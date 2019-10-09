Трамп назвав турецький наступ у Сирії "поганою ідеєю"

Президент США Дональд Трамп назвав розпочату силову операцію турецьких військ проти сирійських курдів у північній частині Сирії "поганою ідеєю". Текст заяви Трампа щодо цього питання поширив у середу, 9 жовтня, Білий дім, інформує агентство Reuters.

У заяві зокрема наголошується, що Сполучені Штати не підтримують нинішню наступальну операцію турецьких військ у Сирії. У документі також зазначається, що в зоні проведення цієї операції й досі перебувають американські військові.

Крім того, в поширеній Білим домом заяві вказується на те, що "Туреччина взяла на себе зобов'язання захищати цивільних осіб, релігійні меншини, в тому числі й християн". Так само Трамп зазначив, що Анкарі слід попіклуватися про те, щоб попередити виникнення гуманітарної кризи через цей напад.

Карта районів, де турецькі війська ведуть наступ на сирійських курдів

Як повідомлялося, раніше наступ турецьких військ проти сирійських курдів засудили в Берліні.

Сенат готує резолюцію про санкції

Тим часом у Сенаті США готується текст резолюції про запровадження санкцій проти Туреччини через розпочату турками наступальну операцію проти курдів.

Сенатор-республіканець і близький соратник Трампа Ліндсі Грем написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter, що він очолить зусилля в Сенаті, мета яких - змусити Ердогана "заплатити високу ціну" за цей наступ. Про завершення роботи над текстом цієї резолюції повідомили також і в Демократичній партії. Сама резолюція має підтримку як серед республіканців, так і серед демократів, передає dpa.

Нагадаємо, раніше цього дня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок анонсованої раніше наступальної операції проти сирійських курдів. На цей крок Ердоган пішов попри те, що перед цим від силового сценарію Анкару застерігали Дамаск та Вашингтон.

Операція під назвою "Джерело миру" покликана запобігти виникненню "терористичного коридору" в Сирії поблизу турецького кордону, а також гарантувати в цьому регіоні мир, кажуть у Анкарі.

Турецький уряд вважає курдські "Загони народної самооборони" (YPG) сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК).