаті представників Конгресу документи у справі щодо України, через яку демократи розпочали процедуру імпічменту. (16.10.2019)

У своїх свідченнях Сондленд вказує, що лише "значно пізніше" зрозумів, що участь Джуліані у політичних процесах довкола України мала на меті, зокрема, спонукати відповідні органи України до розслідування щодо демократа, колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина Хантера Байдена.

Сондленд також зауважує, що зовнішня політика США має бути завданням Державного департаменту, а не особистого адвоката президента.

Дипломат висловлює думку, що "заклики до іноземного уряду здійснювати розслідування з метою впливу на майбутні вибори у США було б неправильним".

Крім того, Сондленд повідомив, що "двічі чи тричі" розмовляв із Джуліані телефоном про Україну. "У цих коротких розмовах пан Джуліані наголосив, що президент волів, щоб президент Зеленський зробив публічну заяву, в якій би зобов'язався, що Україна розбереться з антикорупційними питаннями. Пан Джуліані конкретно вказав на вибори 2016 року (включаючи сервер Національного комітету Демократичної партії США) та Burisma як дві теми, які становлять антикорупційну важливість для президента", - йдеться у свідченнях американського дипломата.

Питання сервера Національного комітету Демократичної партії США стосується розвінчаної теорії змови про те, що буцім саме Україна, а не Росія, втручалася в перебіг президентських виборів у США 2016 року, і що начебто сервер Демократичної партії розташовувався десь в Україні.

Нагадаємо, 15 жовтня Рудольф Джуліані повідомив, що відмовляється брати участь у розслідуваннях Палати представників щодо імпічменту Трампа. 

  • Твіт Трампа від 11 січня 2017 року

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    "Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене"

    "Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене. Я не маю нічого спільного з Росією - ні угод, ні кредитів, нічого!" Відомий твіт тоді ще новообраного президента США Дональда Трампа від 11 січня 2017 році звучить дуже категорично. Утім, у Вашингтоні не вщухають скандали довкола можливох зв'язків оточення Трампа з Росією, а ЗМІ публікують все нові й нові подробиці.

  • Ляльки Дональда Трампа та Гілларі Клінтон

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Публікація вкраденої переписки

    Перші звинувачення у намаганні Кремля втрутитися в американські вибори пролунали ще влітку 2016 року, у розпал передвиборчої боротьби. Демократична партія закинула спецслужбам РФ злам своїх серверів. Ціллю публікації вкраденої переписки називали підтримку Трампа. Останній відреагував на це прямим зверненням до Росії знайти "втрачені 30 тисяч електронних листів" його опонентки Гілларі Клінтон.

  • Карикатура на Трампа та Путина

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Компромат на Трампа?

    Напередодні першої після його обрання президентом США прес-конференції Дональда Трампа 11 січня американські ЗМІ повідомили, що спецслужби країни поінформували тодішнього главу держави Обаму та самого Трампа про можливу наявність у Кремля компромата на мільярдера. У Кремлі це повідомлення одразу ж заперечили.

  • Трамп на конкурсі Міс Всесвіту 2013 року в Москві

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Компромат на Трампа? Подробиці

    Згідно з досьє, складеним колишнім працівником британської спецслужби, у 2013 році Трамп провів у Москві конкурс "Міс Всесвіт" і ніби влаштував у отелі Ritz-Carlton сексуальну оргію, матеріалами про яку володіють спецслужби РФ. Цей компромат Кремль міг би використати для шантажування президента США. Трамп відкинув цю інформацію як "фейкову". Незалежного підтвердження наведених у досьє даних немає.

  • Майкл Флінн

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Екс-радник Трампа - на російських гонорарах?

    Майкл Флінн займав посаду радника президента США меньше місяця. 13 лютого він був відправлений у відставку після появи інформації про те, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював телефоном санкції Вашингтона проти РФ з послом Росії у США Сергієм Кисляком і приховав це від віце-президента Майка Пенса. Пізніше з'ясувалося, що Флінн отримував від російських компаній гонорари.

  • Джеймс Комі

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Звільнений за активність у розслідуванні зв'язків з Росією?

    Діяльність Флінна стала приводом для розслідувань, одне з яких очолював тоді ще директор ФБР Джеймс Комі. На початку травня він був звільнений Трампом - за те, що "не був здатним ефективно керувати Бюро". Сам же Комі впевнений, що справжня причина має відношення до "російського розслідування". У одному зі своїх інтерв'ю Трамп і сам визнав зв'язок звільнення з цим розслідуванням.

  • Джаред Кушнер

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Зять Трампа теж замішаний?

    Коло тих, кого стосується розслідування зв'язків з Росією постійно розширюється. У кінці травня з'явилися повідомлення, що зять Дональда Трампа і старший радник президента США Джаред Кушнер є фігурантом розслідування можливого втручання Росії у вибори глави американської держави у 2016 році. Його веде спеціальний прокурор Роберт Мюллер.

  • Зустріч Дональда Трампа з Сергієм Лавровим і Сергієм Кисляком у Білому домі

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Трамп викрив таємну інформацію?

    Сам президент США лише підливає олії у вогонь. Приводом для нового скандалу стала його зустріч з міністром закордоних справ РФ Сергієм Лавровим і послом РФ у США Сергієм Кисляком у Білому домі 10 травня. У ході зустрічі Трамп, як стверджували ЗМІ, розкрив росіянам дані найвищого рівня таємності, отримані від ізраїльської розвідки, наразивши таким чином на небезпеку агентурну мережу ізраїльтян.

  • Графіті Трампа з Путіним

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Кремель заперечує все

    Президент Росії Володимир Путін назвав звинувачення на адресу Трампа про розголошення таємної інформації "політичною шизофренією" і заявив, що Москва готова надати Конгресу США записи розмови президента США з главою МЗС Росії. Що стосується всіх інших звинувачень, то Кремель заперечує своє втручання у виборчу кампанію президента США у 2016 році.

  • Дональд Трамп

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Сам президент теж під слідством?

    Видання The Washington Post опублікувало 14 червня нову вибухову інформацію. А саме, що об'єктом розслідування є дії не лише оточення Трампа, але і сам президент США. Спецпрокурор Роберт Мюллер вирішив визначити, чи не намагався Трамп перешкодити правосуддю в справі російського втручання у вибори в США.

    Автор: Юрій Шейко, Михайло Бушуєв, Вікторія Ковальова


DW.COM

Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

У США не вщухають скандали довкола можливих зв'язків оточення Дональда Трампа з Росією. У ЗМІ лунають все нові й нові викриття, які президент Сполучених Штатів заперечує. DW зібрала найгучніші з них. (16.06.2017)  

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