 Трамп наказав оприлюднити стенограму розмови з Зеленським | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2019

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Новини

Трамп наказав оприлюднити стенограму розмови з Зеленським

Американський президент Дональд Трамп розпорядився опублікувати текст телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським, який послугував причиною гучного скандалу у США.

Дональд та Меланія Трамп прибули на Генасамблею ООН

Дональд та Меланія Трамп прибули на Генасамблею ООН

Президент США Дональд Трамп заявив, що наказав оприлюднити стенограму телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня. Повний текст розмови без жодних правок мають опублікувати середу, 25 вересня, повідомив Трамп у своєму Twitter у вівторок, 24 вересня.

"Ви побачите, що це був дуже дружній та абсолютно прийнятний дзвінок. Жодного тиску і, на відміну від Джо Байдена та його сина, жодної послуги за послугу. Це ніщо інше як продовження найбільшого і найдеструктивнішого полювання на відьом усіх часів!" - переконаний американський президент.

Того ж дня, 25 вересня, у Нью-Йорку має відбутися зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Раніше у вівторок очільник Білого дому підтвердив, що наказав своїм підлеглим призупинити виплату допомоги Україні на суму близько 400 мільйонів доларів за кілька днів до телефонної розмови з українським президентом, що відбулася 25 липня. Однак, за його твердженням, він зробив це не з метою тиску на Київ, а задля боротьби з корупцією та щоб таким чином стимулювати ЄС посилити допомогу Україні. При цьому Трамп наголосив, що ця допомога зрештою Україні була "повністю виплачена".

Burisma-гейт

Нагадаємо, скандал щодо розмови Трампа із Зеленським, яка відбулася ще 25 липня, розгорівся в США кілька днів тому. Йшлося про те, що американський президент нібито заморозив виплату Україні фінансової допомоги і міг шантажувати українського президента, щоб той надав йому взамін на розблокування виплат компромат на сина Джо Байдена. Йшлося нібито про прискорення проведення розслідування у справі української газодобувної компанії Burisma. До її ради директорів раніше входив Хантер Байден.

DW.COM

Президент США підтвердив, що заморожував фінансову допомогу Україні перед розмовою з Володимиром Зеленським. При цьому він готовий і далі заморожувати кошти, якщо Європа не посилить допомоги Києву. (24.09.2019)

Президент України у США візьме участь у 74-й сесії Генасамблеї ООН. У Нью-Йорку Володимир Зеленський зустрівся з представниками української діаспори і висловив сподівання на "потужну" зустріч з Дональдом Трампом. (24.09.2019)

22 вересня Трамп визнав, що обговорював Джо Байдена та його сина у розмові з Зеленським. Він повідомив, що під час розмови сказав, що "не хоче, щоб наші люди, такі як віцепрезидент Байден та його син, створювали корупцію в Україні".

Своєю чергою Джо Байден закликав главу Білого дому негайно оприлюднити розшифровку телефонної розмови з Зеленським. 23 вересня Трамп припустив, що оприлюднить стенограму розмови з Зеленським.

В Офісі президента України цю ситуацію не коментували, міністр закордонних справ Вадим Пристайко запевнив, що жодного тиску з боку Трампа на Зеленського не було. 23 вересня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що його країна прагне залишатися осторонь внутрішньої політики США. Також, за його словами, використання України будь-якою стороною протистояння у США може зашкодити двостороннім відносинам між країнами. 

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