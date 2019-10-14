Трамп наказував підлеглим обговорювати Україну з Джуліані - адвокат

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у травні цього року давав вказівки високопоставленим чиновникам країни напряму обговорювати політику щодо України з його особистим адвокатом Рудольфом (Руді) Джуліані. Про це йдеться у тексті підготовлених свідчень у Конгресі колишнього постійного представника США при ЄС Гордона Сондленда, які є в розпорядженні агенцій новин Reuters та AFP.

Експосол в ЄС надасть свої свідчення перед конгресменами у четвер, 17 жовтня, в рамках ініційованої процедури імпічменту Дональда Трампа. Свідчення Сондленд даватиме у закритому режимі.

У своїх свідченнях Сондленд вказує, що лише "значно пізніше" зрозумів, що участь Джуліані у політичних процесах довкола України мала на меті, зокрема, спонукати відповідні органи України до розслідування щодо демократа, колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина Хантера Байдена.

Сондленд також зауважує, що зовнішня політика США має бути завданням Державного департаменту, а не особистого адвоката президента.

Дипломат висловлює думку, що "заклики до іноземного уряду здійснювати розслідування з метою впливу на майбутні вибори у США було б неправильним".

Крім того, Сондленд повідомив, що "двічі чи тричі" розмовляв із Джуліані телефоном про Україну. "У цих коротких розмовах пан Джуліані наголосив, що президент волів, щоб президент Зеленський зробив публічну заяву, в якій би зобов'язався, що Україна розбереться з антикорупційними питаннями. Пан Джуліані конкретно вказав на вибори 2016 року (включаючи сервер Національного комітету Демократичної партії США) та Burisma як дві теми, які становлять антикорупційну важливість для президента", - йдеться у свідченнях американського дипломата.

Питання сервера Національного комітету Демократичної партії США стосується розвінчаної теорії змови про те, що буцім саме Україна, а не Росія, втручалася в перебіг президентських виборів у США 2016 року, і що начебто сервер Демократичної партії розташовувався десь в Україні.

Нагадаємо, 15 жовтня Рудольф Джуліані повідомив, що відмовляється брати участь у розслідуваннях Палати представників щодо імпічменту Трампа.